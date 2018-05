FOTO: O lepšie umiestnenie pripravilo volejbalistky dramatické semifinále

Klub VA UNIZA Žilina by chcel podujatie organizovať aj o rok, keď bude volejbal v Československu sláviť storočnicu.

22. máj 2018 o 11:15 Dominika Mariňáková

Od piatku, 18. mája, do nedele, 20. mája, obsadili telocvičňu v Základnej škole na Karpatskej a Športovú halu na Rosinskej ceste najlepšie volejbalistky z celej krajiny. Uskutočnili sa tu totiž Majstrovstvá Slovenska vo volejbale starších žiačok.

V Žiline sa stretlo osem najlepších tímov tejto vekovej kategórie, štyri postúpili priamo, ďalšie štyri si vybojovali účasť v baráži. Domáce družstvo, na lavičke ktorého stojí známa slovenská volejbalistka Monika Smák, si zaistilo miestenku na podujatí vďaka získanému titulu majsteriek kraja. Základnou skupinou finálneho turnaja prešlo bez prehry, postupne si poradilo s Liptovským Hrádkom, so Skalicou aj so Senicou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



K výborným výkonom prispelo aj žičlivé domáce prostredie. „V skupine sme zvolili taktiku malej haly, hrali sme na Karpatskej. Tam nám to išlo, zmiatli sme súperky servisom, ony triafali do stien a podobne. Fandiť prišli hlavne rodičia, ale ešte v piatok, v rámci školy nás prišli povzbudiť aj žiaci miestnych škôl. Bola tam hlava na hlave, do toho tri bubny, v malom priestore to urobilo ohromný rachot. Tam by ste nepočuli vlastného slova,“ uviedol Dalibor Andrisík, šéf Volleyball Academy (VA) UNIZA Žilina.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Víťazi Neymarovho turnaja hlásia: Načasujeme formu do Brazílie!

Klub organizoval podujatie v spolupráci s miestnym CVČ a mestom Žilina: „Majstrovstvá sme usporadúvali už po štvrtýkrát, organizačne teda nebol žiaden problém. Budúci rok nás čaká storočnica volejbalu v Československu, takže by bol hriech, keby sme to tu nedotiahli aj po piaty raz.“

Sobotňajšie semifinále proti Spišskej Novej Vsi sa zmenilo na päťsetovú drámu. Šťastnejšie boli napokon Spišiačky, ktoré postúpili do finále, „Akademičky“ o deň neskôr čakal zápas o bronz. V ňom napokon podľahli družstvu VK Slávia UK Dráčik Bratislava a obsadili nepopulárnu štvrtú priečku.

„Semifinále sme začali výborne, viedli sme 2:0 na sety, no pod obrovským tlakom a vo fantastickej večernej atmosfére sa nám napokon Spišskú Novú Ves nepodarilo zdolať. V záverečnom sete sme boli jediný bod od postupu do vytúženého finále. Posledný krok sme nezvládli, taký už je šport.

Turnaj bol veľmi vyrovnaný, prvý mohol skončiť ktokoľvek. Dievčatá zanechali výborný dojem, skončili na štvrtom mieste a teší aj fakt, že Zuzana Čurná bola vyhlásená za najlepšiu nahrávačku,“ povedal Andrisík.

V Žiline nakoniec triumfoval celok zo Senice, ktorý vo finále zdolal Spišskú Novú Ves.

Výsledky VA UNIZA Žilina na MS SR: Lipt. Hrádok – Žilina 0:3, Žilina – Skalica 3:1, Senica – Žilina 1:3. Semifinále: SNV – Žilina 3:2. Zápas o 3. miesto: Bratislava – Žilina 3:1.

Konečné poradie: 1. Senica, 2. SNV, 3. Bratislava, 4. Žilina, 5. Lipt. Hrádok, 6. Snina, 7. Poprad, 8. Skalica.