Neprehrali ani raz, domov sa vrátili s trofejou (VIDEO)

Súboje so zahraničnými klubmi nastavili zrkadlo hráčom i celému mládežníckemu futbalu v MŠK Žilina.

24. apr 2018 o 16:02 Dominika Mariňáková

Výber MŠK Žilina do 16 rokov absolvoval v polovici apríla medzinárodný turnaj Hazza Bin Zayed Tournament v Spojených arabských emirátoch (SAE). Zážitkami a skúsenosťami nabitý trip vyvrcholil tým najkrajším možným spôsobom. Po finálovom zápase to boli totiž práve mladí šošoni, ktorým pri preberaní trofeje pre víťazov hrala pieseň We are the Champions.

Skvelo zorganizovaný turnaj

„Bol to výborný turnaj so špičkovou organizáciou. Chlapci mali možnosť zažiť niečo, čo doteraz nezažili. Či už išlo o štadión, kde sme trénovali a hrali, alebo o televízne prenosy zápasov či ďalšie veci, všetko okolo turnaja bolo na úrovni podobnej Európskej lige UEFA. Z tohto pohľadu to pre nich bol veľký zážitok a skúsenosť už v mladom veku,“ hodnotil podujatie Ivan Belák, tréner žilinskej „šestnástky“.

V základnej A skupine narazili Žilinčania na domáci celok Al Ain FC a argentínske družstvo CDA Córdoba. V semifinále ich čakal Al Jazira Club a záverečný duel odohrali proti Španielom z Betis Sevilla. Ani v jednom zo zápasov nespoznali chuť prehry.

„Medzinárodné konfrontácie mávame pravidelne, či už v zime, alebo v lete. Na takýto turnaj do SAE sa však nedostane hocijaké družstvo. Boli tam len určité, kvalitatívne vybrané tímy a, samozrejme, domáci, ktorí možno nemajú až takú kvalitu, ale ich hra je založená na niečom inom. Je viac agresívna. Teší ma, že v konfrontácii s argentínskym, španielskym a arabským futbalom sme uspeli. Ukázalo nám to, že v Žiline asi kráčame správnou cestou,“ hovorí Belák.

Obraz mládežníckeho futbalu MŠK v nastavenom zrkadle žilinského trénera potešil, chváli i to, že jeho tím sa na medzinárodnej scéne nestratil. Turnaj však rovnaké zrkadlo nastavil každému jednému členovi žltozeleného výberu: „Pre hráčov to bola veľká skúsenosť. Videli oproti sebe individuálne lepších futbalistov, hrali proti nim a zistili, na čom musia ešte popracovať.

Avšak, celá nominácia hráčov na turnaji mala čo povedať. Nebolo to len o jedenástich hráčov, ktorí hrali v základe. Aj keď nastala zmena a prestriedali sme hráčov, u tých, čo nastúpili na zápas, nebol skoro žiaden rozdiel vo výkonnosti. Mali sme tam devätnásť hráčov, ktorí dokázali konkurovať zahraničným súperom.“

V domácej súťaži sú druhí. Vedie Slovan

Žilinčanov po návrate čaká pokračovanie domácej súťaže. V 1. Lige mladšieho dorastu U16 im patrí druhá priečka tabuľky, na vedúci bratislavský Slovan strácajú osem kôl pred koncom osem bodov. Ivan Belák síce je zástancom víťazného myslenia, ale predčasné reči o titule odmieta: „Pri mládeži od začiatku nespomíname majstrovský titul. Bazírujem na tom, aby sme každý zápas vyhrali. Keď budeme víťaziť, môžeme byť majstri. Keď nebudeme víťaziť, tak prví nebudeme. Na hráčov však vzhľadom na postavenie v tabuľke tlak nevyvíjame. Do každého stretnutia, tak, ako aj na tom turnaji, ideme s cieľom zvíťaziť a uvidíme, čo nám súperi dovolia alebo či nebudú víťaziť viac ako my.“

Výsledky MŠK Žilina U16 na turnaji:

Skupina A:

MŠK Žilina – CDA Córdoba 2:0 (0:0)

Góly MŠK: Leitner, Prášek (pok. kop)

MŠK: Belko – Tandara, Leitner, Tóth, Javorček – Prášek, Novák, Mojžiš – Kaprálik, Škrteľ, Cicek. Striedali: Hunčík, Capko, Výbošťok, Dyroff, Válovčin, Kohút.

Al Ain F.C. – MŠK Žilina 0:1 (0:0)

Gól MŠK: Gomola

MŠK: Teplan – Tandara, Leitner, Capko, Javorček – Prášek, Novák, Mojžiš – Kaprálik, Škrteľ, Cicek. Striedali: Hunčík, Tóth, Výbošťok, Gomola, Dyroff, Válovčin, Kohút.

Semifinále: MŠK Žilina – Al Jazira Club 4:1 (1:1)

Góly MŠK: Škrteľ 2 (jeden z pok. kopu), Mojžiš (pok. kop), Kaprálik

MŠK: Belko – Tandara, Leitner, Tóth, Javorček – Prášek, Novák, Mojžiš – Kaprálik, Cicek, Dyroff. Striedali: Hunčík, Capko, Výbošťok, Škrteľ, Gomola, Válovčin, Kohút.

Finále: Betis Sevilla – MŠK Žilina 1:2 (0:0)

Góly: MŠK: Novák, Cicek

MŠK: Belko – Tandara, Leitner, Capko, Javorček – Prášek, Novák, Mojžiš – Kaprálik, Škrteľ, Cicek. Striedali: Hunčík, Tóth, Výbošťok, Dyroff, Gomola, Teplan.