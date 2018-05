Regionálny futbal: Jasná výhra Belej proti Varínu, tešil sa aj Rajec a Strečno

Do konca súťaže ostáva odohrať už len pár kôl, mužstvá bojujú o každý bod.

21. máj 2018 o 11:43 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

III. liga: Teplička v Námestove bez bodu i gólu

Námestovo – Teplička nad Váhom 3:0 (2:0)

Góly: 16. a 22. Kubica, 60. (vl.) Muráň. Rozhodoval Holas, 150 divákov. ŽK: Siman – Hložný.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Ozimý, Milec, Hložný, Kubica (46. Hronec), Bugala R., Zajac (56. Líška), Blaščík, Pleva, Kapusniak.

Sobotný duel tretej ligy sa v prvom polčase lepšie vyvíjal pre domáce Námestovo, ktoré sa po dvoch góloch Kubicu ujalo vedenia. V druhom polčase bola lopta častejšie na kopačkách futbalistov Tepličky, no z protiútokov hrozili domáci. V 58. minúte ešte vychytal tutovku Ďuríček, ale o dve minúty si nešťastne zrazil loptu do brány Muráň. Teplička sa aj naďalej nevzdávala, ale strely Líšku a Ozimýho skončili v rukách Lešňovského, respektíve na bránkovej konštrukcii. Teplička tak odchádza z Námestova bez bodu a streleného gólu.

Ostatné výsledky: Rimavská Sobota – Liptovský Hrádok 4:2, Čadca – Lučenec 2:1, Martin – Liptovská Štiavnica 2:1, Nová Baňa – Kalinovo 1:3, Detva – Banská Bystrica 1:2, Oravské Veselé – Krásno nad Kysucou 1:0, Fiľakovo – Žarnovica 3:1.

1. B. Bystrica 25 17 6 2 47:17 57

2. Rim. Sobota 25 15 3 7 69:34 48

3. Lučenec 25 14 2 9 43:30 44

4. Lip. Hrádok 25 13 4 8 50:40 43

5. Kalinovo 25 14 1 10 39:29 43

6. Martin 25 11 7 7 49:33 40

7. L. Štiavnica 25 12 3 10 31:39 39

8. Námestovo 25 10 8 7 42:30 38

9. Čadca 25 11 5 9 43:36 38

10. Or. Veselé 25 11 3 11 29:27 36

11. Žarnovica 25 10 4 11 31:40 34

12. K. n. Kysucou 25 8 4 13 32:42 28

13. Teplička 25 7 5 13 35:44 26

14. Fiľakovo 25 7 2 16 27:52 23

15. Nová Baňa 25 5 4 16 32:58 19

16. Detva 25 3 3 19 27:74 12

IV. liga: Terchová rozdrvila lídra súťaže z Ružomberka

Ružomberok B – Terchová 0:6 (0:0)

Góly: 47. a 77. Ďurica, 61. Puček, 66. a 85. Gorelčík, 74. Tlacháč. Rozhodoval Jančo, 100 divákov. ŽK: Ďurica.

TERCHOVÁ: Krivulčík – Perexta, Gorelčík, Tlacháč, Oberta, Ďurica, Baláž (56. Papala), Puček (76. Sekerka), Gallo (86. Holúbek), Kačáni (66. Švec), Cingel.

Terchová sa predstavila v Ružomberku na hlavnom ihrisku a od úvodu herne dominovala, keďže domácim chýbali viacerí hráči. Po troch minútach hry pohrozil Puček, ale bránu prestrelil. O minútu prešiel Tlacháč do stredu šestnástky, no nenamieril presne. V 25. minúte šiel sám na bránu po Ďuricovej kolmici Puček, ale gól nedal. V 35. minúte vyskúšal strelu nožničkami Kačáni a opečiatkoval brvno ružomberskej svätyne. Minútu po zmene strán nepremenil svoje sólo Gorelčík. Skóre sa menilo o minútu, keď Ďurica krížnou strelou poslal Terchovú do vedenia. O tri minúty nepotrestal faul na Baláža Ďurica, ktorého penaltu brankár vystihol. V 58. minúte vypálil do šibenice Ďurica, no Spišák výborne zasiahol. V 61. minúte našiel Tlacháč zo „štandardky“ hlavu Pučeka a ten zvýšil vedenie hostí. O päť minút vyrazil Spišák Ďuricovu strelu pred Gorelčíka, ktorý nemal problém zakončiť do prázdnej brány – 0:3. V 74. minúte využil chybu stredovej formácie Tlacháč a s pomocou žrde dal na 0:4. V 77. minúte bolo 0:5, keď Ďuricova strela skončila na prekvapenie všetkých za brankárom domácich. Bodku za zápasom dal po kombinácii hostí Gorelčík. Terchová tak má ako jediný tím s Ružomberkom stopercentnú bilanciu.

Závažná Poruba – Stráňavy 0:0

Rozhodoval Medveď, 200 divákov. ŽK: Rolček.

STRÁŇAVY: Šteiniger – Ivan, Belaník, Janči M., Bukovčan, Janči L., Ďuratný, Ševčík, Chrachala (72. Juriga), Rolček, Hanuliak (62. Brezáni).

Do zostupových vôd namočená Závažná Poruba privítala súpera z prvej štvorky, Stráňavy. Poruba sa favorita nezľakla a od úvodu bol vyrovnaným súperom. Hostia chceli vyhrať, ale nemohúcnosť vo finálnej fáze ich stála tri body. Po nepopulárnej bezgólovej remíze sa tak body v Závažnej Porube delili.

Belá-Dulice – Rosina 2:0 (0:0)

Góly: 83. (pen.) a 87. Debnár. Rozhodoval Šlapka, 200 divákov. ŽK: Kováčik – Gajdoš E., Turčan, Drexler. ČK: 82. Gajdoš M.

ROSINA: Jurčenko – Gajdoš E., Gajdoš M., Jaroš, Hruboš, Tabak, Turčan, Turský (30. Šustek), Drexler (80. Mičiak), Bistiak, Krištofík.

Na pôdu do trápiacej sa Belej-Dulice pricestovala Rosina. Vo vyrovnanom prvom polčase sa snažili domáci kombinovať najmä na krídlach, no cestu ku gólu nenašli. Kľúčová situácia zápasu prišla v 82. minúte, kedy Marek Gajdoš loptu zastavil rukou v pokutovom území, za čo putoval pod sprchy a nariadenú penaltu premenil Debnár. Tri minúty pred koncom prikrášlil víťazstvo Belej opäť Debnár.

Kysucké Nové Mesto – Bánová 1:2 (0:1)

Góly: 54. Beliančín (z 11 m) – 21. a 76. Kincl. ŽK: Bugáň – Kubena, Mráz, Kincl, Jasenovský. Rozhodoval Michal Dančo, 100 divákov.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz, Kincl, Jasenovský (86. Gašperec), Adamčík (90. Sulovský), Kostolný, Sedliaček (59. Lazar), Tkáčik (55. Surma), Bendík, Štalmach.

Súboj tímov z opačných pólov tabuľky sa hral v sobotu na Kysuciach. Favoritom boli hostia a keď domáci nastúpili bez bankára a medzi tri žrde musel ísť jeden z hráčov, o víťazstve Bánovej pochyboval len málokto. Hráči Kysuce sa však v ťažkej situácii zomkli a Bánovej odolávali. Skóre stretnutia otvoril v 21. minúte Kincl – 0:1.

Domáci po z mene strán vyrovnali, keď sa z penalty nemýlil Beliančin – 1:1. Remízový zápas nakoniec druhým gólom rozuzlil Kincl, ktorý prekonal D. Plošticu aj v 76. minúte – 1:2.

Staškov – Bytča 4:3 (2:2)

Góly: 44. Lysík, 45. Červenec, 56. Michalík, 61. Čačurák – 17. Gajdošík (z 11 m), 34. Malík, 87. Čikota (z 11 m). ŽK: Sýkora, Čačurák, Lysík, Michalík, Gavlák, Červenec – Gajdošík, Čupec. Rozhodoval Milan Legíň, 100 divákov.

BYTČA: Baláž – Kocian, M. Pavlík, Čikota, Gašperík (65. Pekarík), Gajdošík, Mikula, Šimák, Daniš (10. Hrtánek), Malík, P. Pavlík (68. Čupec).

Hostia v prvom polčase využili dve šance na dva góly. O prvý sa zo spornej penalty postaral Gajdošík, na 0:2 zvýšil Malík. Slávia tlačila, ale presadila sa až v závere polčasu. Po hlavičkách Lysíka a Červenca bolo vyrovnané 2:2.

Druhý polčas bola Slávia aktívna a zaslúžene otočila zápas. Najskôr Michalík po individuálnej akcii dostal Staškov do vedenia – 3:2. Ten istý hráč o päť minút neskôr parádnym centrom našiel Čačuráka, ktorý s prehľadom upravil na 4:2. Hostia ešte stihli skorigovať na konečných 4:3 po ďalšej penalte. Domáci podali kolektívny bojovný výkon a zaslúžene vyhrali. Hostia pôsobili sympatickým dojmom.

Ostatné výsledky: Tvrdošín – Dolný Kubín 0:1, Makov – Trstená 5:1, Diviaky – Žabokreky 0:3.

1. Ružomberok B 25 21 2 2 130:20 65

2. Bánová 25 18 3 4 61:13 57

3. Terchová 25 17 4 4 71:29 55

4. Stráňavy 25 13 6 6 55:40 45

5. Rosina 25 12 3 10 49:44 39

6. Staškov 25 11 4 10 52:58 37

7. Makov 24 10 5 9 52:42 35

8. Diviaky 25 9 7 9 31:45 34

9. Dolný Kubín 24 9 6 9 44:43 33

10. Belá-Dulice 25 10 3 12 56:56 33

11. Bytča 25 9 2 14 32:59 29

12. Žabokreky 25 8 2 15 31:65 26

13. Tvrdošín 25 7 4 14 28:49 25

14. Záv. Poruba 25 7 2 16 30:60 23

15. KNM 25 5 4 16 30:62 19

16. Trstená 25 3 3 19 24:91 14

V. liga: Mužstvá z prvej šestky nezaváhali

Strečno – Štiavnik 2:1 (0:0)

Góly: 49. Bielik, 76. Beháň P. – 46. Bambúch. Rozhodoval Škvarek, 250 divákov. ŽK: Gulán, Kostelný.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Samec, Syrovatka, Ilovský (71. Kán), Bielik, Beháň J., Padala, Tučník (46. Melo), Kašjak (86. Sokolovský), Labuda (61. Bičan).

ŠTIAVNIK: Mištrík – Bambúch, Pobiak, Všelko, Gulán (85. Džanaj), Kostelný (85. Palko), Kahát (79. Fujaček M.), Hajko (76. Šutara), Hujo, Fujaček P., Piroha.

Strečno chcelo v súboji proti Štiavniku odčiniť minulotýždňovú stratu bodov. Góly začali padať až po zmene strán, keď hneď po pár sekundách poslal hostí do vedenia 19-ročný Bambúch. O tri minúty však vyrovnal pravý obranca Bielik a začínalo sa odznova. Rozuzlenie zápasu prišlo v 76. minúte, keď si hostia nepostrážili Patrika Beháňa a ten presným zakončením rozhodol o troch bodoch pre Strečno.

Belá – Varín 4:0 (2:0)

Góly: 3. (vl.) Repáň, 45. Mintách, 75. Laščiak, 87. Melišík. Rozhodoval Ježík, 250 divákov. ŽK: Čepela.

BELÁ: Tichák – Laščiak, Melišík, Macho, Šipčiak R., Šipčiak S., Mintách (78. Macho), Franek (69. Krška), Gapa, Čepela, Kurcin.

VARÍN: Ružička – Kubovich, Hruška T., Hruška P., Koňušiak Ľ. (79. Chebeň), Koňušiak P., Repáň, Cvacho, Ferjanec (76. Kadrliak), Ondráš, Lopušan.

Belá chcela proti Varínu odčiniť posledné dve prehry. Domáci sa ujali vedenia už v tretej minúte s pomocou Repáňa. Tesne pred polčasom bolo 2:0, keď Ružičku prekonal Mintách. V 75. navýšil vedenie Belej šiestym gólom v sezóne Laščiak. Skóre uzavrel tri minúty pred koncom zápasu bývalý hráč Varína Vladimír Melišík. Belá tak ostáva naďalej na čele ligového pelotónu.

Rajec – Predmier 2:0 (0:0)

Góly: 58. Jeťko, 79. Kordiš. Rozhodoval Riško, 100 divákov. ŽK: Person, Hájek, Kašuba. ČK: 67. (po 2. ŽK) Husár.

RAJEC: Fraštia – Miko Ma., Drahno, Hájek, Paulini (82. Sudor), Rybár (86. Dubeň), Kašuba, Panák (86. Osika), Kordiš, Person (82. Mazák), Jeťko.

PREDMIER: Uríček- Tomaník, Bačík R. (83. Hujo), Bačík M. (39. Pobijak P.), Klus T., Klus M., Pistovčák T., Pistovčák S., Husár, Pobijak A. (77. Smolka), Bajza.

Zverenci Michala Drahna sú na domácom ihrisku na jar bez straty bodu, zatiaľ čo Predmier získal v tejto sezóne na ihriskách súperov len tri body. Prvý gól zápasu prišiel až v druhom polčase, keď chybu hostí využil Jeťko – 1:0. V 79. minúte pridal gólovú poistku domáci kanonier Martin Kordiš. Rajec tak po domácej výhre ostáva na dostrel prvej Belej.

Rajecké Teplice-Konská – Turzovka 1:3 (1:2)

Góly: 38. Štrba – 25. Ciesarík, 33. a 55. Šmahajčík. Rozhodoval Sitár, 100 divákov. ŽK: Knapec – Zatkuliak.

R. TEPLICE: Šustek (85. Vereš) – Stranianek V., Blahuta, Kocian (64. Strhár), Knapec (74. Prieložný), Heřmánek, Mano (64. Seko), Jamečný, Kováčik, Štrba, Šimkulič.

Po vyrovnanom úvode prišiel prvý gól, keď sa presadil Ciesarík. O osem minút využil chybu domácej obrany najlepší strelec súťaže Šmahajčík a bolo 0:2. Domácim sa podarilo znížiť ešte do polčasu, keď sa presadil skúsený Zdeno Štrba. Po zmene strán chceli domáci vyrovnať, no po 38. ligovom góle Šmahajčíka bolo vymaľované. Turzovka si už víťazstvo ustrážila a získala tri body.

Skalité – Višňové 4:3 (0:2)

Góly: 47. Vaňovec, 49. Gavenčiak (z 11 m), 52. F. Mudrík, 79. Borovička – 2. O. Štefanica, 40. Povinec, 77. Turský. ŽK: R. Špilák – Kočiš, Povinec, Papajčík, Turský. Rozhodoval Ivan Tilesch, 100 divákov.

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Kočiš, Minarčik, Gaško (75. Majtán), Sventek, Ťažký, Povinec, O. Štefanica (83. A. Štefanica), Papajčík, Turský, Ondák.

Do šesťbodového zápasu nastúpili domáci s cieľom zvíťaziť. Avšak realita bola iná. Hneď v 2. minúte inkasovali po trestnom kope z kopačky O. Štefanicu – 0:1. Po tomto góle domáci súpera zatlačili, no vyrovnanie to neprinieslo. Naopak, hostia z protiútoku zvýšili na polčasových 0:2. Tesne pred skončením prvého polčasu mal veľkú šancu Borovička, ktorý v čistej šanci trafil len Kmecíka a Róbert Špilák následne minul prázdnu bránu.

V druhom polčase boli od úvodu aktívnejší domáci, ktorí hostí z Višňového dostali pod tlak. V rozpätí siedmich minút dali tri góly, keď sa krásnou strelou spoza šestnástky presadil Vaňovec, následne z pokutového kopu vyrovnal Gavenčiak a domácich poslal do vedenia 3:2 František Mudrík. Domáci sa snažili pokračovať v nastolenom tempe, ale v 77. minúte prišiel protiútok Višňového, po ktorom bolo vyrovnané – 3:3. Skalité sa s výsledkom nezmierilo a po následnom tlaku a rohovom kope spečatil víťazstvo 4:3 hlavičkou Borovička.

Ostatné výsledky: Vysoká nad Kysucou – Čierne 0:3, Zborov nad Bystricou – Rudinská 3:0.

1. Belá 22 14 0 8 50:44 42

2. Rajec 22 12 3 7 47:35 39

3. Strečno 22 11 4 7 40:37 37

4. Čierne 22 9 9 4 41:35 36

5. Turzovka 22 9 5 8 60:40 32

6. Skalité 22 8 8 6 41:33 32

7. Zborov n. B. 22 9 5 8 31:30 32

8. Vysoká n. K. 22 9 2 11 47:46 29

9. Višňové 22 8 4 10 42:39 28

10. Predmier 22 8 4 10 31:39 28

11. Štiavnik 22 7 5 10 42:47 26

12. Varín 22 7 5 10 35:48 26

13. Raj. Teplice 22 7 4 11 42:51 25

14. Rudinská 22 4 6 12 36:62 18