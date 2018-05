Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU opäť vo Vrútkach!

Vstup na podujatie je bezplatný.

24. máj 2018 o 10:03

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa, štátne železničné spoločnosti, SAD Žilina, mesto Vrútky, Žilinská univerzita v Žiline a vybraní regionálni partneri spolu so strednými odbornými školami so zameraním na dopravu, aj tento rok opäť pripravili sériu podujatí Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU. Každý školák si tak môže odskúšať aké je to byť rušňovodič, výpravca alebo sa pozrieť do útrob kamiónu a to dňa 1. a 2. júna 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod. na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy aj prostredníctvom zážitkových aktivít je cieľom tohto spoločného podujatia. Práve tieto študijné smery ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast pre mladých v oblasti dopravy.

Na podujatí budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) predstaví možnosti vysokoškolského štúdia v doprave. „Teší nás, že po roku môžeme byť opäť súčasťou tohto podujatia. Je dôležité podporovať projekty, ktorých cieľom je zvýšiť záujem o štúdium technických odborov, predovšetkým v oblasti dopravy. Práve tá tvorí podstatnú časť vzdelávania na Žilinskej univerzite. Naším cieľom je ukázať verejnosti, aká je technika dôležitá, ale súčasne aj zábavná a fascinujúca“, vyjadrila sa k podujatiu Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA.

Bohatý dvojdňový program zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, možnosť návštevy priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, ovládanie parkovacieho pilota osobného vozidla, smart ovládanie vozidla, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Účastníci podujatia môžu však tiež zažiť aj prevrátenie osobného vozidla pomocou simulátora, oboznámiť sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“ alebo si vyskúšať so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog.

Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie je bezplatný.

V roku 2018 podujatia Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU budú pokračovať v októbri v Bratislave a Trnave.