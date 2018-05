Adrenalínovú hojdačku nezrušili, hoci priniesla problémy a neporiadok

Na túru za atrakciou sa vybrali aj ľudia, ktorí do prírody inak nechodia.

15. máj 2018 o 5:11 Branislav Koscelník

LIETAVSKÁ SVINNÁ. Oceľová hojdačka zavesená na strome nad obcou Lietavská Svinná neďaleko Žiliny spôsobila v horách turistický ošiaľ. Zo dňa na deň sa z jednoduchého nápadu stala celoslovenská atrakcia. Nadšencom, ktorým stálo za to vystúpiť na vrchol Skalka, poskytovala adrenalínový zážitok spojený s krásnym výhľadom do jej okolia a na Lietavský hrad.

Nevídaný záujem najmä mladých turistov však priniesol do malej obce problémy. V Lietavskej Svinnej kolabovala doprava, auta parkovali na lúkach, turistické chodníky praskali vo švíkoch a po adrenalínových turistoch sa v inak pokojnom kúte Strážovských vrchov hromadil odpad.

Zo zábavky atrakcia

Po dvoch rokoch padlo rozhodnutie hojdačku odstrániť. Zrušiť atrakciu chceli sami turisti z Lietavskej Svinnej, ktorí stáli pri jej zrode. Predseda Klubu slovenských turistov Lietavská Svinná Vlado Jamečný tvrdí, že ju nainštalovali len ako doplnok k altánku, ktorý si vybudovali pri studničke, a o ktorý sa starajú.

„Vlastne sme to spravili tak pre seba, aby sme sa mali ako zabaviť, keď tam ideme. Nikto z nás netušil čo sa stane, keď sa to uverejní párkrát na internete, takýto boom nikto nečakal,“ hovorí o sile sociálnych sietí a nepredvídateľných dôsledkoch Vlado Jamečný.

Kolíska a ani lokalita neboli pripravené na taký nával záujemcov. „Chceli sme vybudovať oddychovú zónu, no tam sa už oddychovať nedá, keďže sa pohybuje veľmi veľa ľudí.“

Vlado Jamečný priznáva, že mali obavy aj o bezpečnosť a zodpovednosť za prípadné zranenia. „Jednoducho máme strach, že sa tam niekomu niečo stane.“

V nedeľu tak hojdačku znefunkčnili. Nedemontovali ju však úplne. „Hojdačku sme vyhodili hore na strom ráno, ale poobede som už videl že sa tam niekto kolíše, takže asi ju nejaký lezec dal dolu. No osadili sme tam tabuľky, že je to na vlastné riziko,“ popísal aktuálnu situáciu Vlado Jamečný.

Milovníkov adrenalínu potešil informáciou, že atrakcii dali druhú šancu. Turisti si totiž vstúpili do svedomia. „Nechávame ju, lebo tam bol poriadok, ani papierik na zemi nebol, asi sa ľudia polepšili. Ak by sa to tam zhoršilo, potom ju dáme dolu.“

Aspoň jedno pozitívum

Pre turistov citlivých na čistotu prírody však bolo nepríjemné zistenie, že ľudia sa v lese nesprávajú zodpovedne a zanechávajú za sebou spúšť. „Pred tým tam bol neporiadok odvtedy, ako sa tam začalo zhromažďovať veľa ľudí.“

Vlado Jamečný pripustil, že potom, ako dal turistom ultimátum, že hojdačku zrušia, ak budú nechávať za sebou v lese odpad, nastalo zlepšenie. „Dúfam, že to pomohlo a ľudia sa postupne naučia, že smeti do prírody nepatria.“

Dobre mienený úmysel však priniesol aspoň jedno pozitívum. Na túru za atrakciou sa vybrali aj ľudia, ktorí do prírody inak nechodia.

„Sme radi, že sme ich vytiahli do prírody. Čo dokáže kúsok lana. Veď kto sa chcel pokolísať, musel si dať zhruba dvojhodinovú túru a to je podľa mňa úspech dostať ľudí takto do prírody, na toto sme hrdí,“ našiel aspoň jeden pozitívny moment v príbehu šéf turistov v Lietavskej Svinnej.