Jednoznačná výhra šošonov, Žilina sa lúčila s Guľom

V 9. kole skupiny o titul žlto-zelení privítali doma čerstvého majstra z Trnavy

12. máj 2018 o 21:01 TASR, Dominika Mariňáková

MŠK Žilina FC Spartak Trnava 6:0 (3:0)

Góly: 14. Káčer, 21. Mihalík, 23. Hancko, 56. Mráz, 59. Holúbek, 86. Kubík. ŽK: 9. Kaša 50. Čanturišvili. Rozhodovali: Marhefka - Benko, Žákech, 3387 divákov.

Žilina: Volešák - Chvátal, Kaša (46. Králik), Hancko, Kubík, Káčer, Pečovský (83. Bičachčjan) Škvarka Holúbek (90.+ Balaj), Mráz, Mihalík.

Trnava: Vantruba - Čanturišvili, Hladík, Godál, Čonka, Greššák, Pehlivan, Brigant (85. Lovás), Pekár (61. Oravec), Ofosu (90.+ Čeredničenko), Egho.



Pred súbojom čerstvého majstra s minulosezónnym najskôr domáci hráči uličkou slávy pogratulovali Trnavčanom k zisku titulu. Následne sa vedenie MŠK Žilina rozlúčilo s trénerom Adriánom Guľom, ktorý odchádza po sezóne trénovať slovenskú reprezentačnú 21-tku.

Domáci boli od úvodu aktívnejší, ale v 9. min. po zlom odkope Kaša fauloval. Hostia však z priameho kopu spoza šestnástky Volešáka neohrozili. V 14. min. Káčer využil dobrú prácu Holúbeka, ktorý mu sklepol hlavou loptu v šestnástke hostí a domáci stredopoliar strelou k žrdi prekonal Vantrubu.

Domáci pritlačili, ďalšie dobré príležitosti mali Mihalík a Chvátal, ale skóre zvýšil až v 21. min. hlavičkou Mihalík po peknom centri z ľavej strany od Holúbeka. O dve minúty sa šošoni radovali už po tretí raz, hostia po štandardke odkopli loptu iba k Hanckovi, ktorý zblízka nemal problém skórovať. Žilinčania potom až do záveru polčasu diktovali v dobrej atmosfére, ktorú vytvárali oba tábory fanúšikov, tempo a Trnava sa len s námahou dostávala pred žilinskú šestnástku.

Šošoni nepoľavili ani po prestávke a Trnavčanov ničili svojou ofenzívnou hrou. V 56. min. sa Mihalík dobre uvoľnil, prihral naľavo pred bránu Mrázovi, ktorý zvýšil aj s prispením dobiehajúceho Trnavčana Čonku na 4:0. O tri minúty už to bolo pre nového majstra hrozivých 0:5, keď Holúbek nenápadnou strelou z diaľky prekvapil Vantrubu. Hosťujúci fanúšikovia prestali zvládať situáciu a v 64. min. po prelomení oplotenia začali robiť výtržnosti v sektore a bojovať aj s vytrhnutými sedadlami s domácou SBS. Zápas hlavný rozhodca Marhefka v 67. min. prerušil a nakázal vypratať sektor hostí. Stretnutie bolo na vyše desať minút prerušené, asistovať musela polícia a až potom sa dostal opäť k slovu futbal.

Tímy sa chvíľu hľadali, ale domáci potom našli opäť svoj herný rytmus a v 86. min. Kubík po nezištnej prihrávke zvýšil už na poltuctový rozdiel. V nadstavených deviatich minútach sa tribúny skandovaným potleskom lúčili s odchádzajúcim trénerom Adriánom Guľom a užívali si vysokú výhru, na ktorej sa už nič nezmenilo, hoci Mrázov pokus tesne pred koncom ešte musel Vantruba vytlačiť na roh.

Hlasy trénerov:

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Chlapci vynikajúco odpracovali zápas, sami si ho ukočírovali a odkoučovali. Je to fantastické a už ma nepotrebujú (smiech). Ďakujem im za predvedenú hru, ktorú

predvádzali, predvádzajú a verím, že budú predvádzať. Držím im v tom palce a budem ich v tom podporovať všade a za každých okolností. Povedal som im pred zápasom, že tento duel nie je o mne. Som vďačný za tento krásny deň. Ďakujem všetkým fanúšikom, malo to ďguleď. Je to odmena pre celý klub, že sa dá nejaký projekt ukončiť seriózne a so všetkou vážnosťou. Naša misia nie je na konci, hráme zaujímavý zápas vonku. Chceme fanúšikom, hráčom a menežmentu priniesť Európsku ligu a verím, že to dokážeme spraviť. Ak to aj náhodou nevyjde, nič sa nemení. Náš cieľ je jasný, budeme makať až do konca a spravíme pre to maximum."



Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Adrián Guľa sa ma pýtal pred zápasom, prečo som ako majster smutný. Tak trochu som totiž očakával a bál sa, že to bude ťažké a dopadne to takto. Dva roky máme problém so Žilinou. Keď sa koncentrujeme, je to v poriadku, keď k tomu pristúpime zle a Žilina má formu, skončí to takto. Nemôžem byť na chlapcov nahnevaný, lebo ukázali tento rok neuveriteľné výkony. Dúfam, že na túto prehru zareagujú a v poslednom zápase budú koncentrovaní, pristúpia k nemu seriózne a budú úspešní."