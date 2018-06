Bánová a Terchová súperia na diaľku i zoči-voči o postup do 3. ligy

Len dva body delia aktérov stretnutia, ktorý môže rozhodnúť o postupujúcom zo štvrtej ligy. Futbalistov Bánovej vyzvú budúcu nedeľu v priamom súboji o druhé postupové miesto tabuľky zverenci Pavla Šuhaja. Či sa však jeden z týchto dvoch tímov predstaví v tretej lige, je otázkou.

2. jún 2018 o 13:03 Tomáš Hládek

Aj napriek tomu, že na čele ligového pelotónu suverénne kraľuje rezerva Ružomberka, súboj o postup zo štvrtej ligy sa odohráva medzi Bánovou a Terchovou. „Ružomberok B bol zaradený do súťaže na základe súhlasu a dohody aj ostatných klubov. Za istých podmienok môže postúpiť aj Ružomberok B, ak by tímy neprejavili záujem o postup do vyššej ligy. Taktiež, postupujúci tím musí splniť určité podmienky, ktoré si tretia liga vyžaduje. Cítime však interes zo strany týchto dvoch tímov o splnenie podmienok. V Terchovej robia všetko preto, aby splnili stanovené podmienky a Bánová v minulosti tretiu ligu hrávala, takže tam sú predpoklady na tretiu ligy relatívne dobré,“ ozrejmil situáciu ohľadom postupového kľúča vedúci sekretár SsFZ Ladislav Matejka.

Najlepšia obrana v lige inkasovala len 18-krát

Dvadsaťsedem zápasov a len osemnásť inkasovaných gólov je vizitka zverencov Michala Molnára v doterajšom priebehu súťaže. „Naša filozofia je držanie lopty. Súperom ju málo požičiavame, preto si vytvárajú málo šancí. Samozrejme, máme kvalitných hráčov, či už je to Mráz alebo brankár Kosa. Nízky počet inkasovaných gólov je skôr výsledok toho, že chceme byť dominantní na lopte a hrať útočný futbal,“ uviedol Molnár.

Trénera Bánovej teší v tejto sezóne najmä herný prejav jeho zverencov. „Potešil nás herný prejav nášho mužstva, keď v každom zápase herne dominujeme.“

Naopak, netajil sklamanie z výsledku zápasu rezervy Ružomberka s Terchovou. „Sklamal nás zápas Ružomberok – Terchová najmä výkon domácich,“ dodal stručne Molnár.

Vhodné zimné doplnenie kádra

Práve meno brankára Kosu, ktorý prestúpil z Borčíc do Bánovej, zarezonovalo počas zimnej prestávky. V základnej zostave sa taktiež ihneď udomácnil Jozef Adamčík, ktorý už stihol po svojom príchode z Bitarovej zaznamenať päť gólov v drese Bánovej. „Doplnenie kádra nám vyšlo, keď Adamčík a Kosa dobre zapadli do kolektívu a sú oporami nášho mužstva,“ uviedol na margo zimných posíl tréner Bánovej.

Hráči i fanúšikovia Bánovej si užívajú regionálne derby zápasy. (zdroj: BYSTRÍK PAŇÁK/TJ JEDNOTA BÁNOVÁ)

Pred poslednými zápasmi je kabína Bánovej bez zdravotných obmedzení. „Momentálne sú všetci hráči zdraví a sme v plnej sile. Nálada v kabíne je taktiež dobrá, chalani si futbal užívajú a chcú vyhrávať,“ objasnil hlavný tréner aktuálny stav a rozpoloženie kabíny Bánovej.

Molnár verí, že o postupujúcom sa rozhodne vo vzájomnom zápase

Na Terchovú sa Bánová špeciálne pripravovať nebude. „Čaká nás teraz zápas s Tvrdošínom. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Terchová bude hrať doma zo Stráňavami, ale na zápas s Terchovou sa všetci tešíme a chceme aby v tom zápase o niečo išlo, tak verím, že vyhráme aj my aj Terchová a vo vzájomnom zápase potvrdíme druhé miesto,“ uviedol Molnár.

Molnár vidí silnú stránku Terchovej predovšetkým v kvalite hráčov, ktorými Terchová disponuje. „Terchová má veľa kvalitných hráčov, ale asi najlepší hráč v ich kádri je Tomáš Ďurica,“ dodal Molnár.

Z pohľadu trénera Bánovej nie je tretia liga až taká atraktívna. „Chceme skončiť na druhom mieste, no postup by pre nás znamenal, že by sme prišli o veľa derby zápasov a taktiež o ľudí z okolitých dedín, ktorí chodia na tieto zápasy. Pre mňa osobne by to znamenalo ďalší postup zo súťaže, s čím by som bol spokojný,“ uzavrel lodivod Bánovej.

Predsezónnym cieľom Terchovej bola prvá päťka

„Na nováčika sme si dávali menšie ciele v tejto sezóne. Ambíciou bolo skončiť do piateho miesta. Chceli sme hrať atraktívny futbal a sme maximálne spokojní. Čo sa týka negatív, tak jednoznačne je to finálna fáza, keď zlyhávame v koncovke,“ uviedol Pavol Šuhaj, tréner Terchovej. “Preferujem útočný futbal. Je to hra pre ľudí a o tom by mal byť amatérsky futbal, aby si ľudia mohli zakričať gól a videli pekné góly."

Terchová odohrala niekoľko zápasov na umelej tráve v Strážove, respektíve v Kysuckom Novom Meste. „Jednoznačne to bola pre nás nevýhoda, keďže sme hrali prakticky na neutrálnom ihrisku. Paradoxom je, že hráme kombinačný futbal, takže umelá tráva by nám mala vyhovovať. Ale amatérsky futbal sa hrá hlavne pre ľudí a to nebolo vhodné pre divákov, ktorí si tam nenašli cestu,“ netajil svoje sklamanie Šuhaj.

Na ihrisku v Terchovej sa však zapracovalo. „Na druhej strane, vďaka patrí ľudom za kus roboty, ktorú na jar odviedli pri drenáži ihriska. Vidíme, že to malo zmysel a ihrisko je momentálne vo fantastickom stave,“ doplnil Šuhaj.

Počas zimnej prestávky sa Terchová posilnila o štyroch hráčov. „Prvou posilou bol brankár Krivulčík, jeden z najlepších brankárov z ročníka 1997, ktorý prišiel z Ružomberka. Pri Gorelčíkovi som vedel, o akého hráča ide, keďže som ho trénoval v Žiline, ale nehral deväť mesiacov kvôli zraneniu kolena. Mal lepšie aj horšie zápasy, no očakávam od neho oveľa viac. Jeho práca sa však začína odzrkadľovať, veď dal v posledných troch zápasoch päť gólov. Oberta prišiel ako krídelník zo Strečna, no prerobili sme ho na ľavého obrancu a je veľkým prínosom. Ďalším bol mladý Švec, ktorý je pre budúcnosť zaujímavý futbalista,“ uviedol na margo posíl Šuhaj.

Šuhaj rivalitu medzi Bánovou a Terchovou nevníma

„Špeciálne sa na zápas s Bánovou nebudeme pripravovať, rivalitu vytvárajú skôr ľudia. Zápas s Bánovou je ešte ďaleko. My potrebujeme najskôr zvládnuť zápas so Stráňavami teraz cez víkend. Keď to zvládneme, tak určite chceme skončiť na druhom mieste,“ uviedol na margo blížiaceho zápasu s Bánovou kouč Terchovej.

„Silné stránky Bánovej vidím jednoznačne v štandardných situáciách. Stopéri Kubena a Mráz sú dôrazní v obranných štandardných situáciách a nepríjemní pri útočných štandardných situáciách. Veľkú oporu majú v brankárovi, ktorý hrá výborne nohou a netreba zabúdať ani na Petra Jasenovského,“ doplnil.

Po smolnej prehre s Rosinou zavládlo v kabíne Terchovej sklamanie. (zdroj: DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)

Terchovú mrzí nešťastné zaváhanie s Rosinou. „Nálada po zápase s Rosinou troška klesla, keďže prišla smolná prehra, z ktorej boli chlapci smutní. Herne to proti Rosine nebolo zlé, ale finálnu fázu musíme zlepšiť a ja verím, že v nasledujúcich dvoch zápasoch to prelomia a budeme sa usmievať. Do športu patria prehry a je dôležité sa z tých prehier poučiť,“ neklesá na duchu tréner Terchovej.

Šuhaj vyzdvihol predovšetkým ľudí, ktorí sa angažujú v terchovskom futbale. O postupe v Terchovej zatiaľ nehovoria. „Je tu množstvo ľudí zanietených pre futbal, ale o postupe sa ani teraz nehovorí. Je to skôr otázka na prezidenta. Pre mňa osobne bol rok 2017 jeden z najlepších a bol by to pre mňa ďalší úspech, ale žiaden tréner nedosiahne úspech, keď nemá kvalitných hráčov a ja ich v Terchovej mám. Keby sme skončili druhí, tak je to práca od prezidenta, trávnikára až po upratovačku a, samozrejme, veľkú zásluhu majú na tom hráči. Tréner je už iba nejaká figúrka, ktorý to riadi, ale hráči rozhodujú na ihrisku,“ uzavrel Šuhaj.

Zápas medzi Bánovou a Terchovou je na programe 10. júna o 17:00 hod.