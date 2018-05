VIDEO: Končí sa žilinský príbeh Adriána Guľu

V MŠK Žilina končí tréner, ktorý v klube zanechal výraznú stopu. Adrián Guľa odchádza trénovať reprezentačnú „dvadsaťjednotku“.

18. máj 2018

V sezóne 2012/2013 MŠK Žilina obhajoval majstrovský titul z predošlého ročníka. Mužstvo však napokon obsadilo v domácej súťaži až siedmu priečku a vedenie klubu zareagovalo angažovaním nového trénera. Už v januári 2013 avizovalo príchod Adriána Guľu, oficiálne ho klub predstavil v úvode leta.

Adrián Guľa prišiel z konkurenčného Trenčína s vizitkou progresívneho, charizmatického kouča a pod Dubňom podpísal zmluvu na päť rokov, čo bol na slovenské pomery netradičný jav.

„Do Žiliny prichádzam s veľmi dobrým pocitom. Byť tu je pre mňa obrovskou odmenou za to, akým spôsobom sme pracovali doteraz v Trenčíne. Tento klub, jeho história a sila, ktorá tu jednoznačne je, sú pre mňa najlepšou odmenou za moju prácu.

Dlhodobá spolupráca s MŠK Žilina je veľkou výzvou. Tradícia, história, infraštruktúra a samotné renomé tohto klubu je pre mňa dôkazom, že aj na prácu v slovenskom futbale sa človek môže tešiť,“ zneli prvé slová Adriána Guľu na tlačovej konferencii dňa 7. júna 2013, na ktorej ho klub oficiálne predstavil ako nového šéfa lavičky.

Európsky júl

O pár dní neskôr prostredníctvom internetovej diskusie na oficiálnej stránke klubu zodpovedal otázky fanúšikov. V odpovediach naznačil aj to, akým smerom sa bude futbal v Žiline pod jeho vedením uberať. „Nevnímame futbal len cez výsledky, zaujíma nás aj herná kvalita a výkonnosť hráčov. Pripravili sme koncepciu a projekt, na ktorom budeme tvrdo pracovať, aby mali ľudia v Žiline z futbalu radosť a dobrý pocit,“ uviedol.

Aj napriek nevydarenej sezóne sa Žilinčanom vďaka finálovej účasti v Slovenskom pohári podarilo vybojovať si účasť v predkolách Európskej ligy UEFA. Dostali sa až do tretieho, tam však po tesnej prehre 1:2 a domácej remíze 1:1 vypadli s chorvátskou HNK Rijeka.

Ligovú jeseň na domácej scéne v roku 2013 ukončili na desiatej priečke, z devätnástich duelov vtedy vyhrali len päť. V októbri situácia vyvrcholila znížením hráčskych, ale aj trénerských platov. „Pristúpili sme k tomuto nepopulárnemu opatreniu a udelili sme pokuty. Nie je to len na základe výsledkov, ale na základe prístupu a výkonov v jednotlivých stretnutiach. Postih sa týka všetkých hráčov, ale je diferencovaný. Hráči, ktorí najviac zahazardovali s našou dôverou, budú mať znížený základný plat až o 50 percent. Ide o tých futbalistov, ktorí dostávali najviac príležitostí, to znamená os mužstva,“ citovala klubová stránka slová trénera Guľu. Uviedol, že aj jeho plat išiel dole, keďže takisto cíti zodpovednosť za výsledky mužstva.

Z kabíny sa počas zimy porúčali viacerí hráči, čo otvorilo väčší priestor futbalistom z domácej akadémie.

Žilina napokon v sezóne 2013/2014 obsadila konečnú deviatu priečku, čo bolo jedno z jej najhorších umiestnení vôbec. Premiérový ročník Adriána Guľu v MŠK tak nedopadol priaznivo, nastúpená cesta budovania mužstva z vlastných odchovancov a vzájomnej dôvery vedenia, trénerov a hráčov si vybrala svoju daň.

Guľa po roku na trénerskej lavičke v rozhovore pre sport.sk priznal, že niektoré veci sa dali urobiť lepšie, do budúcnosti však hľadel s optimizmom: „Vo futbale sa vždy veci dajú urobiť inak. Som ale rád a hrdý na to, že klub zachoval svoju tvár, bol trpezlivý aj keď sa nám nedarilo. Šli sme stále po svojej ceste, a to môže klub spraviť silnejším tímom, z čoho môže Žilina v budúcnosti profitovať.“

Do tréningového procesu zakomponoval tablety