Pozrite si, ktoré potraviny majú koľko cholesterolu

Cholesterol je jedným zo základných stavebných materiálov buniek všetkých cicavcov. Je preto pre náš život nevyhnutný. Už samotné slovo je však v dobe rozmáhajúcich sa civilizačných ochorení strašiakom. Čo robiť a čo jesť, aby ste mali presne také množstvo cholesterolu, aké vaše telo potrebuje?

Je všeobecne známe, že keď sa podiel cholesterolu v tele začne zvyšovať, môže to mať za následok vznik zdravotných problémov, najmä srdcovo-cievnych ochorení ako ateroskleróza (poškodenie cievnych stien ukladaním tukových látok), ischemická choroba srdca a ciev či vysoký krvný tlak.

„Dobrý a zlý cholesterol“

Cholesterol je tuková látka a keďže tuky nie sú rozpustné v krvi, musia sa naviazať na bielkovinový nosič a vzniknú tzv. lipoproteíny. A práve podľa toho, akú majú tieto lipoproteíny hustotu a elektrický náboj, sa v našom tele vytvárajú dva druhy cholesterolu, ktorým sa ľudovo hovorí „zlý“ a „dobrý cholesterol“. „LDL, teda „zlý cholesterol“ má nízku hustotu, čo znamená, že nesie cholesterol do bunky a zvyšuje riziko aterosklerózy. Na druhej strane HDL, teda „dobrý cholesterol“ s vysokou hustotou slúži na opačný transport, vychytáva cholesterol a zabraňuje jeho vstupu do cievnej steny,“ vysvetľuje odborníčka, MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.Cholesterol, ktorý sa nachádza v našom tele pochádza z dvoch zdrojov. Väčšinu cholesterolu si telo vytvára samo, zvyšok však prijímame zo stravy živočíšneho pôvodu. Ak chceme obmedziť hladinu „zlého cholesterolu“ v krvi, mali by sme obmedziť jedlá, ktoré ho obsahujú veľké množstvo. Zaujíma vás, koľko cholesterolu majú základné živočíšne potraviny? Pripravili sme pre vás prehľad.

Obsah cholesterolu vo vybraných potravinách potravina (100 g jedlého podielu) cholesterol (mg) slepačie vajce - 438 husacia pečeň - 370 vianočka cukrárska - 141 Čingovská saláma - 136 hovädzie mäso stredne tučné - 120 maslo čerstvé - 120 bratislavská klobása - 109 smotana (33%) - 109 čedar 50% tuku v sušine - 100 kuracie mäso s kožou - 99 bravčové stredne tučné - 83 bravčová slanina surová - 79 skalický trdelník - 79 Parmezán - 68 hermelín 45% tuku v sušine - 57 spišské párky - 53 treska v majonéze Exklusiv - 50 *zdroj: výsledky laborátorneho rozboru vybraných potravín realizovaného v Ryba Žilina, s.r.o.

Ako znížiť „zlý cholesterol“?

Podľa MUDr. Béderovej hladinu „zlého cholesterolu“ v krvi ovplyvňuje vo výraznej miere popri konzumácii potravín s vysokým obsahom cholesterolu aj prijímanie nasýtených mastných kyselín a transmastných kyselín. „Mali by sme preto uvedomelo pristupovať ku konzumácii mastných jedál, údenín, jedál rýchleho občerstvenia, prepálených tukov, smažených a fritovaných pokrmov ako sú hranolčeky, langoše, šišky, fašírky, rezne, či napr. zemiakové lupienky,“ vyjadruje sa odborníčka. Ak chceme odbúrať cholesterol v krvi, mali by sme taktiež prijímať veľa vlákniny, antioxidačne pôsobiace vitamíny C, E, betakarotén a ďalšie biologicky aktívne nutrienty. „Všetky tieto živiny nájdeme v pestrej a optimálne vyváženej strave bohatej na ovocie, zeleninu, orechy a najmä ryby, ktoré sú zdrojom esenciálnych omega-3 mastných kyselín. Tie znižujú rizikový LDL a zvyšujú ochranný HDL cholesterol, eliminujú voľné kyslíkové radikály, čím znižujú riziko vzniku a rozvoja atersklerózy,“ uzatvára MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.

Kvalitné ryby znížia váš cholesterol

