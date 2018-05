FOTO: K celosvetovému bežeckému podujatiu Wings for Life sa tentoraz pripojila aj Žilina

Beh Wings for Life – World Run štartoval v jeden okamih na celom svete.

8. máj 2018 o 8:52 Dominika Mariňáková

Nielen od Tatier k Dunaju, ale aj z Vancouveru, cez Melbourne a Moskvu až po Tokio. Viac ako 75-tisíc bežcov na celom svete v rovnaký čas v nedeľu vyštartovalo v rámci podujatia Wings for Life – World Run. Po prvýkrát sa ku globálnemu športovému podujatiu vďaka moderným technológiám pripojila aj Žilina.

„Beh Wings for Life – World Run organizuje organizácia Wings for Life, ktorá sa snaží vyzbierať čo najviac prostriedkov na výskum poranenia miechy. Všetky registračné poplatky, ktoré dávajú ľudia na celom svete, idú tejto nadácii. Beh sa robí v 12 mestách originálnym formátom, čo znamená, že pol hodiny po začiatku behu štartuje auto, ktoré ide za bežcami a postupne ich ,zbiera´, až kým nedobehne posledného,“ vysvetľuje jeden z organizátorov Matej Dolník.

Vďaka mobilnej aplikácii sa môžu zapojiť nielen obyvatelia vybraných dvanástich lokalít, ale aj ľudia v ktorejkoľvek časti sveta: „Tento rok, aby sme opäť vyzbierali o čosi viac finančných prostriedkov a mohlo sa zapojiť viac ľudí naraz, organizátori vymysleli app run (bežeckú aplikáciu, pozn. red.). Ktokoľvek, kto sa zaregistruje, si jednoducho zapne túto aplikáciu a môže bežať, kde chce.“ Na Slovensku sa cez víkend konal spoločný beh prostredníctvom aplikácie okrem Žiliny aj v Tatrách a v Bratislave.

Opäť si obul bežecké tenisky

Ambasádorom žilinského behu bol Juraj Vitko, úspešný slovenský bežec a maratónec, ktorého športová verejnosť pozná aj vďaka jeho práci v klube MŠK Žilina. V poslednom období jeho bežecké tenisky skôr oddychovali od súťažného diania, kvôli Wings for Life si ich však opäť obul.

„Tento beh som aj vďaka jeho charitatívnemu rozmeru vnímal už dlhšie, ale keďže som sa behu venoval takpovediac profesionálne, bežecký kalendár mi nedovolil zúčastňovať sa tohto podujatia. Teraz bola tá ideálna možnosť. Je to tu, v podstate doma, na tejto trati som behával a vlastne stále behávam, keď sa mi podarí. Je to pre mňa teda naozaj ideálny stav,“ prezradil Juraj Vitko.

Okrem neho na trať vedúcu Zámockým parkom Budatínskeho hradu a po nábreží Váhu vyštartovalo ďalších 36 bežcov. Medzi nimi bolo aj malé dievčatko, matka s dvojčatami v kočíku či ďalšia, ktorej sa posolstvo tohto behu bytostne dotýka.

Bežala za syna

„Prišla som sem práve kvôli podstate tohto behu. Bežať pre tých, ktorí bežať nemôžu. V tomto prípade je to môj syn, ktorého veľmi milujem a urobila by som pre neho všetko na svete,“ povedala Martinčanka Jana. Prišla s celou rodinou, sprevádzal ju aj jej syn Tomáš, ktorý je pripútaný na vozík. Na trať sa v kočíku dostal aj jeho malý syn, Janin vnuk.

„ Je to perfektné. Fandím všetkým bežcom a som šťastný, že sme si urobili takýto nedeľný výlet. Chodíme na Wings for Life každý rok, v minulosti sme boli v Bratislave. Uvidíme, ako sa to rozbehne v Žiline, či sa tu bude bežať aj o rok,“ dodal Tomáš.

Najviac kilometrov tento rok zvládol Švéd Aron Anderson, ktorý beh absolvoval na vozíku. Auto ho "chytilo" po takmer 90 kilometroch (89,85 km).

Podujatie Wings for Life – World Run malo svoju premiéru v roku 2014, v Žiline sa prvýkrát bežalo až v tomto roku. Organizátori, ktorými boli okrem organizácie Wings for Life aj mesto Žilina, Považskú múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj sa vyjadrili, že by na tento beh radi nadviazali aj v budúcnosti.

„Toto podujatie je jedinečné v tom, že sa beží na celom svete v jednom momente. My sme začínali o jednej popoludní, v Japonsku štartovali pri západe slnka, v Amerike zas pri jeho východe. Keďže je to prvý ročník, účasť nebola extra veľká. Ide však o to, že sme toto podujatie dostali do Žiliny, ľudia urobili niečo pre svoje zdravie, zabehali si v krásnom počasí pre dobrú vec a veríme, že sa táto myšlienka rozšíri viac do okolia,“ povedal Matej Franek, referent športu mesta Žilina.

Výsledky troch najlepších mužov a žien

Muži: 1. Roman Chromek – 31,16 km

2. Samuel Balcár – 28,10 km

3. Boris Peško – 26,60 km

Ženy: 1. Ivona Hodasová – 15,34 km

2. Miroslava Gáborová – 14,51 km

3. Vierka Bysterská + Lucia Ďuranová – 14,30 km