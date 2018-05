Žilinskú hokejovú školu bolo na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov cítiť

Marcel Dlugoš aj Samuel Vyletelka reprezentovali v závere apríla Slovensko na svetovom šampionáte hokejistov do 18 rokov.

8. máj 2018 o 15:28 Dominika Mariňáková

Predkrmom pred hokejovými majstrovstvami sveta mužov bol svetový šampionát hráčov do osemnásť rokov. Slovenský tím minulý rok nastavil svojim nasledovníkom latku pomerne vysoko, v domácom prostredí hnaný skvelým publikom vtedy obsadil konečnú šiestu priečku.

Tak, ako v minuloročnom výbere, ani tentoraz nechýbali v družstve hráči, ktorých rozbiehajúca sa kariéra nesie pečať žilinského hokeja. Brankár Samuel Vyletelka a obranca Marcel Dlugoš patrili v Rusku, kde sa majstrovstvá konali, k najvýraznejším postavám svojho tímu. Obaja sa zaradili medzi trojicu najlepších hráčov slovenského výberu, ktorý napokon skončil na siedmom mieste.

Víťazná zostava sa nemení

V úvodnom stretnutí proti Fínsku nastúpil do bránky Samuel Hlavaj. Mladí Slováci zo zápasu odišli s prehrou 2:5. O deň neskôr mali na programe derby proti Čechom, v bránke sa pri výhre 5:2 zaskvel Samuel Vyletelka a do konca šampionátu už nikoho iného medzi tri žrde nepustil.

„Pred turnajom sme nemali dohodnuté, kto bude jednotka. Pred stretnutím s Fínskom mi tréner brankárov oznámil, že do bránky ide Hlavaj a ja budem chytať proti Českej republike. Ten zápas mi vyšiel a tréneri víťaznú zostavu už nemenili,“ prezrádza Vyletelka.

Samuel Vyletelka: Chýba mu treska Už druhú sezónu pôsobíš v Amerike. Čo zo Slovenska ti najviac chýba? – Tak určite, chýba mi Žilinská treska (úsmev). Ak by si mohol prežiť deň v koži niekoho iného, kto by to bol? – Ak by som mohol stráviť deň ako niekto iný, chcel by som ho stráviť ako golfista Jordan Spieth na turnaji Masters. Máš svoj hokejový rituál? – Rituálov mám viac, ale jeden taký, ktorý môžem prezradiť je, že vždy všetko začínam pravou nohou. Dávam si najskôr pravú korčuľu, vstupujem na ľad pravou nohou. Aký je tvoj športový sen? – Dlhodobý cieľ je určite hrať profesionálny hokej na špičkovej úrovni, ale prvoradé pre mňa momentálne je, aby som dostal štipendium na vysokú školu v Amerike a hral univerzitný hokej.

Víťazná zostava si toto označenie vyslúžila aj po ďalšom dueli. Vysokú výhru 7:1 nad Francúzskom označil Marcel Dlugoš ako povinnú jazdu: „Vedeli sme, že musíme vyhrať. Keby sme prehrali, predošlé víťazstvo s Čechmi by nám bolo nanič. Trápili by sme sa potom o skóre, či pôjdeme hrať o udržanie alebo nie. A keby sme oň hrali, bolo by to ťažké. Vedomie povinného zápasu nám zo začiatku zväzovalo ruky, tréner nám však počas zápasu dal iné pokyny a potom to už išlo.“

Produktívny obranca

Dlugoš ako obranca ukončil turnaj s bilanciou štyroch bodov za dva góly a rovnaký počet asistencií. Trafil sa v zápase s Ruskom, pri divokej prestrelke, v ktorej Slováci napokon podľahli až v nájazdoch 6:5 a takisto vo štvrťfinále so Švédskom. Napriek tomu, že slovenskému tímu prinieslo sklamanie v podobe vypadnutia, odchovanec MsHKM Žilina hodnotí majstrovstvá pozitívne.

„Myslím, že sme ukázali veľké srdce. Boli sme výborná partia, ktorá mala jediný cieľ a tým bolo štvrťfinále. Žiaľ, v ňom nám to nevyšlo a všetkým v tíme to bolo ľúto. Individuálne som celkom spokojný, dva plus dva je pre obrancu na majstrovstvách slušná bilancia. Som šťastný a vďačný, že mi to tam padalo. Bola to odmena za moju snahu a aktivitu počas zápasov,“ hovorí Dlugoš.

Marcel Dlugoš: Najlepší vo FIFE Ako ste trávili voľný čas na majstrovstvách? - Keď sa dalo, išli sme do mekáču (úsmev). Inak sme však boli na izbách a bavili sme sa, dávali sme si turnaje na Xboxe. Hrávali sme FIFU a, samozrejme, bol som najlepší. Máš svoj hokejový rituál? – Áno. Výstroj si obliekam z ľavej strany. Vždy najskôr ľavú korčuľu, ľavý chránič či rukavicu. Ak by si mohol prežiť deň v koži niekoho iného, kto by to bol? – Určite nejaký hráč z NHL, napríklad z Floridy. Vyhrievať sa na slnku a robiť to, čo ťa baví, musí byť paráda. Aktuálne prebiehajú hokejové majstrovstvá sveta v seniorskej kategórii. Komu fandíš? – Samozrejme, že Slovákom. Myslím si, že majú podobný cieľ ako sme mali my, štvrťfinále. Budem im fandiť, nech sa dostanú čo najďalej. A zvyknem si pozrieť aj zápasy Kanady, páči sa mi ich štýl hry.

Zatiaľ čo on i prevažná časť tímu nabrala po vypadnutí smer Slovensko, pre Vyletelku bola rodná krajina iba prestupnou stanicou. Od sezóny 2016/2017 totiž pôsobí v zámorí v klube Little Ceasars a okrem hokeja venuje v USA čas aj vzdelávaniu. „Sezóna mi síce po majstrovstvách skončila, ale vraciam sa do Ameriky, aby som si urobil školu a pripravil sa na ďalšiu sezónu,“ vysvetľuje.

Cez juniorku až do NHL

Aj Vyletelka bol s priebehom šampionátu spokojný, mrzí ho však jeho záver: „Turnaj hodnotím pozitívne, chytalo sa mi dobre. Veľmi dobre sme zvládli zápasy s Českom a Ruskom, do štvrťfinále sme postúpili so siedmimi bodmi. No škoda, že nám nevyšiel zápas proti Švédom. Hrali dobrý hokej, boli silní na puku a pred bránkou, hrali do tela. My sme nehrali našu hru, ktorú sme prevádzali v skupinovej fáze, robili sme chyby a súper ich trestal.“

Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sú vždy vyhľadávanou akciou pre skautov. Na tribúnach nechýbali ani v Rusku a pri výkonoch, aké prevádzali hráči zo Slovenska, sa určite ocitli v ich hľadáčikoch. Samuel Vyletelka prichádza do úvahy pre Draft NHL až o rok, Marcel Dlugoš by rád absolvoval draft do Canadien Hockey League (CHL), ktorá zahŕňa tri silné juniorské súťaže na severoamerickom kontinente. „V Rusku bolo veľa skautov, snažil som sa ich však nevnímať a hrať svoju hru. Určite nemám veľké oči, že sa stanem draftovou jednotkou NHL. Veľmi by som sa však chcel dostať na CHL draft. Ak by sa mi to podarilo, bol by to výrazný posun v mojej kariére,“ uzatvára Dlugoš.