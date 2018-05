Megaprojekt AŽIŠ sa odkladá. Namiesto neho opravia v Žiline chodníky

Kritici športovému komplexu vyčítajú, že je nad pomery mesta.

24. máj 2018 o 5:03 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinskí mestskí poslanci už nechcú mať nič spoločné s veľkolepým projektom, ktorý ráta s výstavbou rozsiahleho športového komplexu na pravej strane Váhu. Mestu zatrhli výdavky, ktoré mali ísť na prípravu ďalšej štúdie Areálu športu Dubeň. Takmer 70-tisíc eur pôjde namiesto toho na opravu chodníkov.

Mesto chcelo v zmene rozpočtu vyčleniť na „AŽIŠ“ 67 500 eur. Primátor Igor Choma argumentuje, že staršie uznesenie mestského zastupiteľstva radnicu zaväzuje, aby štúdiu dala vypracovať. Poslanecký zbor však už nechce míňať na neistý projekt. Rozhodovanie o ďalšom osude kontroverzne prijímaného zámeru posúva novému zastupiteľstvu, ktoré vyjde z novembrových komunálnych volieb.

Podľa primátora mala urbanisticko - architektonická štúdia ukázať, čo mohlo stáť na dvadsaťhektárovom pozemku na brehu Váhu. „O rok posúvate riešenie športovísk v meste,“ vyčítal Igor Choma poslancom.

Poslanci prijali uznesenie, ktoré ráta s presunom sumy na opravu chodníkov. Tie sú v Žiline v žalostnom stave.

Existuje architektonický návrh

Žilinská radnica sa až doposiaľ aj napriek neistej podpore zastupiteľstva krok po kroku posúvala v plánoch vybudovať rozsiahly športový komplex, ktorému prischol pôvodný názov AŽIŠ.

Spolu s odborníkmi na konci minulého roka vyhodnotili verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. Architekti ukázali svoju predstavu, ako by mal budúci Areál športu Dubeň vyzerať. Porota napokon z deviatich návrhov vybrala dvoch víťazov.

Ak by sa zámer podaril, oproti futbalovému štadiónu MŠK by vznikol okrem multifunkčnej športovej haly aj zimný štadión, plaváreň, samostatný atletický štadión, areál vodáckych športov, tenisová hala, či hotel.

Nereálny projekt

Žilinskému športu výrazné chýba dôstojný športový stánok. Po tom, ako stroskotali niekdajšie plány umiestniť športový areál medzi Mestskou plavárňou a Žilinskou univerzitou, sa mesto pohráva s možnosťou postaviť komplex popri Ľavobrežnej v lokalite Sihoť.

Primátor Žiliny Igor Choma je presvedčený, že lokalita pod Dubňom je jediná možná z pohľadu územného plánu, kde by mohol megakomplex za 60 miliónov eur vzniknúť.

„Máme tam obrovský priestor od vodného diela, ktorý by mohol slúžiť športu, oddychu, relaxu. Treba sa len do toho pustiť, to je všetko. V každom prípade je potrebné tento proces rozbehnúť. Nikto nemôže povedať, že v Žiline športoviská netreba. Nie sú a musíme ich vystavať,“ povedal primátor.

Mestskí poslanci sú v otázke športového areálu rozdelení. Kritici mu vyčítajú, že je nad pomery mesta. Tvrdia, že je to nereálny projekt, ktorý len zbytočne vyťahuje peniaze z mestskej kasy. Viacerí sa prihovárajú za to, aby mesto radšej získalo späť do svojho vlastníctva športovú halu Korytnačka a obnovovalo ďalšie športové objekty.

„Za 65 miliónov vieme v Žiline opraviť dnes chátrajúce športoviská, postaviť novú halu, novú plaváreň a nový atletický štadión a ešte nám 30 miliónov zostane,“ vyrátal poslanec Peter Fiabáne. Myslí si, že týmto sa téma megašportoviska pre Žilinu uzatvára.