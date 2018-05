Na Staromestských slávnostiach buďte opatrní, na urgente pred rokom skončilo 211 ľudí

24. máj 2018 o 12:06 Alexandra Janigová

ŽILINA. Žilinská nemocnica upozorňuje návštevníkov, ktorí sa chystajú na pripravované Staromestské slávnosti, aby dbali na opatrnosť a svoje zdravie. Vlani na urgentnom príjme ošetrili počas troch dní konania podujatia medzi piatou hodinou poobede a štvrtou hodinou ráno až 211 pacientov.

„Počas takýchto podujatí dochádza k viacerým nebezpečným situáciám a na urgentný príjem nám záchranári privážajú pacientov s rôznymi ťažkosťami. Ide predovšetkým o nadmerné požitie alkoholu, rôzne tráviace ťažkosti, stavy po kolapsoch, no bežne ošetrujeme aj tržné rany - zranenia hlavy, končatín a taktiež stavy po napadnutiach alebo pádoch. Veľký problém je najmä s opitými pacientmi, ktorí nespolupracujú, často sú agresívni a ohrozujú našich zdravotníkov,“ potvrdil vedúci lekár urgentného príjmu žilinskej nemocnice Karol Orlovský s tým, že lekári musia v takýchto prípadoch požiadať o pomoc políciu, aby dokázali poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečiť pritom bezpečnosť zamestnancov a ostatných pacientov naokolo.

Nemocnica preto prosí účastníkov Staromestských slávností, aby si uvedomili následky svojho konania ešte pred tým, ako budú potrebovať lekársku pomoc. „Uľahčia tým prácu záchranárom, polícii a tiež nám na urgentnom príjme. Popri takýchto prípadoch musíme zachraňovať životy pacientov, ktorí sú vo vážnom ohrození, a to nie z vlastného zavinenia. Veľký pozor treba dávať aj na deti, veľmi ľahko sa môžu stratiť či zraniť,“ upozornil Orlovský.

Generálny riaditeľ nemocnice Igor Stalmašek informoval, že nemocnica oslovila aj mesto Žilina, mestskú i štátnu políciu, aby venovali podujatiu zvýšenú pozornosť a dohliadli na prípadné komplikácie. „Verím, že spoločnými silami sa organizátorom a polícii podarí zabrániť čo najväčšiemu počtu negatívnych udalostí, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov podujatia. Naši zdravotníci sú pripravení pomáhať 24 hodín denne, no nemalo by dochádzať k zahlteniu urgentného príjmu len pacientmi s nadmerným požitím alkoholu,“ zdôraznil generálny riaditeľ.