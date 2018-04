V Radoli sa zrazil kamión s osobným autom

Pri zrážke sa kamionista prevrátil do priekopy.

26. apr 2018 o 14:08 Branislav Koscelník

RADOĽA. Zranením vodiča skončila ranná dopravná nehoda n Kysuciach. Na "ceste smrti" sa po pol siedmej zrazilo osobné vozidlo s kamiónom.

29-ročný vodič zo Žiliny viedol osobné motorové vozidlo Škoda Octavia v smere z Čadce na Žilinu. Podľa dostupných informácií prešiel do protismeru a narazil do kamiónu Volvo, ktoré viedol 31-ročný kamionista. Pri zrážke sa prevrátil s nákladom do priekopy. Vodič osobného auta zostal po nehode zakliesnený.

"Pri nehode došlo k prevráteniu návesu kamióna a jedna osoba ostala zakliesnená v osobnom vozidle. Hasiči vyslobodili zakliesnenú osobu a pokračovali v prácach na sprejazdnenie vozovky," informoval hovorca hasičov Marek Panák.

Pri dopravnej nehode utrpel vodič osobného motorového vozidla predbežne ľahké zranenia. Alkohol u vodičov nezistili. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 47-tisíc eur.