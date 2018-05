FOTO: Viac ako štyristo bežcov opäť pokorilo strečnianske hradné schody

Beh do strečnianskych hradných schodov bol tento rok premiérovo zaradený do seriálu Majstrovstiev Československa v behu do schodov.

27. máj 2018 o 10:40 Dominika Mariňáková

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Trojica najlepších v mužskej kategórii. Zľava: Michal Kováč, Michal Miške a Pavel Holec.(Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

Písmo: A - | A + 0 3 Fenomén s názvom beh v súčasnosti oslovuje čoraz viac nadšených amatérskych športovcov. Tí, ktorí si chceli okoreniť svoju tréningovú rutinu, využili v piatok príležitosť a zúčastnili sa 21. ročníka podujatia Beh do strečnianskych hradných schodov. Trať v podobe 151 schodov tento rok vybehlo 424 účastníkov. Beh do strečnianskych hradných schodov 2018 (32 fotografií) „Ide o prekrásne podujatie, ktoré sa koná pod historickým hradom Strečno v krásnej slovenskej prírode. Veľmi rady sem chodia deti zo širokého okolia, z celého kraja. Tento beh je jedinečný tým, že sa tu snúbi šport, kultúra a životné prostredie,“ povedal Michal Staňo, predseda Olympijského klubu Žilina. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Okrem Olympijského klubu Žilina sa na organizácii podieľal aj Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, obec Strečno a Považské múzeum v Žiline. „Organizujeme to spoločne už dvadsiaty prvý raz a naša spolupráca je veľmi slušná. Pri troške neskromnosti môžem povedať, že podujatie má kvalitnú úroveň,“ priblížil Staňo. O spestrenie podujatia sa postarali pracovníci Považského múzea, ktorí beh absolvovali v kostýmoch. Prečítajte si tiež: Čaro dedinských štadiónov: Areál v Rajci čaká rekonštrukcia, zbyňovský patrí najmä mládeži Z dvanástich kategórií, v ktorých bežci súťažili, bolo až osem mládežníckych: „Je to podujatie najmä pre deti, aj z hľadiska počtu sú najviac obsadzované práve detské kategórie. V stredovekej dedinke pod hradom Strečno je krásne prostredie, deti sem chodia rady.“ Beh do strečnianskych hradných schodov bol tento rok premiérovo zaradený do seriálu Majstrovstiev Československa v behu do schodov. Zároveň toto podujatie patrí medzi aktivity Slovenského olympijského výboru v žilinskom regióne. „Slovenský olympijský výbor v tomto roku organizuje ako ťažiskové podujatie Olympijský deň. Aj tento beh sa konal v rámci Olympijského dňa 2018 ako jedno z krásnych podujatí v žilinskej oblasti. Chystáme ešte Beh olympijského dňa v Žiline, tradičné podujatie, ktoré bude v Sade SNP s centrom pri kruhovom pavilóne. Konať sa bude 20. júna dopoludnia a už teraz naň pozývame bežcov, školy a všetkých športových priaznivcov. Aj na tejto akcii mávame hojnú účasť a býva tiež istým sviatkom olympizmu,“ dodal Staňo.



Výsledky Dievčatá, r. 2008 a mladšie: 1. Lara Piková, 2. Nina Sotolárová, 3. Natália Ondrišíková.

Chlapci, r. 2008 a mladší: 1. Jakub Šavel, 2. Kristián Macák, 3. Simon Minárik.

Dievčatá, r. 2005 – 2007: 1. Lucia Ptačinová, 2. Greta Gajdošová, 3. Danka Michalcová.

Chlapci, r. 2005 – 2007: 1. Benedikt Gašper, 2. Michal Bačík, 3. Michal Macek.

Dievčatá, r. 2002 – 2004: 1. Emília Melová, 2. Mária Martinická, 3. Zuzana Michaličková.

Chlapci, r. 2002 – 2004: 1. Matej Mareš, 2. Jakub Malík, 3. Timotej Klocáň.

Dievčatá, r. 1999 – 2001: 1. Martina Remišová, 2. Ema Kasáková, 3. Katarína Kormančíková.

Chlapci, r. 1999 – 2001: 1. Pavol Melo, 2. Vratko Šimek, 3. Tomáš Moravčík.

Študentky: 1. Katarína Klapitová, 2. Jana Bednáriková, 3. Andrea Špaňová.

Študenti: 1. Peter Uhlárik, 2. Adam Dubec, 3. Samuel Rybár.

Ženy: 1. Martina Michalcová, 2. Katarína Poliaková, 3. Marcela Žilková.

Muži: 1. Michal Miške, 2. Pavel Holec, 3. Michal Kováč.