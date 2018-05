Na ceste za turnajovým triumfom zdolali aj Fínov

Hokejový tím Marines Žilina si z Liptova odniesol víťaznú trofej aj individuálne ocenenia.

30. máj 2018 o 11:02 Dominika Mariňáková

V apríli sa stali šampiónmi Beskydskej hokejovej ligy, minulý víkend sa vybrali otestovať svoje sily do Arény Jána Laca, na medzinárodný turnaj amatérov v ľadovom hokeji s názvom Liptov Cup 2018. Tím Marines zo Žiliny bol jedným z deviatich zúčastnených celkov, okrem slovenských tímov prišli na turnaj aj mužstvá z Poľska či Fínska.

„Čo sa týka organizácie i konkurencie, turnaj bol na veľmi vysokej úrovni. Podmienkou bol iba rok bez hokeja, využili sme to teda i my a oslovili sme chalanov, ktorí prednedávnom ešte hrali extraligu,“ približuje Michal Bučo, manažér tímu Marines. Na Liptove sa aj on zapojil do diania na ľade, svojich spoluhráčov istil vzadu ako brankár.

Maskáčový dres Marines si na turnaji obliekli hráči ako Jakub Drábek, Tomáš Paleček či Patrik Holák. „Okrem niekdajších extraligových hráčov boli v tíme ďalší desiati zodpovední, šikovní chalani. Stretli sme sa asi piati bývalí spolužiaci, čo sme spolu hrávali v mládeži. Kolektív bol super, na ľade aj mimo neho,“ hovorí Bučo.

V základnej skupine si Žilinčania poradili s fínskym mužstvom HC Fila aj s Atlantis Zvolen: „Keďže sme v našej skupine skončili na prvom mieste, postúpili sme priamo do semifinále a mali sme viac času na oddych. V ňom sme hrali proti Liptovskému Mikulášu. Bol to dosť nervózny zápas, prehrávali sme 0:2, ale nakoniec sme výsledok otočili a vyhrali 8:3.“

Vo finále čakal na hráčov Marines súper zo základnej skupiny, Fíni z HC Fila Helsinki. „Pred stretnutím sme pred nimi mali veľký rešpekt. Bol to hokej na vysokej úrovni, do polovice duelu bolo stav bezgólový. Potom sa ukázala naša útočná sila, dali sme štyri góly a hoci sme si to neskôr trochu skomplikovali, nakoniec sme vyhrali 5:2,“ opisuje spokojne Bučo, ktorý sa stal i najlepším brankárom podujatia.

„Ovládli sme aj štatistiky turnaja. Ja sa za svoje ocenenie chcem poďakovať najmä super obrane, Patrik Holák sa stal najlepším strelcom a Jakub Drábek najlepším obrancom. Vďaka patrí všetkým chalanom, ktorí reprezentovali tím Marines Žilina.

Výsledky Marines na Liptov Cupe 2018:

Základná skupina: HC Fila Helsinki – Marines Žilina 1:11, Marines Žilina – Atlantis Zvolen 8:0. Semifinále: Marines Žilina – Liptovský Mikuláš Kings 8:3.

Finále: Marines Žilina – HC Fila Helsinki 5:2.

Zostava Marines na Liptov Cupe 2018: Michal Bučo, Tomáš Krupa, Ivan Krupa, Tomáš Paleček, Patrik Holák, Jakub Drábek, Marek Januš, Paťo Hrebeňar, Jakub Kubík, Ľubo Janus, Peter Kráľ, Martin Kuric, Matej Tojčik.