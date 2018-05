Mládežnícke zlato získali strelci z Hôrok

Športoví strelci z Hôrok dosiahli výrazné úspechy na Majstrovstvách Slovenska mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní.

4. máj 2018 o 13:41 Dominika Mariňáková

Druhý víkend po Veľkej noci bol streleckým sviatkom pre mládež z celého Slovenska. V dňoch 13. – 15. apríla 2018 sa v obci Svätý Peter, v okrese Komárno, pod patronátom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenského streleckého zväzu uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mládeže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní.

Organizátori súťaže zabezpečili výborné podmienky a vytvorili príjemnú atmosféru v priestrannej hale pri ZŠ s MŠ Svätý Peter. Podujatia sa počas troch dní zúčastnilo 215 strelcov zo základných škôl, osemročných gymnázií a športovo-streleckých klubov z celého Slovenska. Mladí strelci si svoju účasť na majstrovstvách museli vybojovať na kvalifikačných súťažiach, ktoré sa konali od októbra 2017 do konca marca 2018. cez kvalifikačné sito postupových súťaží sa v tomto roku prebojoval rekordný počet sedemnástich strelcov zo ZŠ s MŠ a ŠSK Hôrky.

Strelci z Hôrok zúročili dôslednú a svedomitú prípravu z celej sezóny a dokázali nielenže zopakovať, ale ešte výrazne zlepšiť minuloročné dosiahnuté výsledky. Získali šesť titulov majstrov Slovenska, štyri umiestnenia na striebornej priečke a dvakrát bronz.

Najúspešnejšia výprava

Mladí strelci, ktorí reprezentovali svoju školu ZŠ s MŠ Hôrky, získali za dosiahnuté výsledky a medailové umiestnenia v disciplíne VzPu Slávia 30 Cenu prezidenta Slovenského streleckého zväzu Miloslava Bencu a boli vyhodnotení ako najúspešnejšia športovo-strelecká výprava spomedzi všetkých zúčastnených škôl z celého Slovenska.

O zisk tohto ocenenia sa zaslúžili v disciplíne vzduchová puška Slávia N+30 výstrelov: Staršie žiačky: 1. miesto Lucia Krišťaková nástrelom 295 bodov, 3. miesto Terézia Belancová nástrelom 291 bodov.

Mladšie žiačky: 1. miesto - Klára Urbaníková nástrelom 295 bodov, 2. miesto - Soňa Jahvodková nástrelom 292 bodov a 4. miesto - Sára Chládeková nástrelom 282 bodov.

Mladší žiaci: 1. miesto - Samuel Súkeník nástrelom 290 bodov, 3. miesto - Adrián Jahvodka nástrelom 286 bodov.

Starší žiaci: 4. miesto - Martin Gottas nástrelom 288 bodov.

Najvyššie hodnotenou súťažou je súťaž družstiev, v ktorej záleží na výsledku trojčlenného družstva. V tejto najcennejšej súťaži, v kategórii mladších žiakov, si titul majstrov Slovenska vybojovalo družstvo ZŠ s MŠ Hôrky v zložení Soňa Jahvodková, Samuel Súkeník, Sára Chládeková. Týmto výsledkom obhájili svoje minuloročné prvenstvo.

V kategórii starších žiakov získalo družstvo ZŠ s MŠ Hôrky v zložení Lucia Krišťaková, Terézia Belancová a Tobias Frátrik po veľmi dobrom výkone striebornú medailu a titul vicemajstrov Slovenska.

Dôkladnejšie hodnotenie

V nedeľu, 15. apríla, pokračovala súťaž disciplínou VzPu ISSF 40 ľah. V tejto disciplíne sa strieľa na medzinárodné terče, veľkosť desiatkového kruhu ako najvyššieho zásahu je bodka s rozmerom 0,5 mm. V tomto roku sa v disciplíne zaviedla zmena pravidiel, celkový výsledok strelca sa po novom hodnotí na desatiny. Ak doteraz hodnota najvyššieho zásahu bola desiatka, v novom hodnotení záleží na vzdialenosti zásahu od absolútneho stredu terča a presný centrový zásah terča je hodnotený ziskom 10,9 bodov.

Vyhodnotenie zásahu prebieha cez elektronické zariadenie ASKOR, ktoré strelcovi na monitore zobrazuje umiestnenie rany a hodnotu zásahu. Každý strelec počas súťaže pozná svoje aktuálne poradie, čo výrazne prispelo k atraktivite streleckej súťaže a preverilo aj psychickú odolnosť strelcov.

V súťaži družstiev, v kategórii do 16 rokov sa výber ŠSK Hôrky v zložení Viktória Habáňová, Simona Belková a Lucia Slivková zaslúžil o vytvorenie ustanovujúceho slovenského rekordu nástrelom 1254,2 bodov. Dievčatá získali prvé miesto a titul majstrov Slovenskej republiky.

V súťaži družstiev sa predstavil tím Hôrok aj v kategórii do 14 rokov. Klára Urbaníková, Soňa Chládeková a Tobias Frátrik nástrelom 1246,5 bodov obsadili striebornú priečku.

V súťaži jednotlivcov v kategórii dievčat do 14 rokov vybojovala Klára Urbaníková v disciplíne vzduchová puška ISSF 40 ľah nástrelom 418,7 bodov zlatú medailu a už druhý titul majstra Slovenska v tomto roku. Jej výsledok sa zároveň stal novým slovenským rekordom v tejto disciplíne.

Trojnásobná majstrovská radosť

V kategórii do 16 rokov získala nástrelom 419,9 bodov striebornú pozíciu Viktória Habaňová. Víťazstvo jej uniklo len o vlások, ktorý mal v tomto prípade hodnotu jednej desatiny bodu.

Súčasťou národného šampionátu je aj vyhlásenie výsledkov dlhodobej súťaže s názvom Národná liga mládeže (NLML). V nej o poradí rozhoduje súčet troch najlepších výsledkov dosiahnutých počas aktuálnej sezóny.

V disciplíne VzPu ISSF 40 ľah, v kategórii dievčat do 16 rokov nastala výnimočná situácia. Hneď tri dievčatá mali rovnaký súčet troch výsledkov (1199 bodov – 400, 400, 399) a napokon tak boli udelené tri prvé miesta. Ich držiteľkami sa stali členky ŠSK Hôrky: Simona Belková, Viktória Habáňová a Luciaa Krišťaková. V kategórii chlapcov do 14 rokov sa v tejto disciplíne zas darilo víťaznému Tobiasovi Frátrikovi.

Výsledky strelcov ŠSK Hôrky v ďalších kategóriách:

VzPu Slávia 30, dievčatá do 14 rokov: 1. miesto Soňa Jahvodková.

VzPu Slávia 30, chlapci do 14 rokov: 1. Samuel Súkeník, 3. Tobias Frátrik.

VzPu ISSF 40 ľah do 16 rokov, družstvá: 1. ŠSK Hôrky.

VzPu ISSF 40 ľah do 14 rokov, družstvá: 1. ŠSK Hôrky.

V disciplíne VzPu Slávia 30 mali Hôrky hneď dve družstvá v prvej trojke, prvý skončil tím ŠSK Hôrky „A“, na treťom mieste zas ŠSK Hôrky „B“.

Na dosiahnutých výsledkoch majú zásluhu tréneri ŠSK Hôrky Ondrej Grečnár, Miroslav Grečnár a dlhodobá dobrá spolupráca so ZŠ s MŠ Hôrky, ako aj podpora činnosti klubu od obecného úradu Hôrky.