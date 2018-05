Strečno padá. Bralo sa bude opäť sanovať

Vláda bude rozhodovať o vybudovaní galérie.

21. máj 2018 o 4:39 Branislav Koscelník

STREČNO. Na skalné bralo pod hradom Strečno sa opäť vrátia stavební robotníci a geotechnici. Ministerstvo životného prostredia pracuje na návrhu druhej etapy sanácie skaly. Na jeseň ho chce predložiť vládnemu kabinetu, kde navrhne rozsah prác a opatrenia.

Vláda tak bude rozhodovať o tom, či opäť pre práce uzatvorí najfrekventovanejšiu cestu prvej triedy, alebo dá pred spustením prác vybudovať nad komunikáciou ochrannú galériu.

Pod stredovekým hradom prejde každý deň až 30-tisíc vozidiel. Motoristi si tu pre práce na brale minulý rok zažili svoje. Najskôr úrady cestu počas niekoľkých víkendov uzavreli úplne, neskôr púšťali dopravu v jednom pruhu.

Keď sa v sobotu 24. júna počas uzávierky cesty z hradného brala pri Strečne odlomil blok hornín, na úradoch zavládlo znepokojenie. Geológovia počas trojdňového skúmania zistili, že situácia je vážnejšia, ako si mysleli. Vo výške 58 až 66 metrov priamo nad cestou našli širokú trhlinu, ktorá oddeľovala od steny asi osem metrov vysoký skalný blok.

Riziko náhleho zrútenia celého bloku bolo také veľké, že po upozornení sa rozhodli cestu pod hradom Strečno na dva týždne úplne uzavrieť. Obec Strečno dokonca vyhlásila mimoriadny stav.

Bežne riešenie na západe

Dopravné obmedzenia by vtedy neboli také veľké, keby sa vláda rozhodla postaviť nad cestou galériu. Pôvodné plány rátali s vybudovaním asi 180 metrov dlhej železobetónovej galérie priamo nad cestou. Stálo by to takmer sedem miliónov eur, no doprava by tak výrazne netrpela. Tento variant neprešiel. Kabinet sa priklonil k lacnejšiemu riešeniu. Daňou zaň bola odstavená cesta.

Hrozba padania skál pod Strečnom však trvá aj naďalej. Veľká časť hradného bral nie je sanovaná a ani preskúmaná. Na brale sa bude opäť sanovať. Odborníci však už žiadajú vybudovať galériu, ktorá by chránila motoristov počas prác i po ich skončení.

Expert na dopravu Ľubomír Palčák pripomína, že takéto riešenie ochrany cesty pred padajúcimi skalami alebo zosuvmi hornín je bežné vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Taliansku alebo Rakúsku.