FOTO: Rajecký canicross úspešným aj do tretice

Prvá májová sobota patrila v Rajci opäť netradičnému športovému podujatiu.

10. máj 2018 o 13:36 Daniel Stehlík

V sobotu 5. mája sa pri rybníku Košiare v Rajci konal tretí ročník Rajeckého canicrossu, ktorý organizoval Kynologický klub Rajec v spolupráci so SHT Haniska a Maratón klubom Rajec. Celkovo sa tohto športového podujatia zúčastnilo 73 pretekárov, ktorí súťažili v troch základných disciplínach - Canicross, Bikejoring a Scooter. Trať pretekov bola rozdelená do dvoch kategórií, a to na 3 km pre dospelých a 2 km pre juniorov. Novinkou tohtoročnej súťaže bolo hlavne to, že sa podujatie stalo súčasťou novovzniknutého seriálu pretekov s názvom Slovenský canicrossový pohár, konkrétne tretím kolom z celkových piatich (Trenčín - Čadca - Rajec - Doľany - Košice).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V Bikejoringu v kategórii mužov sa stal úspešným Milan Daško s časom 5:52.39 a u žien Takács Eszter (6:07.52). Canicross v kategórii mužov ovládol domáci pretekár, jeden z organizátorov, Filip Rybár, ktorý dobehol do cieľa s časom 8:29.07. U žien vyhrala Alena Kollegova (9:59.31). A napokon poslednú súťažnú disciplínu dospelých, teda Scooter, ovládala pretekárka Mariana Kotuliaková (6:58.61). Juniorská kategória v canicrosse bola rozdelená do troch vekových skupín, z ktorých vzišli títo víťazi - Viktor Sehnal (Juniori 15-18 rokov), Viktória Berčíková (Juniorky 10-14 rokov) a Anežka Štihlová (Juniorky 15-18 rokov). Tohto krásneho podujatia sa mohli zúčastniť aj deti do 10 rokov, ktoré si v sprievode svojich rodičov a štvornohých miláčikov odbehli trať dlhú 500 metrov.

Podujatiu pomáhala aj stredná škola zo Žiliny

Svoje pozitívne emócie z podujatia neskrýval ani jeden z organizátorov, Ján Stehlík, ktorý zhodnotil tretí ročník veľmi pozitívne. Spolu s ďalšími organizátormi sa tešia každoročnej obľube a stúpajúcemu záujmu o Rajecký canicross. Prezradil, že pomocnú ruku k ďalšiemu úspešnému ročníku priložili aj viacerí študenti: „Tento rok sme sa zapojili do spolupráce so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, ktorá nám na pomoc poskytla v rámci praxe študentov odboru kynológia, ktorí boli pre nás výraznou pomocou, za čo im veľmi pekne ďakujeme a pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej.“

Prečítajte si tiež: Čaro dedinských štadiónov: V Považskom Chlmci zažili divoké časy privatizácie, v Ovčiarsku ihrisko chráni elektrický plot

Nová lokalita, nové možnosti, nárast pretekárov

Správa o zaradení tohto športového podujatia do Slovenského canicrossového pohára milo prekvapila všetkých organizátorov, vrátane Filipa Rybára: „Záujem hlavných organizátorov zaradiť náš canicross do série týchto pretekov nás milo prekvapil a veľmi potešil, keďže s organizovaním ešte len začíname. Náš predchádzajúci ročník sa po zmene lokality vydaril a ľuďom sa nesmierne páčil, zrejme i to priviedlo organizátorov Slovenského canicrossového pohára k zaradeniu Rajeckého Canicrossu do tejto série.“

Okrem toho uviedol, že počet účastníkov sa v oproti premiérovému ročníku rapídne zvýšil: „Prvý ročník prebiehal skôr v takej rodinnej atmosfére s menším počtom účastníkov, čo bolo pravdepodobne spôsobené prekrývaním sa s MSR v Canicrosse. Avšak na ďalších dvoch ročníkoch sme zaznamenali výrazný nárast pretekárov, a taktiež aj záujmu zo strany okolia. Najviac náš teší, keď vidíme, že ľudia sa po skončení aktuálneho ročníka okamžite tešia na ten ďalší.“

Po Rajeckom maratóne nová tradícia v Rajci?

Podľa slov Jána Stehlíka má už síce Rajec jednu dlhoročnú tradíciu v podobe Rajeckého maratónu, ale ako organizátori by boli veľmi radi, keby sa im podarilo ísť v rovnakých šľapajach úspechu: „Každý rok sa snažíme zlepšovať a pripraviť kvalitný pretek z ktorého bude mať pretekár čo najlepší zážitok. Podobnú tradíciu tu už v Rajci máme, a tou je Rajecký maratón. Tento rok sa bude konať už 35. ročník podujatia, ktoré každoročne priláka tisíce bežcov a fanúšikov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Pevne dúfame, že náš canicross by mohol pokračovať v týchto šľapajach.“

Na jeho slová nadviazala ešte Martina Uhláriková, jedna z organizátorov, ktorá už teraz počíta s ďalším ročníkom tohto úspešného športového podujatia: „I keď je príprava takéhoto podujatia pre nás organizátorov veľmi fyzicky, ale aj psychicky náročná, zatiaľ nehodláme prestať a rozhodne chceme v organizovaní pokračovať. Takže ľudia sa môžu tešiť aj na štvrtý ročník Rajeckého canicrossu.“