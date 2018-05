Regionálny futbal: Mužstvá z regiónu sa držia na popredných priečkach

Bánová i Terchová sa držia v prvej trojke štvrtej ligy, Belá je naďalej lídrom piatej ligy.

28. máj 2018 o 15:51 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



III. liga: Mladý tím Tepličky uhral doma s Liptákmi bezgólovú remízu

Teplička nad Váhom – Liptovská Štiavnica 0:0

Rozhodoval Ligas, 120 divákov. ŽK: Pleva – Macík.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Milec, Ozimý, Pleva, Blaščík, Bugala R., Hložný, Zajac (83. Riecky), Kapusniak, Líška (58. Maliňák).

Mladé mužstvo Tepličky, ktorého vekový priemer základnej zostavy nebol ani 21 a pol roka, chcelo proti Štiavnici bodovať. V prvom polčase však recept na Žiarana nenašli. Zmeniť sa to mohlo hneď po zmene strán, ale Zajac hlavičkoval z dobrej pozície len do náručia Žiarana. V 51. minúte vystrelil Kapusniak, no väčšie problémy brankárovi hostí nenarobil. V 67. minúte hlavičkoval Blaščík, ale Žiaran na bránkovej čiare loptu chytil. Hneď na to strieľal z otočky Hložný, ale bránu minul. Udrieť mohli aj hostia, ale v dobrej pozícii hlavičkoval hosťujúci hráč nad. Teplička si tak pripísala bod po bezgólovej remíze.

Ostatné výsledky: Žarnovica – Oravské Veselé 0:0, Lučenec – Rimavská Sobota 1:1, Liptovský Hrádok – Detva 3:0, Banská Bystrica – Nová Baňa 5:0, Fiľakovo – Martin 2:1, Krásno nad Kysucou – Čadca 1:0, Kalinovo – Námestovo 1:3.

1. B. Bystrica 26 18 6 2 52:17 60

2. Rim. Sobota 26 15 4 7 70:35 49

3. Lip. Hrádok 26 14 4 8 53:40 46

4. Lučenec 26 14 3 9 44:31 45

5. Kalinovo 26 14 1 11 40:32 43

6. Námestovo 26 11 8 7 45:31 41

7. Martin 26 11 7 8 50:35 40

8. L. Štiavnica 26 12 4 10 31:39 40

9. Čadca 26 11 5 10 43:37 38

10. Or. Veselé 26 11 4 11 29:27 37

11. Žarnovica 26 10 5 11 31:40 35

12. K. n. Kysucou 26 9 4 13 33:42 31

13. Teplička 26 7 6 13 35:44 27

14. Fiľakovo 26 8 2 16 29:53 26

15. Nová Baňa 26 5 4 17 32:63 19

16. Detva 26 3 3 20 27:77 12

IV. liga: Bánová si pripísala šieste víťazstvo v rade

Bánová – Závažná Poruba 3:1 (3:0)

Góly: 21. Adamčík, 36. Mráz, 45. Jasenovský – 66. Kreva. Rozhodoval Horný, 100 divákov. ŽK: Mikuš.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz (56. Tkáčik), Kincl, Jasenovský, Adamčík (56. Sedliaček), Kostolný, Bendík, Lazar, Surma (56. Krajiček), Šramo (56. Ďuratný).

Domáci boli v prvom polčase lepším mužstvom, čo sa odzrkadlilo aj na skóre duelu. Najskôr poslal Bánovú do vedenia Adamčík v 21. minúte. O pätnásť minút bolo 2:0, keď sa presadil Juraj Mráz. Bodku za polčasom dal tesne pred prestávkou Jasenovský. V druhom polčase vykresal iskierku nádeje pre hostí Kreva – 3:1. Definitívu za víťazstvom Bánovej mohol dať Kubena, ale nariadenú penaltu nepremenil. Bánová už zápas kontrolovala a ustrážila si tri body.

Dolný Kubín – Terchová 0:2 (0:1)

Góly: 9. Kačáni, 84. Tlacháč. Rozhodoval Badura, 150 divákov. ŽK: Kačáni, Cingel.

TERCHOVÁ: Krivulčík – Perexta, Gorelčík (85. Švec), Tlacháč, Oberta, Ďurica, Baláž (46. Papala, 89. Michálek), Puček, Gallo, Kačáni, Cingel.

Kubín od úvodu vyrukoval na Terchovú s vysokým napádaním, čo robilo hosťom zo začiatku problémy. Z toho vyplynula aj prvá šanca, ktorú však Krivulčík zneškodnil. V 9. minúte našiel Gorelčík kolmicou Kačániho, ktorý šiel sám na Trabalíka a poslal Terchovú do vedenia – 0:1. Následne sa hra odohrávala medzi šestnástkami. Terchová držala loptu, ale šanca prišla až v 39. minúte, keď Ďurica kolmicou posunul loptu Balážovi, ale Trabalík výborne zakročil. O minútu neusmernil Pučekovu spätnú nahrávku do priestoru brány Kačáni. V úvode druhého polčasu dvakrát strieľal Puček, no prvou strelou netrafil bránu a druhú strelu, ktorá mierila do šibenice, zmaril výborný Trabalík. V 63. minúte hlavičkoval Ďuricov center z rohu Puček do brvna. O päť minút sa dostal do veľkej šance po dvoch „zasekávačkách“ domáci Válek, ale jeho strela skončila na konštrukcii hosťujúcej brány. Víťazstvo Terchovej spečatil v 84. minúte „placírkou“ Tlacháč, ktorý využil prihrávku Ďuricu. Terchová zaslúžene vyhrala a odváža si z Kubína tri body.

Prečítajte si tiež: Čaro dedinských štadiónov: Areál v Rajci čaká rekonštrukcia, zbyňovský patrí najmä mládeži

Stráňavy – Tvrdošín 1:0 (0:0)

Gól: 57. Rolček. Rozhodoval Šimko, 120 divákov.

STRÁŇAVY: Šteiniger – Juriga (48. Chasník), Janči M., Bukovčan, Ivan, Čerňan, Janči L., Ďuratný, Ševčík, Chrachala, Rolček (90. Hreus).

Stráňavy si proti Tvrdošínu nepripúšťali nič iné ako zisk troch bodov. V prvom polčase však húževnatý súper úspešne vzdoroval. Na gól si domáci diváci museli počkať až do 57. minúty, keď chybu obrany hostí využil Rolček, ktorý prekonal Machunku. Stráňavy si už najtesnejšie vedenie udržali až do záverečného hvizdu a získali tri body.

Rosina – Staškov 1:1 (0:1)

Góly: 75. Šustek – 28. Furdan. Rozhodoval Gregorec, 150 divákov. ŽK: Turčan, Drexler – Martiník, Polka.

ROSINA: Stebel – Zábavník, Jaroš, Hruboš, Tabak, Turčan, Turský, Gajdoš E. (78. Mičiak), Krištofík, Kurucár (46. Drexler), Bistiak (71. Šustek).

V súboji tabuľkových susedov prišiel prvý gól v 28. minúte, keď si domáci nedali pozor na Furdana a ten prekonal Stebela v bráne Rosiny. Do druhého polčasu vstúpili domáci s cieľom zvrátiť výsledok. Rosine sa podarilo vyrovnať až pätnásť minút pred koncom duelu, keď sa presadil skúsený Šustek. Ďalšie šance už gól nepriniesli, a tak sa body v Rosine delili.

Bytča – Makov 2:4 (2:2)

Góly: 2. Malík, 29. Šimák – 21. Králik, 22. a 70. Křenek, 75. Kohút. Rozhodoval Kučera, 100 divákov. ŽK: Pavlík M.

BYTČA: Baláž – Kocian, Pavlík M., Gašperík, Gajdošík, Mikula, Šimák, Malík, Pavlík P. (27. Pekarík), Špánik, Hrtánek.

Bytči vyšiel ideálne vstup do zápasu, keď už v druhej minúte viedla po presnom zásahu Malíka. Hosťom sa podarilo otočiť zápas, keď sa v priebehu dvoch minút presadili Králik a Křenek. O sedem minút bolo 1:1, keď využil chybu hosťujúcej obrany Šimák. V druhom polčase sa opäť hostia presadili dvakrát v krátkom časovom úseku, na čo už domáci nedokázali zareagovať, a tak si Makov odváža z Bytče tri body.

Ostatné výsledky: Žabokreky – Belá-Dulice 2:1, Diviaky – Ružomberok B 1:4, Trstená – Kysucké Nové Mesto 0:3.

Dohrávka 21. kola: Dolný Kubín – Makov 5:1.

1. Ružomberok B 26 22 2 2 134:21 68

2. Bánová 26 19 3 4 64:14 60

3. Terchová 26 18 4 4 73:29 58

4. Stráňavy 26 14 6 6 56:40 48

5. Rosina 26 12 4 10 50:45 40

6. Makov 26 11 5 10 57:49 38

7. Staškov 26 11 5 10 53:59 38

8. Dolný Kubín 26 10 6 10 49:46 36

9. Diviaky 26 9 7 10 32:49 34

10. Belá-Dulice 26 10 3 13 57:58 33

11. Bytča 26 9 2 15 34:63 29

12. Žabokreky 26 9 2 15 33:66 29

13. Tvrdošín 26 7 4 15 28:50 25

14. Záv. Poruba 26 7 2 17 31:63 23

15. KNM 26 6 4 16 33:62 22

16. Trstená 26 3 3 20 24:94 14

V. liga: Belá aj Rajec potvrdili postavenie v tabuľke

Belá – Skalité 5:0 (1:0)

Góly: 4. a 86. Kurcin, 54. Krška, 57. Mintách, 60. Macho. Rozhodoval Ďurkovič, 130 divákov. ŽK: Šipčiak R. – Gavenčiak. ČK: 50. (po 2. ŽK) Špilák R.

BELÁ: Tichák – Laščiak, Kurcin, Krška (79. Vrábel), Melišík, Macho, Šipčiak R. (65. Franek), Šipčiak S., Gapa, Čepela, Mintách (74. Mihalčatin).

Líder súťaže vstúpil do zápasu ideálne, keď už po štyroch minútach viedol po góle Kurcina. Zápas sa lámal v úvode druhého polčasu, kedy sa domácim gólmi Kršku, Mintácha a Macha podarilo zlomiť odpor hostí. Výhru ešte podčiarkol druhým gólom v zápase Kurcin. Belá tak naďalej vedie ligový pelotón.

Varín – Rajecké Teplice-Konská 0:1 (0:0)

Góly: 78. (pen.) Strhár. Rozhodoval Valíček, 100 divákov. ŽK: Ferjanec, Koňušiak P. – Knapec. ČK: 77. Kubovich – 81. (po 2. ŽK) Šimkulič.

VARÍN: Frátrik – Kubovich, Hruška T., Repáň, Lopušan, Cvacho, Ferjanec, Hruška P., Ondráš, Koňušiak P., Kadrliak.

R. TEPLICE: Šustek – Stranianek V., Blahuta (88. Kocian), Knapec, Seko, Heřmánek (46. Strhár), Mano, Jamečný (90. Kuciak), Kováčik, Štrba, Šimkulič.

Vo Varíne sa hral od úvodu vyrovnaný futbal prevažne medzi šestnástkami, keď ani jeden tím nechcel v dôležitom súboji spraviť zbytočnú chybu. Rozhodujúca chvíľa nastala v 77. minúte, kedy rozhodca Valíček na veľkú nevôľu domácich ukázal na biely bod a vylúčil Kubovicha. Nariadenú penaltu premenil Strhár, ktorý tak zabezpečil hosťom dôležité tri body. Domáci majú naopak ťažké srdce na hlavného arbitra.

Štiavnik – Višňové 3:3 (0:2)

Góly: 52. Pobiak, 64. a 84. Fujaček P. – 26. Majtanik, 45. Turský, 88. Ťažký. Rozhodoval Čuboň, 150 divákov. ŽK: Bambúch, Všelko, Kostelný – Sventek, Ťažký, Papajčík, Štefanica A., Majtanik.

ŠTIAVNIK: Mištrík – Bambúch, Pobiak, Všelko, Gulán (90. Lulák), Kostelný, Kahát (59. Fujaček M.), Hajko, Hujo, Piroha, Fujaček P. (85. Valúch).

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Kočiš, Minarčik (54. Majtán), Sventek, Ondák, Ťažký, Povinec (68. Štefanica A.), Štefanica O. (81. Gaško), Papajčík (90. Valica), Turský, Majtanik.

Hosťom patril prvý polčas, čo dokázali pretaviť aj do dvoch gólov. Najskôr sa v 26. minúte presadil Majtanik a na 0:2 dával pred odchodom do šatní Turský. V úvode druhého polčasu sa podaril domácim rýchly kontaktný gól po zakončení Pobiaka. O dvanásť minút bolo vyrovnané, keď Kmecíka prekonal Fujaček. Šesť minút pred koncom dokonal obrat domácich druhým gólom Fujaček. Posledný riadok gólového scenáru však napísal Ťažký, ktorý v hodine dvanástej zachránil pre Višňové aspoň bod.

Predmier – Zborov nad Bystricou 2:0 (1:0)

Góly: 41. a 77. Bajza. Rozhodoval Babinský, 100 divákov. ŽK: Klus T., Pobijak M. – Ďugel.

PREDMIER: Uríček – Tomaník (79. Smolka), Klus T., Pistovčák T. (86. Čillík), Klus M., Pistovčák S., Pobijak A., Pobijak P., Bačík R. (84. Hujo), Bajza, Hujo.

Po vyrovnanom úvode, kedy však ani jeden tím nedokázal prekonať brankárov, prišiel priamy kop, ktorý zahral Bajza a poslal Predmier do vedenia. V druhom polčase sa zopakovala situácia z prvého polčasu, kedy vedenie domácich navýšil opäť z priameho kopu Bajza. Predmier sa po výhre dotiahol na Zborov na rozdiel jedného bodu.

Turzovka – Rajec 1:2

Góly: 23. Bytčanek – 59. Jeťko, 81. Panák. ŽK: Bytčanek, Šmahajčík, Král – Drahno. Rozhodoval Peter Scherer, 200 divákov.

RAJEC: Fraštia – M. Miko (51. Panák), Drahno, Hájek, Kašuba, Rybár (89. Dubeň), M. Miko (51. Panák), Hollý, Person (90. Osika), Kordiš (90. Sudor), Jeťko (86. Mazák).

Domáci nastúpili do zápasu aktívne a po pressingu otestoval brankára hostí pekným volejom Král. Tatranu aktívna hra priniesla ovocie v 23. minúte, keď sa po štandardke Ciesaríka hlavou presadil Bytčanek – 1:0. Prvý polčas už napriek viacerým dobrým náznakom na oboch stranách zmenu nepriniesol.

V úvode druhého polčasu síce domáci pohrozili šancou Šmahajčíka, ktorý len tesne minul bránu, ale následne poľavili, prestali hrať aktívne, čo Rajec využil na vyrovnanie. Presadil sa skúsený Jeťko – 1:1. Hostia v druhom polčase pôsobili pohyblivejším dojmom, šance však boli na oboch stranách. Najmä tá Puchoňova na domácej strane si pýtala gól. Zlomový moment zápasu prišiel v 80. minúte, keď domáci v jasnej pozícii netrafili prázdnu bránu. Rajec následne využil zaváhanie domácej obrany a Panák aj so šťastím prestrelil domáceho brankára – 1:2. Tatran sa následne snažil o záverečný tlak, ale hostia umne bránili. Napriek tomu sa po akcii Tomáša Staníka vo vzduchu presadil Šmahajčík, jeho hlavička však skončila tesne mimo. Vyrovnaný zápas, ktorému by určite viac svedčala remíza, sa tak skončil tesnou výhrou hostí.

Čierne – Strečno 2:1

Góly: 25. Baláž, 82. Dirgas – 74. Kašjak. ŽK: M. Časnocha – Samec, Bielik, Padala, Labuda. Rozhodoval Tomáš Burger, 250 divákov.

STREČNO: Matejčík – P. Beháň, Samec, Syrovatka (84. Mazák), Bielik, J. Beháň, Padala, Kán (74. Sokolovský), Kašjak, Labuda, Melo (46. Tučník).

Obidve mužstvá v tomto kvalitnom zápase previedli v plnej paráde svoje futbalové umenie. Diváci tak mali možnosť vidieť ligové stretnutie, v ktorom domáci svoj skvelý výkon umocnili zaslúženým víťazstvom.

Ostatný výsledok: Rudinská – Vysoká nad Kysucou 0:3.

1. Belá 23 15 0 8 55:44 45

2. Rajec 23 13 3 7 49:36 42

3. Čierne 23 10 9 4 43:36 39

4. Strečno 23 11 4 8 41:39 37

5. Turzovka 23 9 5 9 61:42 32

6. Vysoká n. K. 23 10 2 11 50:46 32

7. Skalité 23 8 8 7 41:38 32

8. Zborov n. B. 23 9 5 9 31:32 32

9. Predmier 23 9 4 10 33:39 31

10. Višňové 23 8 5 10 45:42 29

11. Raj. Teplice 23 8 4 11 43:51 28

12. Štiavnik 23 7 6 10 45:50 27

13. Varín 23 7 5 11 35:49 26

14. Rudinská 23 4 6 13 36:65 18