VIDEO: Víťazi Neymarovho turnaja hlásia: Načasujeme formu do Brazílie!

Celosvetové podujatie sa uskutočňuje už tretí rok, premiérovo zavítalo na Slovensko. Jednou zo zastávok bola aj Žilina.

20. máj 2018 o 15:30 Dominika Mariňáková

Malé ihrisko, malé bránky, piati na piatich, dynamický futbal plný fínt či nečakaných prihrávok. Účastníci turnaja Neymar Jr´s Five sa vrátili do svojich detských čias, keď bol pouličný futbal na programe každodenne.

Národný víťaz turnaja postúpi na svetové finále do Brazílie, najskôr sa však musí prepracovať cez kvalifikačné zastávky. Okrem Žiliny to bol Prešov a Banská Bystrica, ďalšou je Bratislava, kde sa 3. júna uskutoční aj celoslovenské finále.

Malý futbal ide do popredia

„Dnes to bolo vynikajúce, mali sme tu 27 tímov a aj počasie vyšlo zatiaľ asi najlepšie, keďže nebolo tak slnečno celý deň a bolo trošku pod mrakom. Žilinská zastávka bola tiež najbohatšia, čo sa týka tímov,“ neskrýval spokojnosť Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu a zakladateľ TOP ligy, ktorý spolu s Red Bullom podujatie organizačne zastrešoval.

Malý futbal nedávno odštartoval svoj premiérový ligový ročník pod Dubňom a propagácii tohto športu v meste určite prospelo aj podujatie nesúce meno slávneho brazílskeho futbalistu. Rastúcu popularitu malého futbalu vníma aj Králik: „Keďže malý futbal tu zatiaľ iba začína, sme radi, že sme ho mohli takto spropagovať. Cítime, že sa dostáva do popredia a jeho popularita sa zvyšuje aj v Žiline. A to je skvelé! Dnes sme tiež mohli vidieť, že prišli tímy napríklad aj z Považskej Bystrice a okolia, takmer celý región sa pripravil na túto akciu.“

Na Slovensku je však v súvislosti s turnajom v hre nielen Neymarovo meno, sériu kvalifikačných zastávok absolvuje aj Ladislav Borbély, ktorý sa ako tréner postavil aj na lavičku jedného z tímov.

Pochvala organizátorom

Žilinský turnaj napokon určil štyroch postupujúcich, v Bratislave sa predstavia tímy FC Manolo Žilina, Young Boys a YoungBoys a víťazi z celku Espanyol. Ich kapitán Juraj Šupák chválil organizáciu turnaja a priznal aj, že ich triumf bol trošku nečakaný: „Mne osobne sa tento turnaj veľmi páčil. Chcem sa poďakovať organizátorom, podujatie bolo organizačne naozaj vynikajúco zvládnuté, pitný režim i stravovanie zabezpečené, rozhodcovia objektívni.

Bol tu veľký počet družstiev, zaujímavý systém turnaja, všetky tímy si to užili. My sme prišli piati, dali sme sa dokopy na poslednú chvíľu, ale nečakane sme turnajom prešli celkom hladko. Videli sme, že tu bolo zopár naozaj dobrých mužstiev. Nečakali sme, že vyhráme, hrávame len mestskú ligu, veľký futbal už nestíhame kvôli práci. Z víťazstva sa tešíme, turnaj nás bavil. Tešíme sa na finále, načasujeme formu do Brazílie a o rok prídeme určite zase.“

