Regionálny futbal: Domáce tímy hrali prím

Mužstvá v štvrtej lige Sever mali na programe regionálne derby.

14. máj 2018 o 11:25 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

III. liga: Herná prevaha vyústila do víťazstva Tepličky

Teplička nad Váhom – Nová Baňa 4:0 (1:0)

Góly: 19. a 58. (pen.) Kapusniak, 51. Blaščík, 86. Hronec. Rozhodoval Horný, 100 divákov. ŽK: Bil.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Milec, Ozimý, Pleva (66. Masnica), Blaščik, Bugala, Hložný, Zajac (77. Líška), Kapusniak (79. Riecky), Kubica (66. Hronec).

Teplička chcela k piatim získaným jarným bodom, pridať v súboji proti Novej Bani ďalšie tri. Prvý gól zápasu prišiel v 19. minúte, keď sa presadil najlepší strelec domácich Kapusniak. Herná prevaha Tepličky pokračovala v druhom polčase. Šesť minút po zmene strán navýšil vedenie domácich Blaščík. O sedem minút nariadil rozhodca Horný penaltu. Loptu si na biely bod postavil Kapusniak a nedal Smieškovi šancu. Štyri minúty pred koncom duelu prikrášlil druhú jarnú výhru Tepličky striedajúci Hronec.

Ostatné výsledky: Žarnovica – Martin 1:5, Lučenec – Oravské Veselé 2:1, Banská Bystrica – Rimavská Sobota 2:1, Krásno nad Kysucou – Fiľakovo 4:0, Liptovský Hrádok – Čadca 1:4, Kalinovo – Detva 1:1, Liptovská Štiavnica – Námestovo 4:2.

Dohrávky: Čadca – Martin 1:0, Oravské Veselé – Rimavská Sobota 0:1, Lučenec – Kalinovo 0:1, Liptovský Hrádok – Banská Bystrica 1:1.

1. B. Bystrica 24 16 6 2 45:16 54

2. Rim. Sobota 24 14 3 7 65:32 45

3. Lučenec 24 14 2 8 42:28 44

4. Lip. Hrádok 24 13 4 7 48:36 43

5. Kalinovo 24 13 1 10 36:28 40

6. L. Štiavnica 24 12 3 9 30:37 39

7. Martin 24 10 7 7 47:32 37

8. Námestovo 24 9 8 7 39:30 35

9. Čadca 24 10 5 9 41:35 35

10. Žarnovica 24 10 4 10 30:37 34

11. Or. Veselé 24 10 3 11 28:27 33

12. K. n. Kysucou 24 8 4 12 32:41 28

13. Teplička 24 7 5 12 35:41 26

14. Fiľakovo 24 6 2 16 24:51 20

15. Nová Baňa 24 5 4 15 31:55 19

16. Detva 24 3 3 18 26:72 12

IV. liga: Dominovali domáce celky, Rosina dala sedmičku

Bánová – Makov 5:0 (1:0)

Góly: 9. a 59. Jasenovský, 50. Sedliaček, 61. Bendík, 87. Kubena. Rozhodoval Kuteľ, 350 divákov. ŽK: Šutý.

BÁNOVÁ: Kosa – Surma (68. Tkáčik), Kubena, Mráz, Lazar, Kincl, Jasenovský (74. Sulovský), Adamčík (70. Ďuratný), Kostolný, Sedliaček (84. Krajiček), Gašperec (46. Bendík).

Prvých dvadsať minút patrilo Bánovej, čo domáci využili aj na gól v deviatej minúte, keď Kňazoviča prekonal Jasenovský. Následne prevzal iniciatívu súper, ale obrana Bánovej si s hosťami poradila. V druhom polčase sa podarilo dať domácim tri rýchle góly, čo rozhodlo zápas. V závere ešte prikrášlil víťazstvo Kubena. Domáci tréner aj napriek jednoznačnému výsledku vyzdvihol kvalitu súpera, ktorý patril medzi to najlepšie, čo v tejto sezóne v Bánovej nastúpilo.

Terchová – Tvrdošín 4:1 (2:0)

Góly: 30. a 70. Gorelčík, 44. (vl.) Bartoš, 51. Kačáni – 57. Hajduk. Rozhodoval Chudý, 200 divákov. ŽK: Trnovec.

TERCHOVÁ: Sága – Perexta, Gorelčík (74. Švec), Tlacháč, Papala (63. Oberta), Ďurica, Puček (78. Sedúch), Michálek (82. Jánošík Š.), Gallo, Kačáni, Cingel.

Tvrdošín pohrozil v prvých desiatich minútach, ale obrovské šance zneškodnil Sága. V 28. minúte našiel Ďurica Pučeka, ale ten trafil brankára do ramena. O dve minúty našiel Puček centrom Gorelčíka a ten presnou hlavičkou poslal Terchovú do vedenia. V 41. minúte prihral Ďurica Kačánimu, ale jeho pokus vyrazil brankár na roh. Následne Kačáni hľadal Pučeka, ale loptu si hlavou zrazil do vlastnej brány Bartoš – 2:0. Po zmene strán unikol po pravej strane Cingel, ktorý presne nacentroval na Kačániho a ten zvýšil vedenie Terchovej. V 67. minúte využil nedorozumenie domácej obrany krídelník hostí, ktorý našiel prihrávkou Hajduka a ten presnou strelou do šibenice znížil. V 63. minúte mohol zvýšil vedenie Terchovej Puček, ale zakončil nad bránu. O sedem minút využil center Pučeka Gorelčík a uzavrel skóre na konečných 4:1.

Stráňavy – Kysucké Nové Mesto 3:0 (1:0)

Góly: 26. Rolček, 51. (pen.) Vantúch, 82. Chrachala. Rozhodoval Ligas, 120 divákov. ŽK: Čerňan, Janči L. – Čelko.

STRÁŇAVY: Gálik – Ivan (77. Juriga), Janči M., Janči L., Čerňan (83. Brezáni), Ďuratný, Hanuliak (66. Belaník), Vantúch, Ševčík, Chrachala, Rolček (85. Hreus).

Stráňavy mali zápas od začiatku vo svojich rukách a diktovali tempo hry. Hneď v úvode domáci strelili gól, ktorý však nebol uznaný pre odmávaný ofsajd. V 26. minúte sa po rohovom kope dostala lopta k Rolčekovi vo vnútri šestnástky, ktorý prestrelil hradbu tiel aj s Milom v bráne – 1:0. Do druhého polčasu nastúpili domáci s úmyslom, čo najrýchlejšie streliť gól, čo sa im podarilo, keď v 51. minúte premenil penaltu Vantúch. Domáci aj naďalej kombinačnou hrou držali súpera na dištanc. Skóre uzavrel v 82. minúte Chrachala po krásnom sóle. Kvalitný zápas, ku ktorému prispeli bojovným výkonom aj hostia, sa skončil zaslúženou výhrou Stráňav.

Rosina – Diviaky 7:0 (2:0)

Góly: 1. Kurucár, 35. a 84. Hruboš, 47., 64. a 89. (pen.) Jaroš, 75. Turčan. Rozhodoval Herdeľ, 200 divákov. ŽK: Ižip, Horváth, Bágel. ČK: 26. Harman (DIVIAKY).

ROSINA: Jurčenko – Gajdoš M., Jaroš, Hruboš, Tabak, Turčan, Turský, Šustek (70. Mičiak), Kurucár, Gajdoš E. (46. Drexler), Zabavník.

Prvý gól prišiel hneď z prvej akcie, keď Kurucár zaskočil hostí a prekonal Harmana. V 26. minúte fauloval práve Harman a putoval predčasne pod sprchy. Následne sa hra odvíjala jasne v réžii Rosiny. Do polčasu zvýšil vedenie domácich Hruboš. Po zmene strán pokračovala herná prevaha domácich, ktorí pridali ďalších päť gólov, keď sa hetrikom zaskvel Michal Jaroš. Rosina tak zaznamenala najvyššiu výhru v sezóne.

Bytča – Belá-Dulice 4:0 (2:0)

Góly: 6. Šimák, 40. Malík, 59. Daniš, 87. Čikota. Rozhodoval Mikloš, 100 divákov. ŽK: Debnár.

BYTČA: Baláž – Kocian, Pavlík M., Čikota, Gašperík (85. Keblúšek), Gajdošík (12. Pekarík), Mikula, Šimák, Daniš, Malík (70. Sakala), Špánik (63. Pavlík P.).

Do Bytče pricestovali futbalisti z Dulíc, ktorí na jar podávajú výkony ako na hojdačke. Prvý gól zápasu na seba nenechal dlho čakať, keď už v šiestej minúte prekonal Halahiju Šimák. Päť minút pred koncom prvého polčasu potrestal nepozornosť hostí Malík a zvýšil na 2:0. V 59. minúte navýšil vedenie Bytče Daniš. Zaslúžené víťazstvo Bytče podčiarkol v 87. minúte gólom Čikota.

Ostatné výsledky: Žabokreky – Ružomberok B 0:9, Trstená – Staškov 1:4, Dolný Kubín – Závažná Poruba 1:0.

Dohrávky: Trstená – Ružomberok B 0:8, Dolný Kubín – Žabokreky 2:2, Terchová – Staškov 3:0 kontumačne (hostia nepricestovali na zápas).

1. Ružomberok B 24 21 2 1 130:14 65

2. Bánová 24 17 3 4 59:12 54

3. Terchová 24 16 4 4 65:29 52

4. Stráňavy 24 13 5 6 55:40 44

5. Rosina 24 12 3 9 49:42 39

6. Staškov 24 10 4 10 48:55 34

7. Diviaky 24 9 7 8 31:42 34

8. Makov 23 9 5 9 47:41 32

9. Dolný Kubín 23 8 6 9 43:43 30

10. Belá-Dulice 24 9 3 12 54:56 30

11. Bytča 24 9 2 13 29:55 29

12. Tvrdošín 24 7 4 13 28:48 25

13. Žabokreky 24 7 2 15 28:65 23

14. Záv. Poruba 24 7 1 16 30:60 22

15. KNM 24 5 4 15 29:60 19

16. Trstená 24 3 3 18 23:86 14

V. liga: Fujaček hetrikom prispel k výhre Štiavnika

Višňové – Strečno 2:1 (0:1)

Góly: 48. Turský, 88. (pen.) Minarčik – 7. Kašjak. ŽK: Kočiš – Ilovský, Matejčík, Labuda, Syrovatka. Rozhodoval Batiz, 200 divákov.

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Kočiš, Minarčik, Gaško (72. Štefanica A.), Sventek, Ťažký, Povinec, Štefanica O. (90. Majtán), Papajčík, Turský, Vlasatý (58. Ondák).

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Samec, Sytovatka (90. Bičan), Ilovský, Bielik (89. Kán), Beháň J., Padala, Melo (59. Tučník), Kašjak, Labuda.

Višňové bolo od úvodu silnejším mužstvom na lopte, ale prvý gól padol do domácej brány, keď sa presadil Kašjak. Do druhého polčasu Višňové zvýšilo dôraz a už po troch minútach vyrovnal hlavičkou Turský. V závere išiel sám na brankára Turský, ktorého fauloval hosťujúci obranca a rozhodca Batiz ukázal na biely bod. K lopte sa postavil stopér Minarčik a premenenou penaltou rozhodol o troch bodoch pre Višňové. Pre domácich je to vydreté, no zaslúžené víťazstvo.

Predmier – Rajecké Teplice-Konská 3:1 (1:0)

Góly: 29. Bačík R., 66. (pen.) Bajza, 77. Pobijak A. – 53. (pen.) Stranianek V. ŽK: Pobijak P., Klus M. – Šimkulič. Rozhodoval Ondreáš, 250 divákov.

PREDMIER: Uríček – Pobijak M. (58. Tomaník), Pistovčák T., Klus T., Klus M., Pobijak A., Pistovčák S. (69. Pobijak P.), Bačík M., Bačík R., Husár, Bajza.

R. TEPLICE: Šustek – Knapec, Seko M., Stranianek V., Seko T. (46. Prieložný), Heřmánek (85. Kocian), Štrba, Mano, Jamečný, Kováčik, Šimkulič.

Vyrovnaný prvý polčas priniesol gól v sieti hostí, keď sa po priamom kope dostal k odrazenej lopte Róbert Bačík a poslal Predmier do vedenia. Po zmene strán vyrovnal z penalty Stranianek a začínalo sa odznova. Následne mali hostia domácich na lopate, ale gól sa im streliť nepodarilo. Naopak, radoval sa Predmier, keď v 66. minúte premenil penaltu Bajza. V 73. minúte mohol vyrovnať opäť Stranianek, ale jeho penaltu Uríček bravúrne zneškodnil. O štyri minúty zvýšil, asi po štvrtej „dorážke“, Andrej Pobijak. Následne už domáci kontrolovali hru a postrážili si víťazstvo 3:1.

Varín – Skalité 2:0 (0:0)

Góly: 61. Ondráš, 70. Repáň. Rozhodoval Mikloš, 100 divákov. ŽK: Koňušiak Ľ. – Mudrík, Mikula.

VARÍN: Ružička – Kubovich, Hruška T., Repáň (75. Kadrliak), Lopušan (86. Janda), Cvacho, Ferjanec, Hruška P., Koňušiak Ľ. (73. Chebeň), Ondráš, Koňušiak P.

Skalité pricestovalo do Varína dobre pripravené na hru domácich, ale tí predvádzali výborný futbal. Dobrá hra priniesla ovocie v 61. minúte, keď sa po dobre zahranom rohu presadil po viacerých hlavičkových súbojoch Ondráš. O deväť minút sa po peknej „narážačke“ dostala lopta k Repáňovi a ten z piatich metrov do prázdnej brány dal na konečných 2:0. V domácom tábore panuje spokojnosť s výhrou aj predvedeným výkonom.

Štiavnik – Vysoká nad Kysucou 5:3 (3:1)

Góly: 1. Gulán, 6., 48. a 72. Fujaček P., 12. Bambúch – 45. a 56. Kovalík K., 52. Planeta. Rozhodoval Farsky, 200 divákov. ŽK: Všelko – Malík, Pavlica M.

ŠTIAVNIK: Mištrík – Bambúch, Pobiak, Všelko, Gulán, Kostelný, Kahát (72. Fujaček M.), Hajko, Hujo (83. Palko), Piroha, Fujaček P. (89. Lulák).

Štiavnik zaznamenal výborný vstup do zápasu, keď už po dvanástich minútach domáci viedli 3:0. Tesne pred polčasovou prestávkou znížil Kovalík. Tri minúty po zmene strán však domáci opäť viedli o tri góly, zásluhou Petra Fujačeka. Iskričku nádeje vykresali pre hostí góly Kovalíka a Planetu. Domácich upokojil zavŕšením hetriku Peter Fujaček, ktorý uzavrel skóre na konečných 5:3.

Turzovka – Belá 4:1

Góly: 15. a 87. Šmahajčík, 20. Šipčiak (vl. gól), 81. Ciesarík – 19. Laščiak. ŽK: Šmahajčík, M. Rovňaník – Franek. Rozhodoval Milan Jančo, 250 divákov.

BELÁ: Tichák (66. Mihalčatin) – Laščiak, Melišík, M. Macho, R. Šipčiak, Mintách (36. P. Vrábel), Franek, Krška, S. Šipčiak, Ďurčan, Gapa.

Hneď od začiatku si obe mužstvá uvedomovali dôležitosť tohto zápasu. Po taktickom úvode domáci pohrozili prvýkrát, ale hostia nábeh Šmahajčíka postrážili. Po ďalšej akcii na jeden dotyk v 15. minúte už nemali nárok a domáci kanonier otvoril skóre – 1:0. Tatran sa však dlho z vedenia netešil, hosťujúci Laščiak sa uvoľnil pred šestnástkou a nádhernou strelou vyrovnal – 1:1. Futbalisti Turzovky však okamžite po vyrovnaní zaskočili svojho súpera a po Puchoňovej peknej akcii si hráč Belej tečoval Biborovu strelu do vlastnej brány – 2:1.

Obe mužstvá nešetrili pohybom a zdravou agresivitou, psychická výhoda vedenia sa však postupne začala prejavovať. Hostia síce taktiež viackrát pohrozili, ale zápas rozhodol Tatran, ktorý po viacerých nepremenených šanciach zvýšil na 4:1 gólmi Ciesaríka a Šmahajčíka a zaknihoval tak zaslúženú výhru.

Rudinská – Rajec 4:3

Góly: 68. Š. Malík (z 11 m), 57. a 63. J. Buček, 75. R. Buček – 10. M. Miko, 79. Paulini, 84. Kordiš (z 11 m). ŽK: M. Luciak, Buček – Drahno, Hájek, Paulini, Panák, Hollý, ČK: 77. po 2. ŽK Hollý (RAJEC). Rozhodoval Marek Števček, 100 divákov.

RAJEC: Fraštia – M. Miko, Drahno, Hájek, Paulini, Rybár, Panák, Hollý, Kordiš, Person, Jeťko.

Celozápasová prevaha domácich bola odmenená víťazstvom, aj keď hostia šli po brejku do vedenia. V prvom polčase mala Rudinská štyri čisté gólové šance, po ktorých dvakrát zvonilo brvno a raz žrď. Aj druhý polčas bol v réžii domáceho celku, ktorý veľmi túžil po víťazstve. Domáci konečne uspokojili aj svojich náročných fanúšikov a po pekných akciách zvíťazili.

Ostatný výsledok: Čierne – Zborov nad Bystricou 1:3.

Dohrávka 15. kola: Strečno – Belá 2:1 (1:1)

Góly: 31. a 81. Beháň J. – 38. Melišík. ŽK: Beháň J., Padala, Barošinec – Melišík, Šipčiak R. Rozhodoval Šimovič, 350 divákov.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Samec, Syrovatka (87. Bičan), Ilovský, Bielik, Beháň J., Padala, Melo (54. Barošinec, 84. Tučník), Kašjak (90. Sokolovský), Labuda.

BELÁ: Tichák – Laščiak, Melišík, Macho M. (82. Macho Š.), Šipčiak R., Mintách, Franek (86. Vrábel), Krška, Šipčiak S., Holák (28. Svetlovský), Ďurčan (88. Mihalčatin).

Líder tabuľky pricestoval na dohrávku do Strečna v značne oklieštenej zostave. Hra preto od úvodu patrila domácim, zatiaľ čo hostia vyrážali do rýchlych brejkov. Prvý brejk mohol priniesť aj gól, ale Ďurčan prázdnu bránu v sklze prekopol. Prvý gól padol po nahrávke Kašjaka, ktorú za Tichákov chrbát poslal Jakub Beháň. O sedem minút bolo vyrovnané, keď Melišík vymietol pavučinu v hornom rohu Matejčíkovej brány. Domáci sa naďalej tlačili najmä po pravej strane, kde hrozili najmä po Bielikových centroch. V druhom polčase mohli strhnúť výsledok na svoju stranu hostia, ale Syrovátka zachránil pred gólom. Rozuzlenie zápasu tak prišlo v 81. minúte, keď najvyššie vyskočil Jakub Beháň a prekonal Ticháka. Strečno tak pripravilo prvú jarnú prehru Belej a drží sa v hornej časti tabuľky.

1. Belá 21 13 0 8 46:44 39

2. Rajec 21 11 3 7 45:35 36

3. Strečno 21 10 4 7 38:36 34

4. Čierne 21 8 9 4 38:35 33

5. Turzovka 21 8 5 8 57:39 29

6. Skalité 21 7 8 6 37:30 29

7. Vysoká n. K. 21 9 2 10 47:42 29

8. Zborov n. B. 21 8 5 8 28:30 29

9. Višňové 21 8 4 9 39:35 28

10. Predmier 21 8 4 9 31:37 28

11. Štiavnik 21 7 5 9 41:45 26

12. Varín 21 7 5 9 35:44 26

13. Raj. Teplice 21 7 4 10 41:48 25

14. Rudinská 21 4 6 11 36:59 18