Žilinskí policajti pomohli tehotnej vodičke. Takmer jej odletelo koleso

Katarína sa policajtom verejne poďakovala.

14. máj 2018 o 14:58 Branislav Koscelník

ŽILINA. Len na dvoch skrutkách, ktoré už vypadávali, držalo koleso Volkswagenu Tiguan. To sa presúvalo z Ivachnovej smerom na Ružomberok.

Vozidlo s vibrujúcimi kolesami si všimol žilinský krajský policajný riaditeľ Aurel Gonščák, keď bol v teréne počas nedeľňajšej dopravnej špičky na diaľnici D1.

Prečítajte si tiež: Pátranie po turistovi sa skončilo. 41-ročného Jozefa našli mŕtveho

Za vozidlom vyslal policajnú hliadku. Keď ho zastavili, zistili, že za volantom sedí žena v siedmom mesiaci tehotenstva a ďalšie tri spolujazdkyne.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„K tragédii nechýbalo veľa, vďaka všímavosti policajtov sa našťastie nič nestalo. Policajti na ceste našli ďalšie odpadnuté skrutky, pomocou zdviháka koleso osadili a upevnili skrutky, navyše vodičke odporučili najbližší servis,“ informovali policajti na sociálnej sieti.

Vodička Katarína sa policajtom Jánovi Hytlovi a Petrovi Hanzelovi už aj verejne poďakovala. „Videli, že mám uvoľnené predné koleso, zastavili ma, poučili, pomohli koleso dať do stavu, aby som mohla isť do Ružomberka do servisu. Mali profesionálny a veľmi ľudský prístup. Ja by som si s tým sama neporadila a hrozila vážna dopravná nehoda, keby som v jazde pokračovala. Dúfam, že sa k nim moje poďakovanie dostane,“ napísala budúca mamička.