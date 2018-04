Regionálny futbal: Piata liga má nového lídra, tímy zo žilinského regiónu sa v štvrtej lige držia v hornej polovici tabuľky

Treťoligová Teplička nad Váhom cestovala v 20. kole na Kysuce.

23. apr 2018 o 14:50 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

III. liga: Na Kysuciach sa zrodila remíza

Čadca – Teplička nad Váhom 1:1 (1:0)

Góly: 31. T. Tlelka – 47. Líška. ŽK: T. Tlelka – Bugala, Muráň. Rozhodoval Oružinský, 100 divákov.

TEPLIČKA: Ďuríček – Pleva (77. Kubica), Blaščík, Ozimý, Hložný, Hronec (31. Muráň), Bugala, Zajac, Kapusniak, Masnica (46. Vrábel), Líška.

Domáci s vedomím, že už by sa na jar patrilo získať tri body, vstúpili do zápasu aktívne. Viackrát po ľavom krídle unikol Zimka, ale jeho centre boli nepresné alebo končili len rohovým kopom. Po jednom z nich sa dostal k strele Tomáš Tlelka, ale zakončil nedôrazne. O pár minút opäť po rohu vrátil odrazenú loptu Polka a zoči-voči brankárovi neuspel Patrik Jarabica. Na opačnej strane sa na ľavom krídle uvoľnili hostia. Po spätnej prihrávke, ktorá našla hosťujúceho hráča, musel zakročiť Hlava. Po piatom rohovom kope domáceho celku sa diváci konečne dočkali, keď otvoril skóre Tlelka. Ten istý hráč mal o pár minút opäť po rohu ďalšiu šancu, ale tentoraz minul hosťujúcu svätyňu.

Druhý polčas sa začal vo svižnom tempe. Po chybách domácich šli hostia do prečíslenia, ktoré domáci zastavili len faulom. Teplička z následného priameho kopu vyrovnala na 1:1. Následne sa do dobrých príležitostí dostal aktívny Pliešovský, no netrafil priestor hosťujúcej brány. Nádejné boli aj prieniky do šestnástky od Piňa, Zimku a striedajúceho Pohančeníka, ale ich centre boli nepresné. Domáci sa tlačili do šestnástky súpera, párkrát lopta skákala už takmer na bránkovej čiare, ale nedôraz domácich vo finálnej časti znamenal, že zápas sa skončil treťou domácou remízou FK Čadca za sebou.

Prečítajte si tiež: Oblastný futbal: Ďurčiná s najvyšším víťazstvom víkendu

Ostatné výsledky: Martin – Nová Baňa 4:0, Rimavská Sobota – Liptovská Štiavnica 1:2, Detva – Námestovo 0:2, Oravské Veselé – Kalinovo 2:1, Fiľakovo – Banská Bystrica 0:0, Žarnovica – Liptovský Hrádok 2:3, Krásno nad Kysucou – Lučenec 0:1.

Dohrávky: Oravské Veselé – Nová Baňa 2:0, Banská Bystrica – Lučenec 2:1.

1. B. Bystrica 20 13 5 2 39:14 44

2. Lučenec 19 13 2 4 39:19 41

3. Rim. Sobota 20 11 3 6 58:29 36

4. Lip. Hrádok 19 11 3 5 43:29 36

5. Kalinovo 19 11 0 8 31:22 33

6. Martin 20 9 5 6 40:28 32

7. Námestovo 20 8 6 6 35:26 30

8. Or. Veselé 19 9 2 8 25:23 29

9. Žarnovica 21 8 4 9 24:31 28

10. L. Štiavnica 20 8 3 9 19:31 27

11. K. n. Kysucou 20 7 3 10 24:33 24

12. Čadca 19 6 5 8 32:32 23

13. Teplička 20 6 5 9 28:34 23

14. Nová Baňa 20 5 4 11 30:44 19

15. Fiľakovo 20 5 1 14 20:45 16

16. Detva 20 2 1 17 19:65 7

IV. liga: Stráňavy vydreli cenné tri body

Diviaky – Bánová 1:1 (1:1)

Góly: 11. Horváth – 24. (vl.) Ižip. Rozhodoval Medveď, 200 divákov. ŽK: Koleno P., Mandík.

BÁNOVÁ: Kosa – Tkáčik (66. Surma), Lazar, Kubena, Mráz, Kincl, Jasenovský, Bendík, Ďuratný (69. Šramo), Sedliaček (78. Sulovský), Kostolný.

Diviaky sa papierového favorita nezľakli a už v 11. minúte ich poslal do vedenia po chybe obrany hostí Horváth. Následné Bánová zvýšila tempo a vyrovnanie prišlo po vlastnom góle Ižipa. Po zmene strán sa hostia snažili o víťazný gól, ale ten neprišiel aj vďaka bojovnému výkonu domácich futbalistov. Bánová si tak vezie z Diviakov bod po remíze 1:1.

Belá-Dulice – Stráňavy 0:1 (0:0)

Gól: 80. Vantúch. Rozhodoval Dodok, 200 divákov. ŽK: Bernát, Vajdel – Bukovčan, Janči M., Janči L.

STRÁŇAVY: Šteiniger – Juriga, Belaník, Bukovčan, Janči M., Ivan (65. Brezáni), Vantúch (83. Tandara), Janči L., Ševčík (86. Hanuliak), Chrachala, Rolček.

V súboji tímov, ktoré si svoje jarné výsledky predstavovali inak, sa hral od úvodu vyrovnaný futbal. Oba tímy sa trápili vo finálnej fáze, keď zakončeniam a finálnym prihrávkam chýbala presnosť. Rozhodujúci moment zápasu prišiel desať minút pred koncom, keď si domáci nedali pozor na Juraja Vantúcha a ten rozhodol o cenných troch bodoch pre Stráňavy.

Rosina – Bytča 4:0 (3:0)

Góly: 11. a 35. Krištofík, 17. (vl.) Gašperík, 90. Slatinský. ŽK: Zabavník, Drexler – Baláž. Rozhodoval Žeriava. 150 divákov.

ROSINA: Jurčenko – Gajdoš M., Jaroš, Hruboš, Gajdoš E. (83. Mičiak), Bistiak (77. Kurucár), Tabak, Krištofík (83. Slatinský), Turčan, Turský, Zabavník (71. Drexler).

BYTČA: Baláž – Kocian, Pavlík P. (37. Sakala), Daniš, Čikota, Gašperík, Gajdošík, Mikula, Čupec (46. Pekarík), Šamaj, Šimák (46. Malík).

Rosina vybehla na hostí a od prvej minúty diktovala tempo zápasu. Prvý gól prišiel po zakončení Krištofíka, na ktoré Baláž nedosiahol – 1:0. O šesť minút zrazil loptu za Baláža Gašperík – 2:0. V 35. minúte využil zaváhania hosťujúcej obrany Krištofík a navýšil vedenie Rosiny. Cez polčas prišlo k zmenám v tíme hostí, ale tie osoh nepriniesli. V závere podčiarkol víťazstvo Rosiny Slatinský.

Makov – Terchová 5:0 (1:0)

Góly: 7., 51., 57. Filo, 46. Křenek, 74. (11 m) Kubala. ŽK: Ometák, Hikaník, Filo, Stolárik – Papala, Kačáni, ČK: po 2. ŽK Kačáni (TERCHOVÁ). Rozhodoval Hraško. 150 divákov.

TERCHOVÁ: Krivulčík – Tlacháč, Sedúch (60. Michálek), Oberta, Papala, Ďurica, Cingel (67. Jánošík), Puček, Gallo, Kačáni, Švec (53. Gorelčík).

Pred slušnou diváckou kulisou bolo už v úvode zápasu cítiť, že sa bude hrať kvalitný futbal, keďže obe mužstvá disponujú kvalitným kádrom. V 7. minúte po peknom zbehnutí domáceho Lojdla a spätnej prihrávke Marek Filo prestrelil všetkých a otvoril skóre zápasu – 1:0. Po 2 minútach agilný Lojdl opäť vbehol do šestnástky, jeho strele zabránilo brvno za Krivulčíkom.

Po tomto momente prevzali iniciatívu hostia a do konca prvého polčasu boli aktívnejší. Najmä skúsení Ďurica a Tlacháč dávali ich hre pečať kvality, no chýbal moment prekvapenia. Terchová si z prevahy vytvorila len jednu vážnejšiu šancu, ale Kňazovič Pučekovu strelu zblízka fantasticky kryl. Domácim robil problémy aj na ľavej strane operujúci Oberta, ktorý zamestnával obranu domácich, ale tí mužstvo Terchovej do ďalšej gólovky nepustili.

Vstup do druhého polčasu mali opäť lepší domáci a po peknej prihrávke Fila nestarnúci útočník Křenek hlavou usmernil loptu za bezmocného Krivulčíka – 2:0. Po tomto momente hostia úplne odpadli a domáci predviedli doslova exhibíciu, v ktorej bol najväčšou hviezdou Marek Filo. Ten bol pri všetkých góloch domácich a bol doslova na neudržanie. Nervózni hostia v závere zápasu za stavu 5:0 neuniesli prehru a Kačáni v 86. minúte za rozhodnutého stavu nešportovo na zemi zbytočne dohrával súboj s domácim Ometákom a zaslúžene videl červenú kartu. Pre domácich bolo šťastie, že Ometák tento zápas dohral a bude k dispozícii aj v ďalšom kole.

Ostatné výsledky: Kysucké Nové Mesto – Tvrdošín 4:0, Staškov – Dolný Kubín 2:2, Ružomberok B – Závažná Poruba 13:0, Žabokreky – Trstená 3:2.

Dohrávky: Tvrdošín – Belá-Dulice 1:0, Makov – Závažná Poruba 4:2.

1. Ružomberok B 20 17 2 1 107:13 53

2. Bánová 20 13 3 4 44:11 42

3. Terchová 19 11 4 4 46:24 37

4. Rosina 21 11 3 7 40:37 36

5. Stráňavy 21 10 5 6 44:39 35

6. Diviaky 21 8 6 7 29:34 30

7. Makov 20 8 4 8 41:38 28

8. Staškov 19 8 4 7 42:43 28

9. Belá-Dulice 20 8 2 10 45:42 26

10. Dolný Kubín 20 7 4 9 40:41 25

11. Tvrdošín 21 6 4 11 25:41 22

12. Záv. Poruba 19 7 1 11 27:50 22

13. Bytča 20 7 1 12 21:50 22

14. Žabokreky 20 6 1 13 24:52 19

15. KNM 21 5 3 13 29:52 18

16. Trstená 19 3 3 13 19:64 14

V. liga: Belá vystriedala Čierne na čele tabuľky

Rajec – Višňové 4:1 (4:0)

Góly: 9. (vl.) Turský, 12. Jeťko, 19. (pen.) Kordiš, 30. Hájek – 54. (pen.) Kočiš. Rozhodoval Majerčík, 150 divákov. ŽK: Jeťko – Vlasatý.

RAJEC: Fraštia – Paulini (72. Sudor), Hájek, Drahno (22. Miko Mi.), Kašuba, Rybár, Hollý, Miko Ma. (82. Panák), Person (64. Dubeň), Jeťko, Kordiš.

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Kočiš, Sventek, Turský, Gaško (46. Valica), Tažký, Povinec, Štefanica O., Štefanica A., Papajčík, Vlasatý.

Rajec rozhodol o svojom víťazstve už v prvom polčase. Domácich nakopol vlastný gól Turského – 1:0. O tri minúty prekoval Kmecíka Jeťko a zvýšil na 2:0. O sedem minút si postavil loptu na biely bod Kordiš a rozdiel bol trojgólový. V tridsiatej minúte si hostia nepostrážili Hájeka a ten zvýšil na 4:0. V druhom polčase znížil z penalty Kordiš, ale väčšia dramatizácia zápasu zo strany hostí už neprišla.

Belá – Čierne 5:0 (3:0)

Góly: 18. Mintách, 24. Macho, 43., 59. a 89. Ševčík. Rozhodoval Valíček, 150 divákov. ŽK: Krška – Strapáč, Časnocha T.

BELÁ: Tichák – Kurcin, Laščiak (84. Vrábel), Mališík, Macho, Šipčiak R., Ševčík, Čepela, Mintách (67. Novosad), Franek (77. Krška), Gapa.

ČIERNE: Krišica – Benko, Dirgas (76. Jurčík), Strapáč, Malik J. (24. Malik F.), Jaroš, Kubalík, Švancár (59. Šulgan), Časnocha M. (82. Padych), Časnocha T., Baláž.

Belá má na jar výbornú formu, čo chcela potvrdiť aj v súboji o prvé miesto proti Čiernemu. Od úvodu sa hral futbal v réžií Belej. Prvý gól prišiel v 18. minúte z kopačky Mintácha. O šesť minút využil chybu obrany hostí Macho a zvýšil. Do kabín sa šlo za stavu 3:0, keď sa ešte presadil Marek Ševčík. Po zmene strán pokračovala efektivita domácich. V 59. minúte prestrelil Krišicu opäť Ševčík. Ševčík svoj hetrik dovŕšil minútu pred koncom. Belá vysoko zvíťazila a dostala sa do čela ligového pelotónu.

Rajecké Teplice-Konská – Štiavnik 1:1 (0:1)

Góly: 89. Štrba – 32. Kahát. Rozhodoval Staškovan, 100 divákov. ŽK: Piroha.

R. TEPLICE: Šustek – Seko, Stranianek, Kováčik, Šimkulič, Jamečný, Mano, Štrba, Prieložný, Kocian (46. Strhár), Kuciak (68. Jankech).

ŠTIAVNIK: Mištrík – Milúch, Piroha, Bambúch, Pobiak J., Všelko, Gulán (88. Valúch), Šutara, Kahát, Kostelný (74. Hujo), Hajko.

V súboji tabuľkových susedov zo spodných priečok tabuľky prišiel prvý gól v 32. minúte, keď Šusteka prekonal Kahát. V druhom polčase sa domáci snažili o odpoveď a vyrovnať. Ich tlak zožal úspech až v samotnom závere, keď minútu pred koncom vyrovnal skúsený Zdeno Štrba. Tímy si tak body rozdelili.

Varín – Rudinská 5:2 (1:1)

Góly: 34. Repáň, 50. Hruška P., 72. Koňušiak P., 76. a 80. Lopušan – 19. Luciak L., 64. Zaťovič. Rozhodoval Diabelko, 100 divákov. ŽK: Súkeník, Buček J.

VARÍN: Ružička – Hruška T., Repáň, Lopušan, Koňušiak P., Ferjanec (86. Kadrliak), Kubovich, Hruška P., Chebeň (74. Koňušiak), Cvacho (85. Kubala), Repaský.

RUDINSKÁ: Gašinec – Luciak M., Vlček, Luciak L., Malíček (40. Grešák), Malík Š., Malík M. (77. Pilát), Zaťovič (87. Blaha), Súkeník (82. Troják), Buček R., Buček J.

V súboji o posledné miesto tabuľky sa ujali vedenia hostia po góle Lukáš Luciaka. Vyrovnanie mal na kopačke v 32. minúte Lopušan, ale z 11-metrov gól nedal. O dve minúty však vyrovnal Repáň. Na Hruškov gól po zmene strán ešte zareagovali hostia gólom zo štandardnej situácie z kopačky Zaťoviča. Následne však domáci strhli zápas na svoju stranu a troma gólmi rozhodli o svojom víťazstve. Varín sa tak odpútal od poslednej Rudinskej.

Zborov nad Bystricou – Strečno 0:1 (0:0)

Gól: 81. Kašjak. ŽK: Mihalda, Ďugel, J. Tvrdý – Ilovský. Rozhodoval Matejčík, 150 divákov.

STREČNO: Matejčík – P. Beháň, Samec, Tučník (75. Barošinec), Bielik (69. Syrovatka), Ilovský, J. Beháň, Padala, Labuda (88. Sokolovský), Melo (58. M. Beháň), Kašjak.

Domáci mohli v prípade víťazstva predskočiť svojho súpera v tabuľke, no počas celého zápasu sa im nepodarilo prekonať Matejčíka v bráne Strečna. O osude zápasu rozhodol jediný gól, v 81. minúte ho strelil Kašjak – 0:1. Tri body si tak odviezlo Strečno.

Turzovka – Predmier 8:1 (4:1)

Góly: 1., 3., 11., 20., 47. Šmahajčík, 55., 86. Ciesarík, 72. (11 m) Bibora – 37. (11 m) Bajza). ŽK: Uríček, M. Bačík, Tomaník, R. Bačík, Bajza (PREDMIER). Rozhodoval Martvoň, 300 divákov.

PREDMIER: Uríček – Rosa, M. Bačík, Tomaník, Pistovčák, T. Klus, R. Bačík, M. Klus, Bajza, Pobijak, Čillík (30. Smolka).

Domáci Tatran sa po sérii zlých výsledkov správne nahecoval, na zápas nastúpil vo veľkom štýle a po pekných akciách bol stav už v 20. min 4:0. Hostia do polčasu síce znížili z penalty, ale futbalistov Turzovky gólom ani nervóznym správaním nevyviedli z miery. Tatran aj v druhom, polčase bavil divákov hrou aj gólmi a zápas sa tak skončil vysoko 8:1. Za zmienku stojí výkon Rolanda Šmahajčíka, ktorý strelil päť gólov.

Ostatný výsledok: Skalité – Vysoká nad Kysucou 2:3.

Dohrávka 15. kola: Štiavnik – Turzovka 3:0 (2:0)

Góly: 41. Možucha, 44. Pobiak J., 84. Bambúch. Rozhodoval Farsky, 150 divákov. ŽK: Kostelný – Bibora, Bytčanek.

ŠTIAVNIK: Mištrík – Milúch, Piroha, Bambúch, Pobiak J., Všelko, Gulán, Kostelný, Kahát, Možucha (59. Hujo), Šutara.

TURZOVKA: Stolárik – Zatkuliak (72. Rovňaník M.), Bytčánek, Pavlík, Horčičák, Bibora (86. Staník J.), Letavay (21. Rovňaník P.), Šmahajčík, Král, Staník T. (75. Puchoň, Ciesarík.

Dohrávaný zápas 15. kola sa lámal v závere prvého polčasu. Najskôr sa uvoľnil Možucha, ktorý prekonal Stolárika – 1:0. O tri minúty si hostia nedali pozor na Pobiaka a bolo 2:0. Po zmene strán sa hostia snažili spraviť niečo s výsledkom, ale gól sa im streliť nepodarilo. Víťazstvo Štiavnika ešte prikrášlil Bambúch.

1. Belá 17 11 0 6 39:37 33

2. Rajec 17 9 3 5 37:28 30

3. Čierne 18 7 9 2 35:29 30

4. Skalité 17 7 6 4 34:23 27

5. Strečno 17 8 3 6 30:32 27

6. Vysoká n. K. 18 8 2 8 42:33 26

7. Turzovka 18 7 4 7 51:35 25

8. Zborov n. B. 17 6 5 6 22:23 23

9. Predmier 18 6 4 8 24:33 22

10. Višňové 17 6 3 8 31:29 21

11. Štiavnik 18 5 5 8 33:39 20

12. Varín 17 5 4 8 29:38 19

13. Raj. Teplice 17 5 4 8 32:42 19

14. Rudinská 18 3 6 9 30:49 15