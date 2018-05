Počet účastníkov na CUBE SPA MTB Maratóne narástol oproti minulému roku stopercentne

Padli aj doterajšie traťové rekordy.

17. máj 2018 o 14:35 Dominika Mariňáková

„Konkurencia bola vyššia, čo bolo spôsobené aj nárastom počtu účastníkov oproti minulému roku,“ vysvetľuje Dupkala. Bol by rád, keby tento trend pokračoval aj v budúcnosti: „Určite budeme chcieť, aby sa počet účastníkov zasa zvýšil, aby sme sa dostali aspoň na počet štyristo pretekárov. Rovnako by sme chceli vylepšiť určité technické záležitosti.“

Bol spokojný nielen s účasťou, ale aj s priebehom samotných pretekov: „Neboli žiadne zranenia, počasie vyšlo super. Na niektorých miestach síce spŕchlo, ale nebolo to nič vážne. Pri takýchto akciách je totiž práve počasie 50% úspechu.“

