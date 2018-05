Koncert pre autistov

V benefičnom koncerte budú účinkovať Heľenine Oči, AYA, Tomáš Bezdeda, či V8 Band.

14. máj 2018 o 14:29

Druhý apríl je Svetovým dňom povedomia o autizme a každoročne sú v tento deň osvetlené namodro významné budovy po celom svete.

Ako uviedli organizátori medzinárodnej kampane, modrá je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém.

Žilina sa tento rok takisto opäť pridala k ďalším mestám a inštitúciám, ktoré sa zapojili do medzinárodnej kampane „Light It Up Blue!“ rozsvietením žilinskej radnice a Burianovej veže.

Pri tejto príležitosti organizuje Regionálne centrum autistov Žilina charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční 23. mája 2018 o 18. hodine. v priestoroch Veľkej scény Domu odborov v Žiline.

Výťažok z koncertu bude použitý na aktivity a pomôcky, potrebné na komplexnú starostlivosť pre ľudí s diagnózou autizmus.

Regionálne centrum autistov v Žiline-Bánovej je najkomplexnejšie zariadenie na Slovensku poskytujúce výchovno-vzdelávacie, sociálne a poradenské služby deťom, žiakom a dospelým s diagnózou autizmus a ich rodinám.

Jeho zriaďovateľka PaedDr. Beáta Matušáková, ktorá je zároveň pani riaditeľkou, je tento rok nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou, pripravila projekt Súkromnej špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorá bola otvorená v roku 2006 ako prvá škola tohto typu na Slovensku. Jej prácou sa inšpirujú ďalší pedagógovia na Slovensku.

Benefičný koncert pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme moderuje Andrej Bičan a účinkujú: Heľenine Oči, AYA, Tomáš Bezdeda, V8 Band.