Najhoršia dovolenka? Ako na nej nezažiť zbytočný stres

Čoskoro začne tá najočakávanejšia a najobľúbenejšia časť roka pre väčšinu detí aj dospelých – dovolenkové obdobie. S každou dovolenkou sa vždy spája cestovné poistenie. Málokto tomu venuje ozajstnú pozornosť, nie každý tejto oblasti naozaj rozumie a väčšina z nás ho rieši na poslednú chvíľu.

29. máj 2018 o 22:03

Rudolf Jagnešák, oblastný riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, a. s.

Ak by sme urobili celoslovenský prieskum o cestovnom poistení, výsledky by potvrdili, že väčšina ľudí ho rieši na poslednú chvíľu. Úplne „najideálnejšie“ je na to prísť v už naštartovanom aute, plne naloženom na dovolenku a s natešenými deťmi. Vtedy v 99% prípadoch končíme pri poistení s najvyšším krytím. Aby ste na túto tému myslieť nemuseli, riešením je ročné cestovné poistenie. To je síce o niečo drahšie, ale pri vycestovaní hoci aj do susedného Poľska či Česka dvakrát do roka už vychádza často výhodnejšie.

Patríte medzi ľudí, čo si pred cestou povedia, veď čo sa mi môže stať? Verte, že príkladov, kedy si klienti siahli hlboko do vrecka kvôli absencii poistenia, je mnoho. Ak má byť dovolenka skutočne dovolenkou, oddychom a pokojom v každej situácii, treba sa pripraviť. Rozdiely medzi základným a najvyšším alebo stredným balíčkom sú naozaj minimálne. Za cenu približne 5 či 10, nanajvýš 20 EUR (podľa destinácie) na dospelú osobu navyše sa predsa o pohodu a výsledný efekt nenechá nikto dobrovoľne a vedome pripraviť, však?

Chystáte sa na dovolenku autom? Maximálne asistenčné služby vám môžu v nepredvídaných situáciách zachrániť rodinný rozpočet. (zdroj: Peter Žákovič)

Za všetko uvediem jeden prípad, ktorý sa môže stať naozaj každému, kto sa na dovolenku vyberie autom. Klienti si pri 7 dňovej dovolenke priplatili 10 € navyše za maximálne asistenčné služby. Chceli mať istotu pomoci, odťahu v nepredvídateľných situáciách. Riskovať na vlastnej koži situáciu, kedy sa vám cestou niečo prihodí v letných teplotách a s celou rodinou v aute? V týchto chvíľach je väčšina z nás ochotná zaplatiť aj 500 €, len aby nebolo horšie. Po osobnom „zážitku“ alebo skúsenosti niekoho z rodiny či práce to už radšej nebudete riskovať.

Navyše dnes sa dá cestovné poistenie uzatvoriť aj elektronicky bez nutnosti osobnej návštevy. Stačí vedieť , na koho sa obrátiť. Dôležité je klientom vysvetliť, čo je v cestovnom poistení podstatné. Poďme sa na to teda pozrieť.

Čo všetko sa dá poistiť a na čo je dobré myslieť?

Možných pripoistení je mnoho, medzi tie najdôležitejšie patria liečebné náklady, kde býva dosť dôležitá poistná suma a či je jej limit postačujúci. Keďže nie všetky poisťovne kryjú liečebné náklady v rovnakých limitoch, je dobré sa o tom informovať. Rozhodne sa nespoliehajte len na európsky preukaz zo zdravotnej poisťovne. Aktuálnou otázkou už býva aj pripoistenie liečebných nákladov v prípade teroristického útoku.

Druhým dôležitým rizikom je zodpovednosť za škodu. Málokto vie, čo všetko sa dá z tohto rizika plniť a ako často sa nachádzate na hranici, že ste si neuplatnili nárok na poistné plnenie len pre vlastnú nevedomosť. Za všetko uvediem pár príkladov. Personálu hotela sa pri vydávaní zo sejfu vyšmykol notebook a padol na zem pred očami klienta. Pri rannej hygiene klientovi padol pohár na hranu umývadla a potom na misu od WC. Prasklo aj umývadlo aj WC, ale pohár ostal celý. Ďalší klienti poliali sedaciu súpravu na izbe čím lepším, ako červeným vínom. Personál polial pri nalievaní vody do pohára aj klientov telefón, ktorý mal položený na stole. Takéto situácie sú bežné, možno ste zažili obdobnú. Ak by ste mysleli na pripoistenie zodpovednosti za škodu, poisťovňa vám takúto škodu refunduje.

Zvyšné položky cestovného poistenia závisia už od povahy dovolenky. Či cestujete autom, kedy je vhodné myslieť na čo najrýchlejšiu opravu, odťah či náhradné vozidlo. V prípade lyžovačky alebo adrenalínových športov buďte obzvlášť opatrní. Dôležité je preveriť si, či sú vôbec poistiteľné, alebo si takúto dovolenku risknete „na vlastné triko“.

Poistenie batožiny a straty dokladov býva v maximálnom balíku samozrejmosťou. Úrazové poistenie, ktoré môže byť súčasťou cestovného poistenia, môžeme považovať za slabú náplasť v prípade, ak túto oblasť klient nemá vyriešenú v rámci životnej poistky. Väčšinou tam býva smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazom.

Ako postupovať, keď sa niečo stane?

V prvom rade je potrebné kontaktovať buď svojho poradcu, ktorý vám poistenie sprostredkoval, alebo rovno infolinku poisťovne. Je dobré mať za každých okolností pri sebe kartičku s číslom na asistenčnú službu alebo mať tento kontakt uložený v telefóne. Na infolinke vám povedia, ako postupovať a na čo všetko máte, či nemáte nárok. V prípade jazykovej bariéry zabezpečia tlmočníka. Konať na vlastnú päsť je vždy dosť drahý špás. Ideálne je poznačiť si aj dátum a čas telefonátu s asistenčnými službami. Medzi najčastejšie situácie patrí porucha vozidla, akútne prípady úpalov, drobných úrazov, kde hľadajú urgentnú lekársku pomoc a lieky, situácie, kde sa vyžaduje právna ochrana na uplatnenie a potvrdenie svojho nároku pri reklamáciách (kvalita izby, nesúlad reality a pôvodne zaplatenej ponuky na zájazd). Kým si budete plnými dúškami užívať pohodovú dovolenku, zabezpečiť by ste mali aj vlastný domov. Práve asistencia alebo potrebný zásah v domácnosti počas neprítomnosti majiteľov patria medzi časté situácie, ktoré ľudia na dovolenke riešia.

Na záver len dodám, že je dobré, ak poradca vychádza z kvalitnej analýzy klienta, čiže pozná jeho produkty a využije pritom všetky produktové kombinácie a technické znalosti v oblasti cestovného poistenia. Vtedy sa väčšinou podarí nevídaná kvalita. Dosť často ale poradca svojím klientom nevie poradiť ani len základné veci, lebo cestovné poistenie pre neho nie je zaujímavý biznis. Vtedy je na čase zvážiť, či je to skutočne poradca a či ponúkaná služba je naozaj komplexná vrátane odborného poradenstva.

