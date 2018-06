Vylepšili hanbu Žiliny. Železničný podchod skrášlili dobrovoľníci

Akcia mala upozorniť na stav verejných priestorov.

3. jún 2018 o 1:33 Branislav Koscelník

Dobrovoľníci sa pustili do zanedbaného železničného podchodu. (Zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

ŽILINA. Frekventovaný podchod, ktorý spája Národnú ulicu so žilinskou železničnou stanicou, vylepšila partia dobrovoľníkov. Hrdzavé zábradlia zbavili nálepiek, natreli ich a pokúsili sa odstrániť grafity.

Chceli ukázať, že za krátky čas a bez väčšieho úsilia sa dajú zanedbané verejné priestory skultúrniť.

Za akciou stojí formujúce sa združenie Za naše mesto, ktoré robí aktivity zamerané na to, aby bola Žilina lepším miestom pre život. Jeden z jeho zakladateľov Vlado Randa označil skrášľovanie železničného podchodu za „gerilovú akciu“.

„Železničný podchod je jeden hnusný priestor, ktorý je vstupnou bránou do mesta a neslúži nám ku cti. To, že mesto a železnice do jeho úpravy veľa energie nedávajú, tak si myslíme, že je v poriadku sa na ňom realizovať a niečo pekne s ním spraviť,“ obhajuje zmysel prvého žilinského SpotFixu jeden z jeho organizátorov.

Šiesti dobrovoľníci za dve hodiny upravili a natreli dve zábradlia na schodoch. Dominik Hriník upozornil, že iniciatíva rieši nedostatky, ktoré na frekventovaných miestach pôsobia na ľudí negatívne. „Za pár hodín práce môžeme viditeľne zmeniť prostredie, kde sa dennodenne ľudia pohybujú, aby aj oni videli, že majú dosah na zmeny,“ obhajoval zmysel dobrovoľníckej práce.

V čase vrcholiacich Staromestských slávností dobrovoľníci na seba pútali pozornosť cestujúcich. Miroslava Ďurkovská prišla pomôcť so synom a z prvej brigády mala dobrý pocit. „Chceme niečo urobiť pre mesto a nebudeme sedieť doma, veď je pekne,“ povedala.

Podľa Vlada Randu má akcia upozorniť na stav verejných priestorov, na to ako vyzerajú miesta, kde dennodenne chodíme. „Často sú v zúfalom stave, neudržiavané. Akoby nikomu nepatrili. Tieto chceme zveľadiť, ukázať, že to môže vyzerať lepšie a nestojí to až tak veľa snahy.“

Považuje za dôležité, že sobotňajšia podvečerná aktivita odkryla stav verejných miest v Žiline. Sám si uvedomuje, že v silách dobrovoľníkov nie je napraviť všetky neupravené priestory v meste. „Treba niekde začať. Vieme, že veľa vecí nevyriešime svojou aktivitou. Ale práve takéto poštuchnutie znamená, že sa rozhýbe nejaké koliesko. A možno sa dajú veci do pohybu,“ nádeja sa Randa.

K podchodu sa partia plánuje do dvoch týždňov vrátiť a dokončiť, čo začali. Okrem toho už majú zmapované ďalšie miesta, kde by mohli svoj SpotFix v budúcnosti rozbaliť.