Do štvorice všetko dobré

Samuel Mráz sa po sobotňajšom zápase osamostatnil na čele ligovej tabuľky najlepších strelcov.

29. apr 2018 o 12:03 TASR, Dominika Mariňáková

Po štvrtýkrát v apríli opäť proti rovnakému súperovi. Žilinčania si v uplynulých týždňoch proti Ružomberku pripísali na konto výhru, remízu i prehru s týmto súperom, zápas 7. kola nadstavbovej časti skupiny o titul mal rozhodnúť o naklonení štatistiky na tú či onú stranu, prípadne o jej vyrovnané pokračovanie.

Po tesnej prehre z minulého týždňa sa hráči MŠK chceli revanšovať svojim fanúšikom. Výhrou by zároveň zabezpečili pokračovanie štatistiky, ktorá platí od príchodu trénera Adriána Guľu do MŠK Žilina. Pod jeho pôsobením mužstvo ešte neprehralo doma viac ako dve ligové stretnutia v rade.

Liptáci pricestovali na duel v pozmenenej zostave oproti tým predošlým, ich tréner Norbert Hrnčár po stretnutí priznal, že viacero futbalistov šetril na utorkové finále Slovenského pohára. Práve hostia mohli ako prví otvoriť skóre, keď Kunca v siedmej minúte opečiatkoval konštrukciu Volešákovej bránky. V nasledujúcich minútach bolo horúco na opačnej strane. Brankár Macík postupne zlikvidoval šance Škvarku, Hancka, či Káčera, no na strelu Samuela Mráza z 30. minúty smerovanú k opačnej žrdi už nedosiahol. V závere prvej časti hry sa v sľubnej príležitosti ocitol Mihalík, ktorého však Macík vychytal.

Jarná posila MŠK sa z gólu tešila až po zmene strán. Útok potiahol po pravej strane kapitán Škvarka, neulakomil sa na strelu, presnou prihrávkou našiel naľavo Mihálika a ten pohodlne zakončil. Nasledovala séria striedaní a v nadstavenom čase predsa len ešte raz radosť domácich. Rýchly prienik do obrany Ružomberku priniesol Holúbekovu nahrávku na Mráza, ktorý zvýšil na 3:0 a so šestnástimi gólmi je aktuálne najlepším strelcom Fortuna ligy.

Tréner Žiliny Adrián Guľa po zápase vyjadril spokojnosť: „Cenné víťazstvo, jednoznačné a zaslúžené. Pomalší vstup do zápasu bol spôsobený naším horším sebavedomím, pretože naposledy sme zápas nedotiahli do víťazného konca. Gól nám pomohol, hra sa otvorila, a potom to bol festival zahodených šancí. Po prvom polčase to mohlo byť 4:1 a mohlo byť rozhodnuté. Chlapci však museli aspoň šliapnuť poriadne na plyn. Rozhodujúca bola šanca hostí, ktorí mohli vyrovnať na 1:1, ale nepremenili ju, naopak, po výborných finálnych prihrávkach sme sa tešili my. Vážime si víťazstvo, je veľmi cenné.“

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)

Góly: 30. a 90.+ Mráz, 64. Mihalík ŽK: 68. Diaz – 52. Kupec. Rozhodoval Marhefka. 1 508 divákov.

ŽILINA: Volešák – Vallo, Králik, Hancko, Kubík – Káčer, Diaz (72. Pečovský), Škvarka (77. Bichakhchyan) – Jánošík (83. Holúbek), Mráz, Mihalík.

RUŽOMBEROK: Macík – Čurma, Maslo (69. Jonec), Menich, Kupec – Takáč, Qose (57. Ľupták), Kostadinov – Daniel (46. Gerec), Čapek, Kunca.

Ostatné výsledky: Dunajská Streda – Trenčín 0:3, Slovan Bratislava – Spartak Trnava 2:1.

1. Trnava 29 19 4 6 39:20 61

2. D. Streda 29 15 9 5 42:29 54

3. Slovan 29 15 8 6 54:34 53

4. Žilina 29 15 2 12 53:47 47

5. Trenčín 29 13 6 10 69:44 45

6. Ružomberok 29 9 10 10 34:32 37