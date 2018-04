Kuciak a Kušnírová sa stanú čestnými občanmi mesta

Myslím si, že návrhu by sa dali vytknúť nejaké veci, hovorí primátor Žiliny Igor Choma.

23. apr 2018 o 22:31 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová sa stanú čestnými občanmi Žiliny. S návrhom udeliť zavraždenému páru čestné občianstvo mesta in memoriam prišli dvadsiati ôsmi mestskí poslanci.

Navrhovatelia argumentovali tým, že úkladná vražda mladých ľudí priviedla na námestia slovenských miest stovky tisíc rozhorčených občanov, ktorí sa vyslovili, že chcú žiť na slušnom Slovensku. Vyjadrili tak aj úctu rodákovi zo Štiavnika v okrese Bytča Jánovi Kuciakovi za jeho odvahu zverejňovať informácie o pochybeniach mocných.

„Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa verejne hlásia sa k hodnotám, ktoré vyznával a žil Ján Kuciak: žiť v pravde, osobným príkladom dávať ľuďom nádej, že sa dá na Slovensku slušne a morálne žiť, nebáť sa a nemlčať, keď sa deje zlo a keď sa zneužíva moc. Nie klamstvo, ale pravda nás oslobodí,“ napísali v odôvodnení svojho návrhu.

S výhradami

Podľa jedného z navrhovateľov Petra Ničíka majú byť poslanci osobnostným vzorom ako verejní činitelia. „Veľmi dôležitá je morálka a morálne hodnoty. To, že Ján Kuciak žil v pravde, nebál sa a verejne odhaľoval pochybenia mocných, k tomu by sme sa chceli aj my prihlásiť," povedal Ničík.

"Vnímam tento návrh ako návrh, ktorý prichádza zo strany poslancov. Na jednej strane mu rozumiem, na druhej strane si myslím, že by sa mu dali vytknúť nejaké veci. Ale rešpektujem rozhodnutie poslancov. A nebudem určite tým, ktorý nepodpíše toto uznesenie," dodal primátor Žiliny Igor Choma.

Za slušné Slovensko

Žilinskí poslanci si uctili pamiatku zavraždeného páru minútou ticha hneď v prvý deň, keď informácia o udalostiach vo Veľkej Mači vyšla na povrch, na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva 26. februára.

Tragická smrť investigatívneho novinára Jána Kuciaka zomkla aj Žilinčanov. Už v prvých hodinách po medializácii dosiaľ nevyjasnených okolností vraždy zapaľovali sviečky na pamiatku rodáka z neďalekého Štiavnika. Pietne miesta vznikli na Mariánskom námestí pred budovou historickej radnice, na Hlinkovom námestí a pri vchode do Novej synagógy.

Účasť ľudí na trojici zhromaždení Za slušné Slovensko bola v Žiline nadpriemerná. Svoje znepokojenie so súčasnou situáciou v krajine vyjadrilo počas prvého pochodu asi desať tisíc ľudí. Na druhé zhromaždenie prišlo v daždi asi sedemtisíc účastníkov, tretí a štvrtý protest prilákal asi štyritisíc Žilinčanov.