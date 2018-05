Cestu medzi Tepličkou a Zástraním neuzavrú úplne. Zamestnanci automobilky sa do práce dostanú

Obec zrátala, že po ceste prejde v pracovný deň v dopoludňajších hodinách dvesto áut.

23. máj 2018 o 4:53 Branislav Koscelník

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Keď samospráva obce Teplička nad Váhom rozhodla, že z úzkej horskej cesty medzi obcou a Zástraním vylúčia motorové vozidlá, v žilinskej mestskej časti Zástranie zavládla nespokojnosť. Rozhodnutie sa nepáčilo najmä Zástrančanom, ktorí pracujú v Kii alebo u dodávateľských spoločností v priemyselnom parku.

Po viac ako dvojkilometrovom úseku komunikácie, ktorá vedie lesným územím s pomerne vysokým prevýšením, dochádzali desiatky občanov do práce. Teraz musia absolvovať trinásťkilometrovú obchádzku. Spísali petíciu a rozbehli vyjednávania. Do problému sa zaangažovalo mesto Žilina i žilinská župa.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Strečno padá. Bralo sa bude opäť sanovať

Po stredajšom rokovaní obecného zastupiteľstva v Tepličke nad Váhom je isté, že prejazd motorových vozidiel obmedzia na novozrekonštruovanej miestnej komunikácií len čiastočne. Samospráva Tepličky vyhovela požiadavkám Zástrančanov a v časoch, keď dochádzajú do práce, automobilom im umožní vjazd.

„Cesta by bola uzatvorená v priebehu pracovného dňa od deviatej do dvanástej a popoludní od šestnástej do dvadsiatej druhej,“ potvrdil podrobnosti dohody starosta Tepličky nad Váhom Viliam Mrázik.

Počas víkendov a dní pracovného voľna a pokoja bude cesta zatvorená počas celého dňa.

Starosta potvrdil, že rýchlosť na ceste zostane na úrovni 30 kilometrov za hodinu. „V zime cestu natvrdo uzavrieme rampami, čo bolo aj v minulosti. Zostane zákaz vjazdu nákladných áut, s čím súhlasia všetci a v niektorých častiach osadíme spomaľovače.“

Cesta prešla v minulom roku z vlastníctva župy do správy obce. Hoci do jej rekonštrukcie tesne pred tým župa investovala 127-tisíc eur, komunikácia nespĺňala parametre cesty tretej triedy. Za jedno euro ju dostala do správy obec Teplička a cesta už bola preklasifikovaná na účelovú komunikáciu.

Doposiaľ sa cesta uzatvárala pre všetky vozidlá len v zimnom období. Samospráva Tepličky sa rozhodla, že z komunikácie vykáže motorové vozidlá celoročne. Na cestu by mali povolený vjazd iba cyklisti a chodci. Vzniklo by tak bezpečné miesto na prechádzky lesným prostredím.

Vybudovali ju pre pilotov

Cestu vybudovali v rokoch 1934 až 1935, aby sa vytvoril prístup k továrni na vetrone v Zástraní, ale aj aby sa skrátila cesta z pristávačky v Tepličke na miesto štartu vetroňov na Straníku.

Cestu horským prostredím dnes využívajú paraglidisti, ktorí tadiaľ smerujú na vrchol kopca Straník. Ak cesta zostane využívaná len na rekreačné účely, nadšenci bezmotorového lietania by to na kopec mali okľukou. Predseda klubu X-air paragliding Peter Vrabec tvrdí, že uzávera sa ich dotkne zásadným spôsobom.

„My cestu využívame na účely, pre ktoré bola vybudovaná v medzivojnovom období, a to je preprava pilotov z pristávacej plochy v Tepličke nad Váhom na štartovaciu plochu Straník. Dúfame, že ak by cestu uzavreli, dostaneme nejaké povolenia na využívanie,“ vyjadril presvedčenie Peter Vrabec.

Bezpečnosť na prvom mieste

Obec prevzala niekdajšiu cestu tretej triedy po rekonštrukcii. Podľa Viliama Mrázika komunikácia ani teraz po výmene asfaltu nemá parametre na prejazd motorových vozidiel. „V celom úseku cesty je problém, aby sa dve autá obišli. Vodiči jazdia rýchlo, je to tam neprehľadné a úzke.“

Pripomína, že v tomto prípade ide v prvom rade o bezpečnosť. Na ceste sa stali v nedávnej minulosti aj vážne nehody. „Využíva ju oveľa viac áut, bohužiaľ aj rôznych kaskadérov. Skúšajú rýchlosť áut a motoriek a ja sa skutočne obávam o bezpečnosť ľudí. Cestu využívajú ľudia na oddych, prechádzky s deťmi, výlety na bicykloch.“