Mesto Žilina chce kúpiť zanedbaný pozemok na Bulvári, 580 eur za meter je veľa

Poslanci navrhli majiteľovi cenu 420 eur za štvorcový meter.

23. apr 2018 o 16:31 Branislav Koscelník

ŽILINA. Mesto Žilina chce odkúpiť roky zanedbaný problematický pozemok na Bulvári blízko Auparku. Radnica na čele s Jánom Slotom ho predala v roku 2004 pri výstavbe nákupného centra za asi 87 eur za meter štvorcový. Dnes si majiteľ pozemku s výmerou 1433 metrov pýta od mesta 580 eur za meter.

Územie v centre mesta už dlhodobo traumatizuje obyvateľov Žiliny. Zanedbaný pozemok majiteľ oplotil aj so zastávkou MHD, ktorú mesto muselo presťahovať. Pred župnými voľbami vyrástlo na pozemku nevkusné lešenie, na ktorom umiestnil veľký bilbord jeden z kandidátov na župana. Lešenie stojí nevyužité dodnes a okrem toho, že vyzerá zle, predstavuje pre obyvateľov nebezpečenstvo.

Investor chcel pôvodne v lukratívnej lokalite postaviť výstavno-predajný pavilón so zastávkou MHD. Radnica s týmto návrhom nesúhlasila a svoje stanovisko zdôvodnila tým, že zámer nie je v súlade s územným plánom mesta.

Podľa územného plánu by mala byť v tejto časti centra Žiliny predovšetkým verejná zeleň, chodníky a drobná architektúra. Aj preto samospráva nechce v lokalite povoliť akúkoľvek výstavbu.

„Odkúpiť pozemok je najlepšia cesta pre mesto,“ naznačil svoj postoj primátor Igor Choma.

Mestský poslanec Peter Ničík v súvislosti s ponukou majiteľa pozemku povedal, že vtedajší primátor ho dal predať „v mimoriadnom stave vedomia“. „Jasná ukážka, keď sa urobí zlé rozhodnutie, aké nás čakajú dôsledky.“

Za kúpu pozemku sa prihovoril poslanec Jozef Juriš. Podľa neho pozemok na Bulvári nebude nikdy lacnejší, iba drahší. „Turista nevie, či je to mestský pozemok, ale vidí, že je to zanedbané. Ak my ho nezískame naspäť, ten stav tam môže byť dlhodobo. Skúsme urobiť prvý krok,“ povedal na margo ponuky mestský poslanec.

Ponuku investora napriek tomu nazval premrštenou. Navrhol, aby sa mesto dohodlo s majiteľom pozemku na odkúpení za 420 eur na meter štvorcový. Je to rovnaká suma, ako ponúkli majiteľom pozemku tržnice pred Domom umenia Fatra.

„Vtedy sme to urobili preto, aby mali návštevníci lepší pocit z mesta. Návrhom 420 eur za meter, dáme majiteľovi signál, že mesto chce tento pozemok získať a chce tam urobiť oddychovú zónu,“ povedal pri predkladaní návrhu Juriš. Poslanci tento návrh takmer jednohlasne schválili. Samosprávu tak čaká rokovanie o cene so spoločnosťou cda consulting group, ktorá je aktuálne vlastníkom pozemku.

Problémy okolo pôvodne mestského pozemku s výmerou takmer 1500 metrov štvorcových sa začali celkom nenápadne. Pri odpredaji pozemkov pre výstavbu nákupného centra Aupark, získala spoločnosť Aupark II aj parcely na začiatku Bulváru.

Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie malo totiž viesť z obchodno-zábavného centra premostenie, ktoré by končilo na strane Bulváru. Keď od plánov zišlo, investor odpredal pozemok spoločnosti cda consulting group. Samospráva tak úplne stratila kontrolu nad pozemkom, kde stála zastávka MHD.