Mnohodetné rodiny si polepšia. Ak návrh poslancov nestopne radnica

Mestskí poslanci schválili návrh, podľa ktorého by rodiny so štyrmi a viac deťmi mohli dostávať peniaze navyše. Návrh sa však nepozdáva vedeniu mesta.

11. máj 2018 o 19:18 Alexandra Janigová

ŽILINA. Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili návrh na podporu mnohodetných rodín. Ten predkladal poslanec Miroslav Sokol. „Poznám rodiny s viac ako štyrmi deťmi aj jednu, ktorá má osem detí. Susedia im dávajú veci po svojich deťoch. Rozprával som sa aj s rodičmi, ktorí už deti majú odrastené a spomínali, ako to bolo. Nemajú zásadný problém s výchovou. Horšie je to s peniazmi, manželka na materskej a jedna výplata sa musí deliť šiestimi a viac. Plus hypotéka na väčšie bývanie s lízingom na sedem až deväťmiestne auto a je po peniazoch. To sú len štandardné veci, bežné pre väčšinu obyvateľov, a to sa ešte neobliekli a nenajedli,“ vysvetľuje svoj zámer poslanec. Mnohodetné rodiny majú podľa štúdií v dlhodobom horizonte najdôležitejší prínos, ale najskromnejšie životné podmienky v prepočte na osobu. „Potrebujú čas na vychovávanie a kontakt s deťmi. Dnešná doba núti človeka ostávať dlhšie v práci, alebo sa uskromniť. Finančná podpora je určite na mieste,“ myslí si poslanec.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Radnica argumentuje zákonom

Schválený materiál rozumie pod mnohodetnými rodinami tie, v ktorých majú štyri a viac detí. Z výsledkov posledného sčítania vychádza, že rodín, kde je šesť a viac osôb, je na území mesta 247. „Navrhol som jeden zo spôsobov, ako uľahčiť prežívanie už existujúcim rodinám. Aby sme ľudí presvedčili, aby mali viac detí, na to má zásadné páky štát. Úplne by stačilo, keby zástupca mesta, pán primátor, túto poslancami schválenú podporu rodinám podpísal,“ vysvetľuje poslanec.

Na čo môžete prostriedky použiť? Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný kalendárny rok na preplatenie: a) nákladov spojených s navštevovaním1. základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevku na úhradu výdavkov na štúdium),2. jazykového vzdelávania,3. záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch a podobne,4. jaslí a materskej školy, b) poplatku za účasť1. na výlete organizovanom materskou školou, základnou školou alebo strednou školou,2. na organizovanom výlete, pobytovom alebo dennom tábore,3. v škole v prírode,4. na lyžiarskom výcviku, c) predplatného cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Žiline.

Marek M., ktorý má dvoch synov, hovorí: „Finančná podpora je určite dôležitá, ale o ďalšom dieťati by som z tohto pohľadu vôbec neuvažoval. Myslím si, že podpora mestských bytov, prípadne väčšia podpora zo strany štátu by možno zavážila viac.“ Primátor návrh nepodpísal s odôvodnením, že je protizákonný, hoci materiál poslanec spracoval podľa predlohy hlavného mesta Bratislava, kde tento systém funguje už viac rokov. Na zastupiteľstve Igor Choma argumentoval aj tým, že sú aj rodiny, kde nie je toľko detí, ale majú tiež existenčné problémy. „O ďalších krokoch pomoci všetkým rodinám má zmysel rozprávať až vtedy, keď sa nám podarí presadiť pomoc tejto sociálne najohrozenejšej skupine rodín. Mesto nerobí nič špeciálne pre rodiny s dvoma – troma deťmi, ale všetky deti, študenti aj dôchodcovia majú mestskú dopravu zadarmo. To je pre viacdetné rodiny určite prínosom,“ myslí si, naopak, poslanec Sokol.

Situáciu v rodine preverovať nebudú

Finančná situácia rodiny sa pritom podľa materiálu preverovať nebude. Ide o sumu maximálne 50 eur na dieťa a presný popis, na čo sa môžu peniaze minúť. Primátor sa pri argumentácii oprel aj o zákon. „Udivuje ma, že primátor mesta, spoločne s mestským právnym odborom, si takto laicky vykladajú zákon. Dôvod nepodpísania je, že zákon nespomína poskytovanie dotácií pre fyzické osoby. Veď práve preto, že to nezakazuje, je to možné. Bratislava na podpore takýchto rodín funguje minimálne od roku 2013. Mýliť sa môže každý, ale keby bol pán primátor elektrotechnik, takto zásadne chybné rozhodnutie by ho v tejto profesii stálo život,“ zdôrazňuje poslanec.

Prečítajte si tiež: Zjednosmernia Petzvalovu ulicu? Všetko závisí od názoru obyvateľov ulice

Vedenie mesta má na celý problém iný názor. „Poslanci tento návrh svojím hlasovaním podporili a mesto rešpektuje ich rozhodnutie,“ doplnila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta. Zníženie niektorých poplatkov sa schválilo aj v minulosti. Tak napríklad nižší poplatok za školské kluby pre druhého a ďalšieho súrodenca schválili na ostatnom zastupiteľstve. „O nižšom príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách neuvažujeme, príspevok v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrí medzi najnižšie na Slovensku,“ argumentuje radnica.