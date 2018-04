Čaro dedinských štadiónov: Varínsky praskal vo švíkoch, keď prišli belasí, v Dlhom Poli ho využívajú aj na Cyklodeň

Poďte spolu s nami objaviť príbehy, ktoré skrývajú futbalové štadióny v regióne.

25. apr 2018 o 12:56 Radoslav Blažek, Dominika Mariňáková

Od Bytče cez Rajec a Žilinu až po Kysuce. Futbalové štadióny v obciach či v mestečkách boli v minulosti spoločne s kostolom a krčmou centrom diania.

Aj dnes, najmä počas futbalových víkendov, si na ne nájdu cestu mnohí športoví priaznivci. Našli sme si aj MY a v našom seriáli vám predstavíme jednotlivé ihriská, na ktorých futbalisti z miest či dedín víkend čo víkend reprezentujú svoje klubové farby. V prvej časti nášho seriálu zavítame do Varína, do Dlhého Poľa, do Krásna nad Kysucou a do Turzovky.

Požiar mal vzniknúť z ohorku cigarety

V roku 2006 ostali nielen hráčom a funkcionárom futbalového klubu z Krásna nad Kysucou oči pre plač. V noci z piatka 7. júla na sobotu 8. júla zhorela drevená futbalová tribúna do tla. Pri požiari sa vtedy našťastie nikto nezranil, vznikla škoda za približne 900 tisíc slovenských korún.

Požiar, ktorý vypukol krátko po 21. hodine, bolo vidieť asi z ôsmich kilometrov a osvetľoval celú krajinu. „Keď som prišla k požiarovisku, celá tribúna už bola v plameňoch. Hasiči ju striekali prúdnicami vodou,“ povedala vtedy očitá svedkyňa.

Pravdepodobnou príčinou požiaru bolo vzplanutie ohňa z neuhasenej cigarety hodenej medzi odpadkami odhodenými medzi už vtedy poničenými drevenými lavičkami.

Dnes možno považovať štadión v Krásne nad Kysucou za najlepší na Kysuciach. Súčasťou hľadiska sú nové šatne, sociálne zariadenia či fitnesscentrum, v areáli sa nachádza aj horolezecká stena. V prevádzke je už aj ihrisko s umelým trávnikom, ktorým sa okrem Krásna môže na Kysuciach popýšiť už len Kysucké Nové Mesto.

Slovanisti toľko divákov na futbale v obci dovtedy nezažili

Keď 19. augusta 2015 na trávnik Športového areálu Juraja Sobolu vybehli hráči v známych belasých dresoch, vo Varíne mohli rovno vyhlásiť futbalový sviatok.