Marines triumfovali v Beskydskej hokejovej lige

Nedávno skončený premiérový ročník Beskydskej hokejovej ligy (BHL) ovládli hokejisti zo Žiliny.

29. apr 2018 o 12:13 Dominika Mariňáková

Tím Marines Žilina sa rozhodol prihlásiť do súťaže, ktorej zápasy sa odohrávali v MM Aréne v Krásne nad Kysucou po tom, čo mal podobné skúsenosti už z pôsobenia v krajskom meste.

„Pred dvoma rokmi som sa rozhodol, že založím tím. Podmienkou v amatérskej lige v Žiline bolo, že ju môžu hrať hráči, ktorí sú najmenej päť rokov bez profesionálneho hokeja. Zakrátko sa však ten počet rokov zdvihol na desať,“ vysvetľuje manažér tímu Michal Bučo.

Do súťaže v Žiline teda zapojili iných hokejistov, ktorí túto podmienku spĺňali a pôvodná partia sa rozhodla vyskúšať šťastie na kysuckom ľade. „Prakticky sme tam šli všetci z jednej generácie, čo sme kedysi hrávali hokej, azda s výnimkou dvoch – troch hráčov. Teraz teda máme dva tímy, áčko hrá v Krásne, béčko v Žiline,“ dopĺňa Bučo.

V BHL, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Hokejparku, súťažili štyri tímy. Okrem ďalšieho žilinského tímu HC Angels bojovali o celkové prvenstvo ešte Falcons Čadca a Panteri z Považskej Bystrice. Práve tí aktuálneho majstra najviac potrápili: „S nimi sme hrali vyrovnané zápasy. Prvý sme prehrali o tri góly, druhý o gól. Vo finále sme boli už poučení z našich chýb z predošlých zápasoch, dali sme do toho všetko a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali. Ale klobúk dole aj pred Považskou Bystricou. Chodievali na zápasy v malom počte a vždy nás veľmi potrápili. Vo finále sa možno ukázala moja taktika hrať celú ligu na tri lajny, čiže sme mali viac síl a využili sme to.“

Štart novej sezóny je naplánovaný na september, organizátori chcú ligu rozšíriť na dve. Michal Bučo už teraz avizuje účasť mužstva Marines i majstrovské ambície: „Určite sa prihlásime aj do ďalšieho ročníka. Do áčka pribudne pár nových posíl, ktorým uplynú dva roky pauzy od profesionálneho hokeja, čiže náš tím bude ešte silnejší a naším cieľom bude jednoznačne prvé miesto. Chcel by som sa ešte poďakovať za pomoc pri skladaní a manažovaní oboch tímov Tomášovi Krupovi a Maťovi Sojkovi.“

Zostava Marines: Michal Bučo, Michal Sapieta, Tomáš Krupa (C), Marek Januš, Ivan Krupa, Norbert Mičík, Dávid Bajanik, Jakub Kubík, Jozef Reguli, Michal Lacko, Patrik Hrebeňar, Partik Holák, Adrián Krupa, Michal Krupa, Marek Bačik, Filip Praženica, Martin Sojko, Matúš Dodok, Ivan Gajdošik, Matej Tojčik, Juro Šuda, Marcel Korp, Martin Kuric, Martin Melo, Lukáš Petrek, Tomáš Šimik, Samuel Kocian, Tibor Schneider.