Luxusná dovolenka s deťmi i wellness? Skúste neďaleké Veľké Karlovice

Chcete si tento rok užiť letnú dovolenku s komfortom európskych stredísk a pritom kúsok od domova? Doslova na dosah, len tri kilometre za českou hranicou v krásnej prírode Beskýd sa ukrýva miesto, ktoré svojim zázemím a špičkovými službami spĺňa všetky nároky nezabudnuteľných prázdnin.

28. máj 2018 o 16:27

Objavte kúzlo Veľkých Karlovíc a tamojšieho Rezortu Valachy, ktorý patrí k najvyhľadávanejším dovolenkovým miestam u našich susedov. Takpovediac alpské podnebie Beskýd s mimoriadne čistým ovzduším, neporušené a čisté lesy, pastviny so stádami oviec aj typické drevené chalúpky – táto upokojujúca kulisa láka do Veľkých Karlovíc návštevníkov každého veku. Okolie je pretkané turistickými a cyklistickými trasami najrôznejších náročností, možnosti výletov pre rodiny aj menej zdatných cyklistov prináša Cyklotrasa Bečva. Nájdete tu dokonca špeciálne výletné okruhy aj pre deti, bežcov a priaznivcov nordic walking.

Hotely Rezortu Valachy – Lanterna a Horal – vám k tomu všetkému poskytnú komfortné zázemie s perfektnými podmienkami pre relaxáciu a ďalšiu zábavu. Najväčším hitom je povestné Wellness Horal s troma termálnymi bazénmi, ponukou exotických masáží od rodených ázijských masérov a saunovými rituálmi. V rezorte je aj golfové ihrisko, požičovňa segwayov a elektrobicyklov, tenisový kurt, fitness centrum či bowling a detské kútiky, ihrisko a ďalšie aktivity pre rodiny. Denne si môžete zacvičiť jogu s indickým lektorom alebo zadarmo požičať palice na nordic walking. Všetky služby sú pre ubytovaných hostí pohodlne dostupné vďaka bezplatnému hotelovému transferu.

Neprehliadnuteľná je aj hotelová gastronómia zameraná na regionálne špeciality z čerstvých surovín a kvalitných lokálnych produktov. Zo zaujímavostí si nenechajte ujsť letnú ponuku v Spa hoteli Lanterna – šesťchodové vegetariánske Raw menu alebo napríklad Michelinské menu inšpirované umením michelinských šéfkuchárov, ktorí tu hosťovali pri Karlovskom gastrofestivale.

A čo zažiť s deťmi? Okrem kúpania v termálnych bazénoch napríklad zábavu v parku Razulák, vychádzku po Kulíškovom náučnom chodníku, ktorý je dlhý príjemných 2,5 km a môžete na ňom aj kŕmiť ovečky, alebo každodenné ranné detské saunovanie vo Wellness Horal i s detským saunovým rituálom. Novinkou je detské ihrisko pri Horale s drevenými atrakciami, samozrejmosťou sú detské kútiky a animačné programy.

Aj dospelí si môžu pobyt vyšperkovať ďalšími zážitkami. Čo tak napríklad kurz pečenia valašských frgálov, na ktorom si behom troch hodín upečiete vlastný koláč a dozviete sa tipy od miestnej pekárky? Chcete si vyskúšať golf a zatiaľ ste nemali príležitosť? S programom Golf pre každého si pri prechádzke golfovým ihriskom so sprievodcom zábavnou formou osvojíte základy, skúsite si odpaľovanie aj hru na jamku a deti určite ocenia jazdu golfovým vozíčkom. Skrátka ideálna zábava pre pár aj celú rodinu.

Peknou bodkou za celým dňom môže byť posedenie na terase hotelu Horal, vždy v stredu aj so živou muzikou, alebo pri drinku v Cocktail bare Lanterna. Skrátka, nudiť sa v Rezorte Valachy určite nebudete.

Aký pobytový balíček si vybrať?

Pokiaľ plánujete prázdniny s deťmi, odporúčame Letnú dovolenku v Beskydoch, ktorá popri raňajkách a večeri zahŕňa neobmedzený vstup do Wellness Horal, masáž či odvezenie sa na segwayi. Deti na prístelke majú ubytovanie zdarma (v Horale do 12 a v Lanterne do 15 rokov), k tomu vstup do parku Razulák. V hoteli Lanterna je v cene aj obed.

Chystáte sa vyraziť vo dvojici a plánujete skôr relaxáciu? Doprajte si romantické hýčkanie v Spa hoteli Lanterna s wellness, masážou, romantickou degustačnou večerou a raňajkami do postele. Pokiaľ potrebujete ,,vypnúť“, ale nemáte čas na viacdennú dovolenku, príďte si oddýchnuť aspoň na jeden deň do Wellness Horal. Balíček Wellness deň pre zdravie zahŕňa celodenný pobyt vo Wellness Horal s masážou či beauty ošetrením a trojchodovým obedom v cene.

Čo ešte zažiť vo Veľkých Karloviciach?

V okolí sú hneď tri rozhľadne, z ktorých sa môžete kochať výhľadom na krajinu.

V obci nájdete viacero pamätihodnosí. Za návštevu stojí Karlovský kostol postavený bez jediného kúska kovu alebo miestne Jazero, v ktorom vraj podľa povesti žijú draci.

Navštívte na konci prázdnin divadelný festival Týdeň kultúry na Valašsku. K pobytu v hoteli Lanterna vstupenka zadarmo.

Tip pre športovcov: zapojte sa do najväčšieho českého triatlonového zápasu VALACHY MAN, ktorý sa koná 3. augusta. Je ideálny aj pre začiatočníkov, dá sa absolvovať aj v štafete a zahŕňa tiež preteky detí

Pozrite si fotogalériu, ako to vo Veľkých Karloviciach vyzerá.