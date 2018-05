Mesto zverejnilo program Staromestských slávností

Najväčšie lákaldá ešte nie sú známe.

3. máj 2018 o 13:56 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už o necelý mesiac sa bude v Žiline konať najväčšie kultúrne podujatie roka. Mesto nateraz zverejnilo štvrtkový program na Mariánskom námestí (31. mája 2018). Najväčšia pozornosť sa prirom sústreďuje na štvrtkový a piatkový večerný koncert na Námestí Andreja Hlinku, ktorý býva plný zaujímavých mien interpretov a skupín. Pre mesto ho organizuje extérna agentúra. Program zverejnia už čoskoro.

10:30 - ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Jarná

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Suvorovova

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Ku škôlke (Zádubnie)

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK – MŠ, Lietavská Svinná

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK - MŠ Nám. J. Borodáča

11:30 - MŠ, Kultúrna (Zástranie)

11:48 - DFS Kolárik

12:00 - Ľudový súbor ZUŠ L. Árvaya

12:20 - Tanečný odbor ZUŠ L. Árvaya

12.35 - SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov

13.00 - Dychové okteto

13.20 - Školský orchester ZUŠ Ferka Špániho

13.50 - Sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya

14.15 - DH Fatranka

15.00 - Otvorenie a krst knihy

15.40 - The Dudes Of Ellington

16.55 - Big band žilinského konzervatória

18.00 - René Lacko a Down town band

19.30 - La3no Cubano

21.00 - Banda Americano