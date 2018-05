Polopodzemné kontajnery majú zamedziť diviakom hostiť sa odpadkami

5. máj 2018 o 10:24 Tlačová správa

ŽILINA. Poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili opatrenia boja proti divej zveri z pera Martina Kapitulíka. Najdôležitejšou časťou je podľa predkladateľa vybudovanie špeciálnych smetných nádob. S neustále sa zvyšujúcou produkciou komunálnych odpadov sa čoraz častejšie stretávame s veľkým množstvom nádob na komunálny odpad v meste. Štandardné riešenie spôsobuje, že pri jednom bytovom dome nájdeme aj desať nádob na zmiešaný komunálny odpad a pre separovaný zber. Množstvo smetiakov, ako aj ich technický stav je ale alarmujúci. Najmä na Hájiku sú takéto nádoby doslova krmoviskom pre diviaky. Poslanec Kapitulík prišiel s plánom ako situáciu vyriešiť.

(zdroj: MARTIN KAPITULÍK)

V okolí stojísk kontajnerov sa hromadí odpad, zápach a nečistota. Preplnené smetné nádoby a neporiadok okolo stanovíšť pre kontajnery sú zdrojom potravy pre celé skupiny diviakov. Potvrdzujú to aj pravidelné očité svedectvá obyvateľov Hájika. „Minule som dokonca pri venčení psa videla ako si stará diviačica prevrátila kontajner a so svojimi mladými si následne pochutnávali. Keď sme s mužom robili rámus stará sa trošku vzdialila ale mladé nič, hostili sa ďalej, “ hovorí obyvateľka Hájika Mária. Podľa poslanca Martina Kapitulíka sú takzvané polopodzemné kontajnery ideálny spôsob ako zabrániť diviakom kŕmiť sa odpadkami.

(zdroj: MARTIN KAPITULÍK)

Pozitívne skúsenosti majú s nimi aj mestá na Slovensku ako Trnava, Nitra, či Čadca. „Na rade je aj Žilina, poslanci schválili môj zámer vybudovať takéto kontajnery pilotne na sídlisku Hájik. Je to moderné, ale najmä praktické riešenie. Nádoby sú zapustené v zemi, čiže divá zver sa k odpadu nedostane. Vyzerajú veľmi esteticky, odpad v nich nezapácha. Čo je však rovnako dôležité, vieme získať priestor napríklad na nové parkovacie miesta a bez zásahu do zelene. Mojim cieľom je, aby takéto nádoby boli v celej Žiline, nielen v oblastiach ohrozených divou zverou,“ hovorí poslanec Kapitulík. Okrem toho, že takéto smetné nádoby dobre vyzerajú, šetria aj verejné financie a priestor, dokonca vedia byť smart. Podľa Kapitulíka nie je problém, aby boli vybavené čidlami a jednoducho upozornia, že sú naplnené. Ich kapacita je výrazne väčšia ako u štandardných kontajnerov. Navrhované riešenie je vhodné aj pre deti a zdravotne znevýhodnených občanov. Vhadzovací otvor je v dostupnej výške a realizované sú tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup. V súčasnosti sa na sídlisku Hájik nachádza 67 oficiálnych stanovíšť pre kontajnery, na ktorých je umiestnených spolu 275 kusov 1100 litrových zberných nádob na jednotlivé druhy odpadu. „Pri konzervatívnom odhade, rešpektujúc minimálnu a maximálnu vzdialenosť kontajnerových stanovíšť od obydlí, by sme vedeli v prípade Hájika hovoriť o približne 20 stanovištiach pre 90 polopodzemných kontajnerov v objeme od 3m3 do 5m3, tak, že na každom kontajnerovom stanovišti by boli jeden až dva kontajnery na zmesový komunálny odpad a po jednom kontajneri na papier, plast a sklo,“ doplnil Kapitulík.