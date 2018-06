Za odpad stále dlžíme, separujeme viac

Mesto má stále problém s dlžníkmi za odvoz odpadu. Situácia v separovaní sa, naopak, v meste zlepšila.

3. jún 2018 o 10:44 Alexandra Janigová

ŽILINA. Žilinčania stále dlžia za odvoz komunálneho odpadu, prípady sú aj z roku 2009. Na druhej strane, v separovaní odpadu sme sa polepšili. Aktuálny dlh na poplatkoch za komunálny odpad sa pohybuje v sume približne 1 353 tisíc eur. Ku koncu roka 2017 bola suma približne rovnaká, ku koncu roka 2016 to bolo približne 1 233 tisíc eur.

Porovnanie rok 2016 – 2017 papier a lepenka 1884,05 2589,79 sklo 889,52 984,07 plast 558,67 631,64

Niektorí majú aj exekúcie

Radnica má viacero možností. „V prvom rade zasielame výzvu. V prípadoch, ak dlžník spĺňa zákonné podmienky, je zverejnený v zozname dlžníkov. V prípade, že ani v dodatočne určenom termíne dlžník svoj dlh neuhradí, vystavuje sa riziku exekúcie,“ potvrdila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta. Úspešnosť vymáhania v súčasnosti už nie je taká vysoká ako v roku 2012, kedy sa zaviedol systém upomínania, zverejňovania a následnej exekúcie, ako krajného riešenia. „Máme aj dlžníkov, ktorých riešime „roky“. Každý takýto dlžník je v exekučnom konaní. V prípade poplatku za komunálny odpad je to od roku 2009.“

Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov od fyzických osôb, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Je to od 1. januára 2017 OZV ELEKOS, to znamená že organizácia znáša aj náklady na nádoby.

Zberných nádob je podľa vedenia mesta dostatok. „V súčasnosti má Žilina podľa vedenia mesta dostatok zberných kapacít pre naplnenie ustanovených štandardov triedeného zberu komunálneho odpadu. Ale, samozrejme, zaoberáme sa aj novými požiadavkami, ktoré sa vyhodnocujú,“ doplnila. O ich umiestnení rozhodujú individuálne na základe priestorových možností a dostupnosti.

Nádoby nemôžu dať všade

„Nie je však možné, aby nádoby boli pri každej bytovke. Od 1. 7. 2017 sa spustil pilotný projekt vrecového zberu v Závodí.“ Žilinčania triedia päť komodít: papier, plast, sklo, kovy, tetrapak. V množstvách papiera je pripočítaný mobilný zber. Samostatne sa zberá aj textil. „Čo sa týka predchádzajúcich rokov, tak sa v triedení odpadu zlepšujeme,“ potvrdila.

Musia byť na súkromných pozemkoch

Podľa všeobecného nariadenia musia byť zberné nádoby prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. Užívatelia zberných nádob sú povinní v deň vývozu vyložiť zberné nádoby pred dom či na verejné priestranstvo. V prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde sa kumuluje viac prevádzok a nie je možné nádoby pripraviť pred areál, musia umožniť vjazd do areálu a nádoby si označiť.

„Nové miesta na umiestnenie zberných nádob je možné vytvoriť len so súhlasom mesta. Toto miesto musí byť zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové a odstupové vzdialenosti pri zbere odpadu a zároveň hygienické a estetické podmienky,“ doplnila. Radnica sa zaoberá aj novými požiadavkami, ktoré sa riešia individuálne. O možnosti umiestnenia rozhoduje vlastníctvo pozemku, priestorové možnosti, dostupnosť najbližšieho stojiska a podobne. „V poslednom období sme sa, žiaľ, stretli aj so žiadosťami na zrušenie stojísk hlavne na triedený zber.“

Pre fyzické osoby 0,064 eur/deň, pre právnické osoby 0,024 eur/liter. „V prípade, že občania majú podnety na zberovú spoločnosť, riešia ich operatívne priamo so spoločnosťou. Vykonávané práce kontrolujú pracovníci mesta,“ dodala Zigová.