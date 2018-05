Atléti ŠKP Žilina boli v akcii na pretekoch v Dubnici nad Váhom

Viacerí dosiahli medailové pozície a zlepšili svoje osobné rekordy.

6. máj 2018 o 11:46 Roman Coma

Po doraste a mladších žiakoch absolvovali svoje prvé kolo súťaže družstiev Stredoslovenského kraja aj starší žiaci a prípravka. Preteky sa konali 28. apríla za slnečného počasia v Dubnici nad Váhom a ani v týchto kategóriách sa pretekári ŠKP Žilina nestratili.

V kategórii prípravka nás reprezentovali: Duháčková, Hudecová, Ponechalová, Brozová, Matejička, Bauček, Briš, Raab a Krajčovič. V kategórii starší žiaci to boli pretekári: Nochtová, Tarjanyová, Šmehílová, Simová, Kotianová, Ondrejík, Lorinc, Hudec, Michlík, Bačík a Oláh.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Mládežnícke zlato získali strelci z Hôrok

Tréneri boli so všetkými pretekármi spokojní, viacerí podali svoje maximálne výkony a vytvorili si nové osobné rekordy. V kategórii prípraviek najviac zaujal výkon Sašky Duháčkovej – 60 m finále A: druhé miesto, skok do výšky 123 cm: osobný rekord a prvé miesto. Emma Hudecová získala na 60 m finále B druhé miesto a v skoku do diaľky s výkonom 317 cm vytvorila svoj osobný rekord. Filip Matejička obsadil v hode kriketovou loptičkou 4. miesto, v skok do diaľky konečne prekonal hranicu troch metrov – 304 cm, čo mu stačilo na 12. miesto. Tomáš Briš si pripísal hneď na svojich prvých pretekoch finálovú účasť – 60 m finále B – 3. miesto a skok do diaľky, finále: 7. miesto.

V kategórii starších žiakov Lenka Kotianová suverénne ovládla beh na 2000 m skoro s minútovým náskokom pred druhou pretekárkou. Ivo Ondrejík vylepšil osobák na 800 m a zaslúžene získal 1. miesto, v behu na 150 m skončil siedmy. Ďalej zaujal výkon Michala Bačíka, ktorý ako mladší žiak v skoku do diaľky skončil na 5. mieste. Sára Šmehílová v behu na 300 získala 3. miesto a urobila svoj osobný rekord, 150 m – 8. miesto.

Štafetové behy absolvovali všetky kategórie chlapci aj dievčatá – starší žiaci Bačík, Oláh, Hudec, Michlík, prípravka žiaci Briš, Matejička, Bauček, Raab a prípravka dievčatá Duháčková, Hudecová, Brozová, Ponechalová obsadili zhodne pekné 3. miesto. Staršie žiačky Kotianová, Simová, Šmehílová, Nochtová v silnej konkurencii obsadili 6. miesto.