Nebezpečným nákupom na Solinkách odzvonilo

Už pred troma rokmi inicioval poslanec Martin Kapitulík výstavbu chodníka na Solinkách. Ľudia tam chodili po blate, alebo po nebezpečnej ceste. Chodník konečne stavajú, do mesiaca by mal byť hotový.

24. máj 2018 o 14:28

Koncom roka 2015 občania Soliniek upozornili poslanca Martina Kapitulíka na problém neexistujúceho chodníka. „Na úseku pri obchodnom centre na Solinkách vznikajú nebezpečné situácie. Ak chcú ľudia prejsť na druhú stranu musia ísť po ceste, prípadne sa brodiť blatom,“ hovorila vtedy obyvateľka sídliska Martina.

Poslanec začal tento problém riešiť. Mesto vtedy totiž s možnosťou budovania chodníka v lokalite nerátalo: „Nemáme v pláne vybudovať chodník na tomto mieste, pretože pozemok, kde by mal byť vybudovaný nie je mestský pozemok. Ak by po predchádzajúcich primátoroch na tomto mieste ostal vhodný pozemok, v tom prípade by to stálo za úvahu. V súčasnosti však od zastávky MHD je priechod pre chodcov na druhú stranu, kde sa chodník nachádza,“ uviedol k uvedenej problematike vtedajší hovorca Pavol Čorba.

To však Kapitulíka neodradilo a oslovil súkromných majiteľov pozemkov, kadiaľ by nový chodník mohlo viesť. Nakoniec sa polancovi podarilo s majiteľmi pozemkov dohodnúť, jeden z nich dokonca odpredal mestu svoje parcely za symbolické euro.

Poslanci následne, na návrh Martina Kapitulíka, v krátkej dobe schválili odkúpenie pozemkov, zámer postaviť chodník a samozrejme aj rozpočtovú zmenu.

„Tento chodník je ďalším príkladom toho, že keď sa chce, všetko sa dá. Aj keď to trvalo neuveriteľné tri roky, ľudia na Solinkách sa konečne dočkajú bezpečného chodníka. Do budúcnosti musíme ale zmeniť prístup a procesy v meste tak, aby boli takéto, pre Žilinčanov důležité investície, záležitosťou nie rokov, ale mesiacov,“ povedal Martin Kapitulík. Podľa stavbárov by sa ľudia mohli po novom chodníku prejsť do jedného mesiaca.