Premiérovo v Žiline. Lesopark ovládli deti a bicykle

Rok 2018 prináša už piaty ročník podujatia Detská Tour Petra Sagana. Preteky po prvý raz zavítali aj do rodiska fenomenálneho cyklistu.

15. máj 2018 o 17:49 Dominika Mariňáková

Žilinský Lesopark Chrasť bol v utorok, 8. mája, centrom detskej cyklistiky na Slovensku. Hostil totiž tretie kolo tohtoročnej Detskej Tour Petra Sagana, súťažného podujatia pre malých cyklistov, ktoré do Žiliny zavítalo po prvýkrát.

Doslova preplnený lesopark poňal nielen dievčatá a chlapcov s bicyklami, ale aj ich rodičov, množstvo rôznych stanov a sprievodného programu. Všetko v duchu jedného z dvoch sloganov podujatia.

Prekonali Nitru

„Máme dva slogany. Prvý znie: Bicyklovanie je zábava. Chceme, aby to bola rodinná akcia, aby sa ľudia dobre cítili a bol tu celodenný program,“ hovorí riaditeľ podujatia Peter Zánický.

Mládežnícky tréner Petra Sagana pozorne sleduje aj výkony účastníkov: „Druhým sloganom je veta: Rastie vám doma nový šampión? Bodaj by sa na vďaka tomuto podujatiu niekto chytil, pokračoval s cyklistikou aj naďalej a raz reprezentoval Slovensko. V takomto veku je síce zavčasu hodnotiť, ale Peter takisto začínal ako deväťročný. V konkurenčnom prostredí cyklisti majú možnosť formovať sa. Som rád, že deti berú cyklistiku ako svoj smer.“

Pravdivosť tohto vyjadrenia potvrdzuje aj enormný počet účastníkov. Na pretekoch sa môžu zúčastniť deti od päť do 14 rokov, nesúťažnú kategóriu s názvom „baby“ majú štvorroční a mladší. V Žiline v utorok štartovalo spolu s premiérovou účasťou dospelých až 750 pretekárov.

„Už minule, v Nitre, sme mali viac ako sedemsto účastníkov, takže nám to pribúda. Rovnako ako v Nitre, aj tu je obrovský počet detí. Máme deväť kôl a okrem prvého kola, keď ešte bola v marci zima, tak nám na každé kolo chodí viac ako päťsto detí,“ teší sa Zánický z veľkého záujmu.

Jednotlivé vekové kategórie sú rozdelené na chlapčenské a dievčenské. Štartovacie pole oboch býva plné. „Chlapcov je stále viac, ale už nie o toľko. Dnes je tu už tretina dievčat, čo kedysi nebývalo. Bol to skôr chlapčenský šport, dievčatá však už tiež viac bicyklujú. A to je fajn,“ približuje šéf Detskej Tour.

Podujatie, ktoré má zmysel

V okolí lesoparku parkuje množstvo áut s poznávacími značkami z celého Slovenska. Skupinka z Lučenca cestovala kvôli žilinskému preteku dve a pol hodiny, jej členovia však svorne tvrdia, že to stojí za to. Vo svojom klube s názvom NovoCK Trial sa venujú skôr terénnej cyklistike a jazde cez rôzne prekážky, preteky Detskej Tour však označujú za výborný doplnok.

„Máme tu deti vo veku od štyroch do desiatich rokov. Je to skvelý doplňujúci šport, lebo na trati sú často kolízie. Takže pretekári musia zastať, znovu sa rozbehnúť, vyhnúť sa prípadnej zrážke a podobne,“ hovorí šéf lučeneckej partie Igor Jurišta.

Vo svojich radoch majú aj celkových víťazov pretekov z minulých rokov. V roku 2016 ovládol kategóriu Mikro chlapci Michal Nagy, o rok neskôr ho vystriedal jeho klubový kolega Matej Pavko.

„Neviem o tom, že by sa niekde v Európe či vo svete dialo niečo podobné. Je to neskutočné. Chodíme už tretí rok a z roka na rok je viac detí. Vylepšujú sa bicykle, technika jazdenia. Deti získajú súťaživého ducha, naučia sa však aj rešpektovať spolujazdcov, vnímať situáciu nesebecky. Preteky prispievajú aj k formovaniu inteligencie detí a určite to celé má zmysel,“ dodáva Jurišta.

Založil nový klub

Otestovať trať, na ktorej v mladosti jazdili aj bratia Saganovci, prišiel i dvanásťročný Tomáš z Hornej Oravy. Celú Tour spoločne s mamou a starším bratom absolvujú už štvrtý rok.

„Bicyklovanie nás baví, celú rodinu,“ hovorí s úsmevom jeho mama. „Je to dosť náročné, ale vždy lepšie, ako sedieť pri počítači.“

Tomáš prezrádza, že jeho výsledky sú kolísavé. „Darí sa mi tak striedavo, ale celkom sa to dá. Bicyklujem asi od siedmich rokov, hrávam aj futbal,“ hovorí.

Jazdí za klub Cyklistická Tour, ktorému šéfuje Peter Zánický. „Je škoda, že veľa detí nemá žiadnu klubovú príslušnosť. Klubov na Slovensku nie je veľa, preto som založil tento. Deti z Oravy či z Kysúc, ktoré nemajú možnosť trénovať, zastrešujem ja. Sme najväčší klub na Slovensku, máme 115 detí. Robíme tréningové plány, cez víkendy tréningy, sústredenia. Snažíme sa aspoň takto čiastočne pomáhať,“ vysvetľuje.

Konkurenciu na pretekoch Detskej Tour má nielen v podobe Slovákov, ale aj zahraničných účastníkov. „Pravidelne k nám chodia pretekári z Maďarska, z Čiech, v minulosti súťažila aj dievčina z Ukrajiny. Mali sme účastníkov aj z Talianska či z Kanady. Peter Sagan je jednoducho také meno, ktoré priláka aj zahraničných,“ dodáva na záver.