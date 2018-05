Staromestské slávnosti 2018: Najväčšie žilinské podujatie už o niekoľko dní

24. ročník Staromestských slávností v Žiline sa uskutoční od štvrtka 31. mája do soboty 2. júna 2018.

27. máj 2018 o 3:14 Branislav Koscelník

ŽILINA. Trhy ľudových remeselníkov, kultúrny program, výstavy a súťaže ponúkne 24. ročník Staromestských slávností v Žiline, ktorý sa uskutoční od štvrtka 31. mája do soboty 2. júna 2018.

Staromestské slávnosti otvorí vo štvrtok tradičný sprievod mestom, ktorý bude mať na Mariánskom námestí niekoľko divadelno-hudobných zastávok. "Na pódiách na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku vystúpia počas trojdňového maratónu slovenské i zahraničné kapely, speváci a folklórne súbory. Návštevníci si budú môcť vychutnať čaro veľkých bigbendov, zaznie cimbal, blues i rock and roll. Činnosť predstavia obyvateľom mesta tiež materské školy, základné umelecké školy a centrum voľného času," informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová..

"Staromestské slávnosti sa stali zásadnou a neodmysliteľnou kultúrnou udalosťou nášho mesta. Verím, že si v programe aktuálneho ročníka každý nájde to, čo obľubuje. Srdečne pozývam všetkých Žilinčanov a návštevníkov nášho mesta, aby zavítali na prelome mesiacov do centra Žiliny a užili si tohtoročné slávnosti," povedal primátor Žiliny Igor Choma.

Sprievodnými podujatiami bude Deň detí v Sade SNP, literárna, výtvarná a dejepisná súťaž pre deti Žilina - moje mesto, vedomostná súťaž Poznaj svoje mesto, ako aj XXIII. slávnostná akadémia Zboru Žilincov. "Počas celých Staromestských slávností bude v prevádzke Zelená zóna, s heslom 'triedime na Staromestských'. Na Námestí A. Hlinku budú môcť návštevníci dostať pol litra nápoja za pol metra vyzbieraných plastových pohárov v označenom stánku. Okrem tejto akcie bude pre ekologicky zmýšľajúcich návštevníkov pripravených niekoľko súťaží," doplnila hovorkyňa mesta Žilina.

"Návštevníkom vyjdú v ústrety Dopravný podnik mesta Žilina a SAD Žilina. Počas Staromestských slávností vypravia mimoriadne večerné spoje v rámci mesta aj do okolitých obcí," dodala Zigová.

Program Staromestských slávností v Žiline



Námestie Andreja Hlinku štvrtok 31. mája 2018

15.30 - Slávnostné otvorenie

15.45 - Her Memories

16.45 - Modus Memory

17.55 - Michal Hruza

19.10 - HT

20.30 - Jelen

21.50 - Horkýže Slíže



Mariánske námestie štvrtok 31. mája 2018

10:30 - ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Jarná

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Suvorovova

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Ku škôlke (Zádubnie)

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Lietavská Svinná

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK - MŠ Nám. J. Borodáča

11:30 - MŠ, Kultúrna (Zástranie)

11:48 - DFS Kolárik

12:00 - Ľudový súbor ZUŠ L. Árvaya

12:20 - Tanečný odbor ZUŠ L. Árvaya

12.35 - SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov

13.00 - Dychové okteto

13.20 - Školský orchester ZUŠ Ferka Špániho

13.50 - Sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya

14.15 - DH Fatranka

15.00 - Otvorenie a krst knihy

15.40 - The Dudes Of Ellington

16.55 - Big band žilinského konzervatória

18.00 - René Lacko a Down town band

19.30 - La3no Cubano

21.00 - Banda Americano



Námestie Andreja Hlinku piatok 1. júna 2018

15.00 - Piňazi De?

16.00 - Konflikt

17.00 - Arzén

18.10 - Peter Bič Project

19.35 - Zuzana Smatanová

21.00 - Tublatanka



Mariánske námestie piatok 1. júna 2018

13:00 - DDS Gaštanko ZŠ s MŠ Gaštanová

13:19 - TS Brusničky – orientálne tance

13:35 - Tanečné divadlo EXTAD

13:55 - Tanečná skupina Argonnath

14:13 - Tanečná skupina SKIPY

14:30 - Kraso klub Žilina

14:40 - DSS Spievanky

15:05 - DFS Vienok / Srbsko

15:30 - DFS Cipovička

16.15 - Žilinský miešaný zbor

17.15 - FS Urpín

18.30 - CIMBALIBAND / HU

20.00 - Hrdza

21.30 - Para



Mariánske námestie sobota 2. júna 2018

11.00 - DFS Vienok / Srbsko

12.00 - OMNIA

13.00 - Ekumenické modlitby

15.00 - Ja, Ty a Rolo

16.30 - Papyllon

18.00 - Hviezda

19.30 - Swan Bride

21.00 - Billy Barman