FOTO: Štadión MŠK Žilina patril v utorok večer hviezdam

Z jedinečného futbalového stretnutia sa tešili nielen fanúšikovia, ale i samotní hráči.

23. máj 2018 o 0:27 Dominika Mariňáková

Po prvý raz sa na žilinskom futbalovom trávniku ocitli držitelia siedmich titulov MŠK Žilina pokope. Pod Dubňom bol v utorok večer futbalový sviatok. Slávil ho samotný klub, ktorý v tomto roku oslavuje 110. výročie svojho vzniku a zablahoželať mu prišli viacerí významní odchovanci a hráči, ktorí v minulosti obliekali žltozelený dres.

Po prvý raz hrala MŠK Žilina proti MŠK Žiline. Futbalisti sa rozdelili do dvoch tímov, zahrali si proti sebe zelení a žltí. Zelených viedol „Fantóm“ zo Žiliny – Marek Mintál, úlohu kapitána v tíme žltých zastával Milan Škriniar.

Ich spoluhráčmi boli: Martin Dúbravka, Dušan Kuciak, Branislav Rzeszoto, Jozef Michálek, Jozef Piaček, Benjamín Vomáčka, Branislav Labant, Vladimír Labant, Radoslav Zabavník, Mário Pečalka, Tomáš Hubočan, Vladimír Leitner, Róbert Mazáň, Michal Drahno, Stanislav Angelovič, Ľubomír Guldan, Zdeno Štrba, Róbert Jež, Miroslav Barčík, Marek Bažík, Ivan Belák, Martin Ďurica, Tomáš Ďurica, Dušan Snínsky, Emil Rilke, Daniel Kosmeľ, Nikolas Špalek a Stanislav Šesták, Ivan Lietava. Nechýbal ani Lászlo Bénes, ktorý však pre zranenie do hry aktívne nezasiahol.

„Som rád, že som sa mohol vrátiť do Žiliny a absolvovať takúto super akciu, v tomto prostredí, s týmito fanúšikmi. Ešte len v pondelok som pricestoval na Slovensko a je veľmi príjemné zapadnúť hneď medzi dobrých ľudí, ktorí majú radi futbal,“ zneli slová Milana Škriniara, mladšieho z kapitánov.

V zápase si zahral s hráčmi, ktorých ako futbalový mládežník len z diaľky sledoval: „V najsilnejšej ére Žiliny, keď hrala Ligu majstrov, som bol ešte len mladší žiačik. Veľkých hráčov som len sledoval a som rád, že som ich teraz mohol stretnúť osobne.“

Jedným z veľkých hráčov je aj jeho kapitánsky náprotivok Marek Mintál. „Stále ukazuje, že futbal mu chutí. A nielen jemu, ale všetkým, čo sa tu dnes zišli,“ povedal Škriniar.

V podobnom duchu sa vyjadril aj samotný Mintál, priznal však, že už to nie je rovnaké, ako pred pätnástimi rokmi: „Kondička už nie je taká dobrá, ale zakončenie tam ešte je, čo ma teší. Je úžasné dnes tu byť. 110 rokov je krásne výročie, prišlo dosť ľudí, je to super.“

Do Žiliny prišiel, takpovediac, na otočku, najmä kvôli exhibičnému Zápasu hviezd. „V pondelok bola autogramiáda, dnes zápas a v stredu už cestujem späť. Stihol som navštíviť aj rodinu, všetko sa však točilo najmä okolo futbalu,“ vysvetlil Mintál, ktorý má v nemeckom Norimbergu na starosti tím U16.

Aktuálne výkony MŠK Žilina vraj pravidelne sleduje a ocenil možnosť zahrať si opäť so svojimi niekdajšími spoluhráčmi, ale aj s mladšími hráčmi, ktorí prišli do klub po ňom. Favorita medzi nimi nemal: „S každým jedným hráčom, ktorý tu je, som sa rád stretol. Spomíname na roky, ktoré sme tu prežili a som rád, že som tu. Boli sme tu viacerí, mladší aj starší, rýchli aj tí menej rýchli. Dalo sa to však dokopy a všetko to dnes pasovalo.“