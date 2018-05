Žilina vyhrala v žrebovaní päť cyklostojanov a cyklopumpu. Rozhodnite o jej umiestnení

Podobná cyklopumpa ešte nebola nikde inde na Slovensku inštalovaná.

14. máj 2018 o 9:29 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na Žilinčanov sa usmialo šťastie. Organizátori celoslovenskej kampane Do práce na bicykli mesto vyžrebovali v súťaži. Žilinčania tak získajú päť nových cyklostojanov a verejnú cyklopumpu.

V aktuálnom piatom ročníku kampane, ktorá propaguje dochádzanie do práce na bicykli, mohli po prvýkrát zabojovať o ceny nielen súťažiace družstvá, ale aj samosprávy, ktoré sa do projektu prihlásili.

Stačilo splniť jedinú podmienku. Namotivovať k účasti v kampani aspoň 100 obyvateľov. Túto hranicu napokon prekročilo 25 z 81 zaregistrovaných samospráv, čím sa dostali do žrebovania. V Žiline sa do podujatia zapojilo 531 cyklistov.

„Obyvatelia vyžrebovaných miest získajú cyklopumpu, ktorá nebola zatiaľ nikde inde na Slovensku inštalovaná a je naozaj jedinečná. Veríme, že víťazné mestá nájdu pre umiestnenie výhry vhodný priestor, prípadne stihnú odkonzultovať s obyvateľmi, kde by si stojany a verejnú cyklopumpu najviac priali,“ napísali organizátori súťaže.

Žilinčania teraz budú rozhodovať o tom, kde by nové prvky cyklistickej infraštruktúry chceli umiestniť. Mesto Žilina plánuje vyhlásiť verejné hlasovanie, do ktorého sa môžu obyvatelia zapojiť.

Do aktuálneho ročníka projektu sa zapojilo 75 zamestnávateľov zo Žiliny. Do práce sa každý deň prepravuje na bicykli 531 súťažiacich zo 160 tímov. Najviac súťažných cyklistov je zo spoločnosti Scheidt and Bachmann, farby ktorej reprezentuje až 59 súťažiacich.

V minulom ročníku súťažilo 319 žilinských cyklonadšencov, ktorí vytvorili 97 tímov a v roku 2016 sa do súťaže zapojilo 199 súťažiacich v 61 tímoch.