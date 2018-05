Vydarený víkend žilinských futbalistiek, vyhrali žiačky, juniorky aj ženy

Všetky družstvá ešte majú šancu zabojovať o medailové pozície.

3. máj 2018 o 19:37 Ladislav Németh

I.liga vo futbale žien: Upevnili postavenie na štvrtom mieste

V dohrávke 12. kola privítali futbalistky ŠKF VIX Žilina na svojom domácom štadióne v Dolnom Hričove nepríjemný Prešov. V trochu nervóznom zápase vyhrali Žilinčanky dvojgólovým rozdielom, ale o toto víťazstvo sa museli dosť pobiť s agilným súperom. Domáce si týmto víťazstvom upevnili postavenie na štvrtom mieste, priblížili sa opäť k Myjave a oprášili nádej bojovať o tretiu priečku práve s Myjavou.

ŠKF VIX ŽILINA - PREŠOV 2:0 (1:0)

Góly: 41. Žitňáková, 68. Kucharčíková (z 11 m)

Zostava ŠKF VIX: Červíková, Mráziková, Kucharčíková, Pagáčová, Tomčíková (75. Čudrnáková), Belásová, Škorvánková, Jančová, Valová, Žitňáková, Obetková. Tréner: Marián Dlobík.

Futbalistky ŠKF Vix začali tlakom, ale proti obetavo brániacim súperkám sa nevedeli dostať do šancí a vytúženého vedenia. Až v závere polčasu sa presadila Žitňáková a získala vedenie, s ktorým sa išlo do kabín. Potom sa hra prelievala hore dolu, ale viac aktivity bolo na našich kopačkách. V 68. minúte po kombinácii vnikla do šestnástky súpera Obetková, ktorú obrankyňa zrazila na zem a nasledoval pokutový kop. Ten bezpečne premenila Kucharčíková strelou do šibenice a Žilinčanky viedli o dva góly. Na tomto stave sa už do konca nič nezmenilo a tak domáce zaknihovali ôsme víťazstvo v súťaži a vykresali nádej na boj o tretie miesto. V ňom sa môže mnoho vyjasniť už v nedeľu, keď pocestujú do Myjavy.



Tabuľka po 14. kole



1. Slovan 14 13 0 1 55: 8 39

2. Bardejov 13 13 0 0 55: 8 39

3. Myjava 13 9 0 4 41:20 27

4. ŠKF VIX Žilina 14 8 1 5 27:21 25

5. NMŠK 13 7 1 5 21:21 22

6. FC Nitra 14 5 0 9 29:36 15

7.Ružomberok 14 3 4 7 24:35 13

8. B. Bystrica 13 1 4 8 8:28 7

9. Prešov 14 1 3 10 11:51 6

10. Michalovce 14 1 1 12 11:54 4

Program 15. kola:

Sobota, 5.5. 2018: Bardejov – Nitra, NMŠK Bratislava - SLC B. Bystrica, Michalovce – Slovan Bratislava, Ružomberok – Prešov.

Nedeľa, 6. 5. 2018: Spartak Myjava - ŠKF VIX Žilina.

I.liga vo futbale junioriek: Sedemgólovou nádielkou na štvrtú priečku

Po zápase žien odohrali svoju dohrávku s Prešovom aj juniorky ŠKF VIX Žilina. Po zlepšenom výkone hlavne v druhom polčase nakoniec zvíťazili nad svojimi súperkami vysoko 7:1.

ŠKF VIX ŽILINA - PREŠOV 7:1 (2:1)

Góly: Sirejová 3, Ukropová, Čechová, Kubašková, Hauerová - Marušová.

Zostava ŠKF VIX: Čechová – Lušňáková, Halúsková, Ukropová, Krajčíová, Holienková, Kubašková, Staníková, Sirejová, Hujová, Hauerová. Tréner: Laco Németh.

Družstvo junioriek ŠKF VIX Žilina po súboji s Prešovom. (zdroj: ŠKF VIX Žilina)

Mladé Žilinčanky začali tlakom, ale do vedenia išli, paradoxne, súperky po chybe obrany. Našťastie, vyrovnanie prišlo skoro, keď po peknej akcii Sirejová popri brankárke vsietila gól. Vzápätí Ukropová strhla vedenie na stranu domácich a ich najtesnejším náskokom skončil aj polčas. Po prestávke sa už hralo viac-menej na jednu bránku, futbalistky Žiliny pridali postupne ešte päť gólov, takže z toho bola nakoniec sedmička. Hetrikom sa blysla Sirejová.



Tabuľka po 14. kole



1. Slovan 14 12 1 1 74: 5 37

2. Bardejov 13 11 1 1 80: 3 34

3. Myjava 13 10 0 3 42:9 30

4. ŠKF VIX Žilina 14 8 1 4 33:16 26

5. Nitra 14 8 1 5 31:14 25

6. B. Bystrica 13 7 1 5 47:21 22

7. Ružomberok 14 3 1 10 11:56 10

8. Michalovce 14 1 2 11 9:74 5

9. Prešov 14 1 1 12 7:70 4

10. NMŠK 13 0 2 11 6:72 2

Program 15. kola:

Sobota, 5.5. 2018: Bardejov – Nitra, NMŠK Bratislava - SLC B. Bystrica, Michalovce – Slovan Bratislava, Ružomberok – Prešov.

Nedeľa, 6. 5. 2018: Spartak Myjava - ŠKF VIX Žilina.

Dve víťazstvá a nádejné výkony mladých Žilinčaniek

Stredoslovenská futbalová liga žiačok odštartovala jarnú časť miniturnajom v Liptovskom Mikuláši, na ktorom štyria účastníci odohrali po dva zápasy. Príjemne prekvapili značne omladené Žilinčanky, ktoré po dvoch výhrach nad Martinom a Liptovským Mikulášom získali šesť bodov a poskočili na tretie miesto v tabuľke súťaže. Okrem víťazstiev potešili najmä ich výkony, ktoré sú pri ich raste prísľubom do budúcnosti. Najbližší turnaj ligy žiačok sa hrá 7. mája v Ľubochni.

Žiačky ŠKF VIX Žilina na turnaji v Liptovskom Mikuláši zaujali dobrými výkonmi. (zdroj: ŠKF VIX Žilina)

Výsledky 7. turnaja

Ružomberok – L. Mikuláš 5:0 (3:0)

Góly: R. Žihľavníková 2, Konfálová 2, Mikulková.

ŠKF VIX Žilina – FOMAT Martin 1:0 (1:0)

Gól: Gancárová.

ŠKF VIX Žilina – L. Mikuláš 4:2 (2:1)

Góly: Ďatková (11m), Michalcová, Kubíková, Šusteková – Tomčíková, Žuffová

Ružomberok – FOMAT Martin 2:1 (1:0)

Góly: Konfálová, L. Žihľavníková – Laurinčíková

Aktuálna tabuľka

1. Banská Bystrica 6 6 0 0 65: 2 18

2. Ružomberok 7 6 0 1 29: 8 18

3. ŠKF VIX Žilina 7 4 1 2 15:17 13

4. Fomat Martin 7 3 1 3 21:18 10

5. Podbrezová 5 1 0 4 14:21 3

6. Lučenec 3 0 0 3 0:29 0

7. L. Mikuláš 7 0 0 7 3:52 0

Program nasledujúceho turnaja, pondelok, 7. mája 2018 - Ľubochňa: 9:00 h. Ružomberok - Martin, 9:50 h. ŠKF VIX Žilina - Lučenec, 10:40 h. Ružomberok - Podbrezová, 11:30 ŠKF VIX Žilina - Ružomberok, 12:20 h. Martin - Lučenec, 13:10 h. Podbrezová - ŠKF VIX Žilina.