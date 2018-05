Regionálny a oblastný futbal: Person dvoma gólmi v šlágri kola zariadil výhru Rajca

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite, no zdalo sa jej to málo. Necítila sa byť dostatočne pripravená na život a do práce. „Ale čo ma desilo najviac, bola presná predstava mojej budúcnosti a stereotypu: nájdem si vlastný byt, zamestnám sa, usadím sa a potom sa jedného dňa zobudím a budem mať 65 rokov,“ hovorí ERIKA BELOPOTOČANOVÁ z Tvrdošína – Medvedzia. A tak sa rozhodla ideál rutiny a stability zmeniť.