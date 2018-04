V Žiline sa rozhodlo o víťazoch celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti

Najvyšší počet bodov za projekty získal Banskobystrický kraj.

ŽILINA. Stredoškolská odborná činnosť patrí medzi tradičné a najrozšírenejšie súťaže. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných študentov vo veku od 15 do 21 rokov a podporovať ich v tvorivej činnosti a hľadaní inovatívnych riešení v konkrétnych oblastiach. Jej úspešnosť potvrdzuje aj fakt, že v minulom roku prekročil počet zapojených študentov hranicu 5 000 z viac ako 400 stredných škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 40.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) už v septembri 2017. Odvtedy sa študenti stredných škôl mali možnosť prihlásiť so svojimi originálnymi projektami s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločenskovedným zameraním. Tento rok bolo schválených 17 súťažných odborov.

Víťazi. (zdroj: UNIZA)

Cesta do finálového kola však nebola jednoduchá. Práce museli byť natoľko originálne a inovatívne, aby prešli školskými kolami, okresnými kolami a krajskými prehliadkami. Z 8 krajov postúpilo na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich (2 žiaci z príslušného kraja do 17 vyhlásených odborov), celkom 34 študentov z každého kraja. O všetkom sa však rozhodlo počas celoštátnej prehliadky v dňoch 24.-27.apríla 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA), ktorá tento akademický rok oslavuje 65.výročie svojho založenia.

„Som veľmi rád, že 40.ročník celoslovenského kola SOČ sa konal práve na našej Žilinskej univerzite. Vidieť toľkých nadaných stredoškolákov zanietených pre inovatívne myšlienky bolo pre nás v mnohom motivujúce a inšpirujúce. Náš cieľ bol splnený – vytvoriť študentom aj komisii čo najlepšie podmienky pre prezentáciu ich prác a zároveň ich osloviť pre budúcu spoluprácu s nami,“ povedal po slávnostnom vyhodnotení doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Slávnostné vyhodnotenie. (zdroj: UNIZA)

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý každoročne organizuje SOČ na celoštátnej úrovni, ju vníma ako dlhoročnú tradíciu sprevádzanú neustále rastúcim záujmom stredoškolákov. Tento rok sa do SOČ prihlásilo 4 917 študentov s počtom 3 712 prác z 338 škôl. Oproti minulému roku je to o 34 študentov viac. Pri pohľade do minulosti, ale aj vnímaním neustáleho záujmu budúcich maturantov o túto súťaž, je zrejmé, že treba dávať priestor mladým ľudom k sebarealizácii, nakoľko ich prínos môže byť v budúcnosti pridanou hodnotou aj pre celú spoločnosť.

Odborná komisia mala ako každý rok neľahkú úlohu. Určiť tých najlepších. Najvyšší počet bodov za projekty v rámci krajov získal Banskobystrický kraj, na druhom mieste sa umiestnil Prešovský kraj a tretie miesto získal Nitriansky kraj. Víťazi jednotlivých kategórii sú umiestnení v tabuľke. Niektorí z víťazov sa zúčastnia celoštátnej prehliadky SOČ v Českej republike v meste Olomouc.

Po slávnostnom vyhodnotení odovzdal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA putovnú valašku Ing. Jozefovi Eperješimu, riaditeľovi SOŠ automobilovej v Košiciach, ktorá bude miestom budúceho 41.ročníka celoštátneho kola SOČ.