Regionálny a oblastný futbal: Bánová strelila sedem gólov, Petrovice dokonca deväť

V II. triede padol v jednom stretnutí rovný tucet gólov, III. A trieda má po víkende nového lídra.

30. apr 2018 o 13:58 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek, Martin Gonek

III. liga: Teplička podľahla favoritovi

Teplička nad Váhom – Rimavská Sobota 1:2 (1:2)

Góly: 28. Ozimý – 33. Fajčík, 43. Vargic. Rozhodoval Kolofík, 100 divákov. ŽK: Kapusniak, Hložný – Kočijašević.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň (53. Kubica), Blaščik, Ozimý, Pleva, Hložný, Bugala R. (82. Hronec), Zajac, Kapusniak, Vrábel (53. Masnica), Líška.

Prvý súboj medzi Tepličkou a Rimavskou Sobotu sa skončil víťazne pre Rimavskú Sobotu, no domáci chceli aj napriek úlohe outsidera potrápiť favorizovaných hostí. Prvý gól prišiel v 28. minúte, keď Prošovského prekonal Ozimý. Následne hostia zvýšili tempo. Odmenou im bol vyrovnávajúci gól z kopačky Fajčíka. Dve minúty pred koncom prvého polčasu využil nepozornosť domácej obrany Vargic a poslal hostí do vedenia. V druhom polčase sa domáci snažili vyrovnať, no Prošovského už neprekonali. Rimavská Sobota potvrdila úlohu favorita a odváža si z Tepličky tri body.

Ostatné výsledky: Krásno nad Kysucou – Martin 2:2, Lučenec – Žarnovica 0:2, Liptovský Hrádok – Fiľakovo 1:0, Námestovo – Nová Baňa 2:0, Banská Bystrica – Oravské Veselé 1:0, Kalinovo – Čadca 0:1, Liptovská Štiavnica – Detva 3:2.

1. B. Bystrica 21 14 5 2 40:14 47

2. Lučenec 20 13 2 5 39:21 41

3. Rim. Sobota 21 12 3 6 60:30 39

4. Lip. Hrádok 20 12 3 5 44:29 39

5. Martin 21 9 6 6 42:30 33

6. Námestovo 21 9 6 6 37:26 33

7. Kalinovo 20 11 0 9 31:23 33

8. Žarnovica 22 9 4 9 26:31 31

9. L. Štiavnica 21 9 3 9 22:33 30

10. Or. Veselé 20 9 2 9 25:24 29

11. Čadca 20 7 5 8 33:32 26

12. K. n. Kysucou 21 7 4 10 26:36 25

13. Teplička 21 6 5 10 29:36 23

14. Nová Baňa 21 5 4 12 30:46 19

15. Fiľakovo 21 5 1 15 20:46 16

16. Detva 21 2 1 18 21:68 7

IV. liga: Terchová deklasovala Kysucu