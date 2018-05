Mladí rečníci sa predstavili na súťaži Štúrov Zvolen

Podujatie pravidelne pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

12. máj 2018 o 11:53 Alexandra Janigová

ŽILINA. Vo štvrtok 10. mája sa v Makovického dome v Žiline uskutočnila regionálna postupová súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, ktorá sa konala už po tridsiaty druhýkrát. Podujatie pravidelne pripravuje Krajské kultúrne stredisko. Dvadsaťšesť žiakov základných a stredných škôl súťažilo v troch kategóriách. V prvej kategórii sa stretlo 11 žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl.

Súťažiaci z prvej kategórie si vyžrebovali text v rozsahu približne 200 slov. "Ich úlohou bolo po krátkej príprave text prerozprávať a dokončiť príbeh podľa vlastnej fantázie. V druhej kategórii medzi sebou súťažilo osem žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a v tretej kategórii súťažilo sedem študentov stredných škôl," priblížila Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska. Súťažiaci v druhej a tretej kategórii vystúpili s vopred pripraveným prejavom na ľubovoľnú tému. Následne si vyžrebovali stanovenú tému a ich úlohou bolo pripraviť si krátky prejav.

Rečnícke vystúpenia hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorej predsedom bola Adriana Marunová a členmi Mária Kyšková a Pavol Kubica. V prvej kategórii porota hodnotila najmä ústny, súvislý rečnícky prejav podľa obsahu a formy a spôsob jeho reprodukcie. V druhej a tretej kategórii kládla dôraz na obsah, kompozíciu, prednes a celkový dojem. O súťaž je medzi žiakmi a študentmi veľký záujem, o čom svedčia aj výpovede niektorých súťažiacich. Nina Isteníková zo Súkromnej základnej školy Oravská hovorí: „Súťaže Štúrov Zvolen som sa zúčastnila už tretíkrát, pretože ma baví recitácia a prednes. Dvakrát som získala čestné uznanie. Každý rok sa rada vraciam, pretože chcem získavať nové skúsenosti v oblasti rétoriky a rada by som získala aj diplom.“

Pre niektorých žiakov bola súťaž ich premiérou. „Štúrov Zvolen je pre mňa nová skúsenosť. Prišiel čas, aby som sa rozhodol, ktorým smerom sa bude uberať moje štúdium na vysokej škole. Zaujímam sa o matematiku, informatiku a múzické umenie. Prednedávnom som začal navštevovať divadelný krúžok. Chcem dobehnúť divadelných kolegov, pretože oni sa venujú divadlu už dlhšiu dobu. Ja som sa pridal až v sedemnástich rokoch a preto prijímam každú možnosť, ktorá ma môže posunúť ďalej. Pani profesorka navrhla, aby som sa zúčastnil súťaže Štúrov Zvolen a keďže beriem každú výzvu, prihlásil som sa,“ hovorí sympatický študent Jonáš.

Porota mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi talentovaných súťažiacich tých najlepších rečníkov, ktorí budú reprezentovať žilinský región na celoslovenskej súťaži Štúrov Zvolen. Nakoniec rozhodla, že z prvej kategórie postupuje do celoslovenského kola z 1. miesta Terézia Michalenková zo ZŠ Karpatská v Žiline. 2. miesto získala Dominika Pepuchová zo ZŠ s MŠ Do Stošky v Žiline a na 3. mieste sa umiestnila žiačka ZŠ Dolná Tížina Bianka Mičková. Čestné uznanie v prvej kategórii získala Nina Isteníková zo Súkromnej ZŠ Oravská cesta v Žiline a Nela Molnárová z Gymnázia Varšavská v Žiline. V druhej kategórii získal 1. miesto Jakub Branda z Gymnázia Varšavská v Žiline, ktorý zároveň postupuje do celoslovenského kola. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Kasáková zo ZŠ a MŠ Dolná Trnovská zo Žiliny. Porota sa rozhodla udeliť dve tretie miesta - Matúšovi Mácovi zo ZUŠ Štúrova z Kysuckého Nového Mesta a Jakubovi Grofovi zo Súkromnej ZŠ Oravská cesta v Žiline. Čestné uznanie získali rovnako ako v prvej kategórii dvaja súťažiaci - Dávid Masaryk zo ZŠ V. Javorku v Žiline a Katarína Vrbjarová zo ZŠ a MŠ Gaštanová v Žiline. Tretia kategória bola veľmi vyrovnaná. Na celoslovenské kolo postupuje z 1. miesta Matej Drdák z Gymnázia bilingválneho v Žiline. Druhé miesto získala Denisa Fujašová zo ZUŠ Štúrova z Kysuckého Nového Mesta. Tretie miesto porota udelila opäť dvom súťažiacim - Natálii Juríčkovej z OA sv. Tomáša Akvinského v Žiline a Jonášovi Jedličkovi z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Na záver súťaže sa porota poďakovala všetkým súťažiacim za ich odvahu vystúpiť pred publikom, zablahoželala víťazom a súťažiacich povzbudila do ďalších ročníkov súťaže.